Người phụ nữ 41 tuổi phát hiện ung thư vú thừa nhận 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ bị ung thư vú chưa từng đi khám vú định kỳ

Chị N.T.T. (41 tuổi, Hà Nội) đến khám tại Phòng khám Đa khoa Medlatec Tây Hồ khi xuất hiện khối ở vùng ngực phải. Theo chia sẻ, khoảng một tháng trước, chị sờ thấy khối bất thường và thỉnh thoảng có cảm giác đau tức nhưng chưa đi kiểm tra sớm.

Khai thác tiền sử cho thấy bệnh nhân chưa từng khám hay siêu âm tuyến vú trước đó. Người bệnh đã sinh hai con, chu kỳ kinh nguyệt đều và không có tiền sử gia đình mắc ung thư vú.

Ung thư vú là loại phổ biến nhất trong các bệnh ung thư tại Việt Nam.

Thăm khám lâm sàng ghi nhận tại vú phải, vị trí khoảng 8 giờ sát núm vú có khối kích thước khoảng 2x4 cm, mật độ chắc, ranh giới không rõ, di động kém và ấn hơi đau. Vú trái không phát hiện bất thường. Hai bên nách có hạch nhỏ, mềm, di động.

Siêu âm tuyến vú phát hiện đám giảm âm kèm giãn ống tuyến, được phân loại BIRADS 4 – mức độ nghi ngờ ác tính. Chụp X-quang tuyến vú ghi nhận nốt vôi hóa tập trung thành đám, phân loại BIRADS 4B.

Để xác định chính xác bản chất tổn thương, bệnh nhân được sinh thiết. Kết quả mô bệnh học cho thấy hình ảnh phù hợp với ung thư biểu mô ống tại chỗ – một dạng ung thư vú giai đoạn sớm.

Dựa trên các kết quả này, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc ung thư vú phải và tư vấn chuyển điều trị chuyên khoa để can thiệp kịp thời.

Ung thư vú phổ biến nhưng dễ bị bỏ sót ở giai đoạn đầu

Theo Đoàn Như Hoa, ung thư vú thường tiến triển âm thầm trong giai đoạn đầu, nhiều trường hợp gần như không có triệu chứng rõ ràng. Các dấu hiệu như xuất hiện khối ở vú, thay đổi da vùng vú hoặc chảy dịch núm vú thường chỉ xuất hiện khi bệnh đã tiến triển.

Thống kê cho thấy, ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam với hàng chục nghìn ca mắc mới mỗi năm. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị thành công rất cao.

Hiện nay, các phương pháp như siêu âm tuyến vú và chụp nhũ ảnh giúp phát hiện tổn thương ngay cả khi chưa sờ thấy khối u, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Ảnh minh họa.

Chủ động tầm soát ung thư để phát hiện kịp thời

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên chủ động tầm soát ung thư vú theo độ tuổi và yếu tố nguy cơ. Phụ nữ từ 20–39 tuổi nên khám chuyên khoa định kỳ khoảng 3 năm/lần và siêu âm tuyến vú mỗi năm một lần.

Với phụ nữ từ 40 tuổi trở lên, nên chụp nhũ ảnh định kỳ 1–2 năm/lần kết hợp siêu âm hàng năm để tăng khả năng phát hiện sớm. Đối với nhóm nguy cơ cao như có đột biến gen hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh, việc tầm soát nên thực hiện sớm hơn và theo dõi chặt chẽ.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn giảm thiểu can thiệp xâm lấn, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Làm gì để phòng ngừa ung thư vú?

Để phòng tránh bệnh, bạn nên thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe hàng ngày, luyện tập thói quen tốt cho cơ thể.

- Ăn nhiều rau xanh, đặc biệt là bắp cải và bông cải xanh để giảm 20 - 40% tỷ lệ mắc ung thư vú.

- Giảm ăn đồ ngọt và các thực phẩm giàu chất béo xấu như bánh ngọt, pizza, thịt nguội, xúc xích,...

- Hạn chế đồ uống chứa cồn, rượu bia, thuốc lá,...

- Tập thể dục đều đặn.

- Thường xuyên kiểm tra vùng vú, nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường cần thăm khám sớm nhất có thể.

- Khám vú định kỳ để có biện pháp điều trị kịp thời nếu xuất hiện các bất thường.