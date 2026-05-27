Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu ít ai ngờ tới
GĐXH - Chỉ nghĩ là thoái hóa khớp do tuổi tác, người phụ nữ đi khám phát hiện mắc bệnh cơ hiếm do rối loạn miễn dịch, nguyên nhân bắt nguồn từ ung thư vú tiềm ẩn.
Ung thư vú: Dấu hiệu bất thường dễ bị bỏ qua
Ban đầu, bà Lan xuất hiện tình trạng mỏi và yếu chân, sau đó tăng dần khiến việc đứng lên, ngồi xuống và đi lại trở nên khó khăn. Đồng thời, bà sụt cân nhanh nhưng cho rằng do tuổi cao, đau khớp.
Tại cơ sở y tế địa phương, bà được chẩn đoán thoái hóa khớp gối và điều trị theo hướng này nhưng không cải thiện. Đây cũng là tình trạng dễ khiến nhiều người chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu bất thường có thể liên quan đến bệnh lý nghiêm trọng, trong đó có ung thư vú.
Phát hiện bệnh cơ hiếm do rối loạn miễn dịch
Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để kiểm tra chuyên sâu, nguyên nhân thực sự mới được làm rõ.
BS.CKI Cao Hoàng Trọng, Khoa Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh cho biết, các nhóm cơ gốc chi như vai, đùi của bệnh nhân yếu rõ rệt, khiến bà khó đứng lên, đi lại và nâng tay chân.
Xét nghiệm cho thấy men cơ CK tăng gần 4.500 U/L, cao gấp nhiều lần bình thường, phản ánh tình trạng tổn thương cơ nghiêm trọng. Chỉ số men tim cũng tăng khoảng 1.500 U/L, cho thấy tổn thương cơ lan rộng. Đặc biệt, xét nghiệm phát hiện kháng thể anti-SRP dương tính, chứng tỏ hệ miễn dịch đang tấn công nhầm vào mô cơ.
Từ các dữ liệu này, bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh cơ hoại tử do trung gian miễn dịch (IMNM) – một thể nặng trong nhóm bệnh cơ viêm tự miễn.
Ung thư vú tiềm ẩn kích hoạt phản ứng miễn dịch
Tiếp tục tìm nguyên nhân, bác sĩ phát hiện vú phải của bà Lan có khối u kích thước khoảng 3×4 cm, bờ gồ ghề.
Kết quả chụp CT ngực và nhũ ảnh ghi nhận tổn thương nghi ngờ ác tính, phân loại BI-RADS 5. Sinh thiết xác định đây là ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập độ 2.
BS.CKI Cao Hoàng Trọng nhận định, chính ung thư vú tiềm ẩn đã kích hoạt hệ miễn dịch, khiến cơ thể tạo phản ứng chống lại tế bào ung thư nhưng đồng thời tấn công nhầm vào mô cơ, gây hoại tử và yếu liệt nhanh.
Ở những trường hợp có ung thư tiềm ẩn, phản ứng miễn dịch kéo dài có thể khiến cơ viêm và hoại tử liên tục. Nếu không kiểm soát kịp thời, người bệnh có thể suy kiệt, giảm khả năng vận động và ảnh hưởng đến quá trình điều trị ung thư.
Điều trị đa chuyên khoa, cải thiện sức khỏe
Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được điều trị corticoid liều cao nhằm kiểm soát phản ứng miễn dịch và giảm hoại tử cơ.
Đồng thời, bác sĩ chuyên khoa ung bướu xây dựng phác đồ điều trị ung thư vú theo giai đoạn bệnh, kết hợp điều trị nội tiết AI tân hỗ trợ.
Sau thời gian điều trị, sức cơ của bà Lan cải thiện dần, có thể đứng và đi lại với sự hỗ trợ. Các chỉ số men cơ giảm rõ rệt so với thời điểm nhập viện. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát để kiểm soát đồng thời bệnh cơ tự miễn và ung thư.
Cảnh báo dấu hiệu ung thư không nên bỏ qua
Theo BS.CKI Cao Hoàng Trọng, tình trạng yếu cơ tiến triển nhanh, sụt cân không rõ nguyên nhân ở người trung niên và lớn tuổi cần được thăm khám sớm để loại trừ các bệnh lý nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư vú tiềm ẩn.
Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các biểu hiện bất thường của cơ thể. Việc thăm khám định kỳ, kết hợp xét nghiệm chuyên sâu khi cần thiết giúp phát hiện sớm ung thư, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng lâu dài.
