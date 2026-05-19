Chế độ dinh dưỡng cho người ung thư vú: Ăn gì để hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa tái phát?

Người bị ung thư vú nên ăn uống thế nào?

Chế độ ăn cân bằng và đa dạng

Bao gồm nhiều loại thực phẩm từ các nhóm như ngũ cốc nguyên hạt, rau xanh, củ quả, trái cây, protein nạc và chất béo lành mạnh. Điều này giúp cung cấp đầy đủ vitamin, khoáng chất và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Tăng cường rau xanh và trái cây

Rau họ Cải, trái cây họ Cam quýt và các loại quả mọng giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, E và carotenoids, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch.

Chọn nguồn protein ít chất béo

Thịt gà bỏ da, cá béo (như cá hồi, cá thu), các loại đậu cung cấp protein chất lượng cao để phục hồi mô và hỗ trợ hệ miễn dịch. Cá béo còn cung cấp omega-3 có tác dụng chống viêm.

Bổ sung chất béo lành mạnh

Chất béo không bão hòa (omega-3, 6, 9) từ dầu ô-liu, quả bơ, cá béo và các loại hạt giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, omega-3 còn được chứng minh có tác dụng ngăn ngừa quá trình di căn của tế bào ung thư.

Tăng cường chất xơ

Ngũ cốc nguyên hạt, đậu và rau củ giàu chất xơ giúp cải thiện tiêu hóa, kiểm soát cân nặng và có thể giảm hấp thu estrogen dư thừa, tốt trong trường hợp mắc các loại ung thư vú nhạy cảm với hormone.

Uống đủ nước

Duy trì độ ẩm cần thiết cho cơ thể bằng cách uống ít nhất 1.5 – 2 lít nước mỗi ngày, giúp giảm mệt mỏi và hỗ trợ chức năng thận.

Chia nhỏ bữa ăn

Ăn nhiều bữa nhỏ (4 – 6 cữ) trong ngày giúp dễ hấp thu dinh dưỡng, giảm buồn nôn và duy trì năng lượng.

An toàn thực phẩm

Chế biến thực phẩm đúng cách, tránh thực phẩm tái, sống và rửa kỹ thực phẩm để loại bỏ hóa chất độc hại bám trên bề mặt.

Thực phẩm hạn chế dùng

Người bệnh hóa trị liệu điều trị ung thư vú nên hạn chế dùng các thực phẩm chứa nhiều acid béo no như: các món thịt nướng, thịt hun khói, các món xào, rán, quay...

Bên cạnh đó, người bệnh cũng nên hạn chế dùng các thực phẩm chế biến công nghiệp, đóng gói sẵn như đồ hộp, thịt nguội...

Thực phẩm không nên dùng

Những thực phẩm người bệnh ung thư vú không nên dùng là các loại dầu mỡ rán đi rán lại nhiều lần, các loại thức ăn bị nấm mốc như: lạc mốc, hạt bí, hạt dưa rang sẵn bị mốc... Ngoài ra, người bệnh cần kiêng tuyệt đối các chất kích thích như: rượu, bia, thuốc lá...

Một số thực đơn dinh dưỡng hỗ trợ bệnh nhân điều trị ung thư vú

Thực phẩm cho 1 ngày

Gạo tẻ: 200 gam (4 lưng bát con cơm). Bún: 150 gam. Thịt nạc + cá + tôm: 200 gam. Rau xanh: 400 gam (2 lưng bát con rau). Quả chín: 300 gam. Dầu ăn: 10ml ( 2 thìa 5ml). Sữa công thức: 200ml.

Thực phẩm thay thế tương đương

Người bệnh có thể thay đổi khẩu vị, thực đơn dinh dưỡng với các nhóm thực phẩm sau: Nhóm đạm: 100g thịt lợn nạc tương đương với: 100g thịt bò/thịt gà; 120g tôm/cá nạc; 2 quả trứng vịt; 3 quả trứng gà; 200g đậu phụ.

Nhóm chất bột đường: 100g gạo tương đương với: 100g miến; 100g bột mì; 100g bánh quy; 100g phở khô; 100g bún khô; 170g bánh mì; 250g phở tươi; 300g bún tươi; 400g khoai củ các loại.

Nhóm chất béo: 1 thìa dầu ăn 5ml tương đương với: 8g lạc hạt; 8g vừng.

