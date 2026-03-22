Người phụ nữ 42 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ qua
GĐXH - Người phụ nữ 42 tuổi tự sờ thấy khối u ở vú nên đi khám. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập, tuýp không đặc hiệu, độ mô học 3.
Phát hiện ung thư vú sau khi tự sờ thấy khối u
Chị Trang (42 tuổi) tự sờ thấy khối u ở vú phải nên đi khám. Kết quả ghi nhận một khối kích thước khoảng 2,5 x 1 cm nằm dưới núm vú, kèm theo hạch bất thường vùng hố nách phải.
Theo BS.CKII Ngô Trường Sơn, Phó khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập, tuýp không đặc hiệu, độ mô học 3.
Kết quả nhuộm hóa mô miễn dịch xác định đây là ung thư vú thể tam âm (triple-negative breast cancer) – một dạng ung thư vú có tính chất đặc biệt, khi tế bào ung thư không mang ba thụ thể phổ biến.
Theo bác sĩ điều trị, ung thư vú thể tam âm chiếm khoảng 15% tổng số ca ung thư vú, có độ ác tính cao, tiến triển nhanh và dễ di căn hơn so với nhiều thể bệnh khác.
Điều trị ung thư vú bằng liệu pháp miễn dịch kết hợp hóa trị
Sau hội chẩn, bệnh nhân được chỉ định điều trị tân bổ trợ bằng hóa trị kết hợp liệu pháp miễn dịch nhằm thu nhỏ khối u trước phẫu thuật.
Phác đồ này giúp tăng hiệu quả tiêu diệt tế bào ung thư. Hóa trị tác động trực tiếp lên tế bào ác tính, trong khi thuốc miễn dịch chứa hoạt chất pembrolizumab có tác dụng kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn.
Sau các chu kỳ điều trị đầu tiên, khối u và hạch nách của bệnh nhân thoái triển rõ rệt, không còn xác định được trên lâm sàng.
Kết thúc 8 chu kỳ điều trị, bệnh nhân được phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến vú phải, bảo tồn núm vú và vét hạch nách. Đồng thời, bác sĩ tiến hành tái tạo vú bằng túi ngực để đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.
Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy không còn tế bào ác tính trong mô vú và hạch nách. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ liền tốt, sinh hoạt bình thường. Người bệnh tiếp tục duy trì liệu pháp miễn dịch trong vòng một năm theo phác đồ nhằm giảm nguy cơ tái phát.
Ai nên tầm soát ung thư vú?
Ung thư vú hiện là loại ung thư có số ca mắc cao nhất ở phụ nữ Việt Nam. Tuy nhiên, bệnh thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng.
Các dấu hiệu như xuất hiện khối bất thường ở vú, thay đổi da vùng vú hoặc chảy dịch núm vú thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển. Vì vậy, không ít người phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.
Chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ nên chủ động tự kiểm tra vú hàng tháng và khám định kỳ để phát hiện sớm bất thường. Từ 40 tuổi nên tầm soát ung thư vú định kỳ, hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ.
Phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn tăng cơ hội bảo tồn tuyến vú và cải thiện chất lượng sống lâu dài.
Bí quyết phòng ngừa ung thư vú hiệu quả
Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ ung thư. Đồng thời, nên giảm tiêu thụ thịt, đặc biệt là thịt đỏ, có thể thay thế bằng protein thực vật hoặc duy trì các ngày ăn không thịt trong tuần.
Bên cạnh đó, chế độ ăn ít chất béo, ưu tiên chất béo lành mạnh từ dầu ô liu, các loại hạt, quả bơ thay cho chất béo bão hòa từ động vật cũng góp phần giảm nguy cơ bệnh tật. Cần hạn chế đường bổ sung từ đồ uống ngọt, bánh kẹo, thay bằng nguồn đường tự nhiên từ trái cây và ngũ cốc.
Ngoài ra, nên tránh rượu bia vì có thể làm tăng nguy cơ ung thư, đặc biệt là ung thư vú, đồng thời ảnh hưởng đến hormone và khả năng bảo vệ tế bào của cơ thể.
