Day bấm huyệt giúp giảm say rượu

Theo y học hiện đại, sau khi rượu được hấp thu qua niêm mạc ruột, sẽ thẩm thấu vào máu. Cơ thể sẽ đào thải rượu ra qua hơi thở, mồ hôi… trong đó phần nhiều nhờ vào các chuyển hóa trong gan. Nếu gan không thể đào thải hết, các chất chuyển hóa sẽ ứ đọng lại, tùy vào vị trí mà gây ra các vấn đề khác nhau, nếu ở não thì gây ra tình trạng say rượu .

Theo y học cổ truyền, rượu là do hai yếu tố thấp và nhiệt kết hợp. Uống rượu nhiều sẽ làm cho nhiệt thịnh đi lên, quấy nhiễu tâm mà gây ra các triệu chứng của say rượu.

Có thể day bấm một số huyệt vị giúp giảm tình trạng say rượu:

1. Day huyệt suất cốc giúp giảm say rượu

- Vị trí huyệt: Áp vành tai vào đầu, từ đó đo lên 1,5 thốn (1 thốn tương đương bề rộng của đốt tay thứ 3 của ngón tay cái) là huyệt.

- Tác dụng: Điều trị chứng đau nửa đầu, ứng dụng trong điều trị nghiện rượu, thuốc lá, ma túy.

- Cách làm: Dùng 3 ngón trỏ, giữa, áp út của tay đồng bên, đặt lên huyệt hai bên, day ấn nhẹ nhàng thuận chiều kim đồng hồ trong 10 - 15 phút, hoặc đến khi cảm giác chóng mặt , đau đầu giảm bớt.

Các nghiên cứu cho thấy, day ấn huyệt suất cốc có tác dụng ức chế sự sản sinh của cảm giác đau, điều hòa thần kinh tự chủ, là một huyệt quan trọng trên đường kinh Túc thiếu dương Đởm.

Day huyệt Suất cốc giúp giải say rượu.

2. Day huyệt nội quan

- Vị trí: Từ điểm chính giữa của lằn chỉ cổ tay (huyệt Đại lăng) đo thẳng lên 2 thốn. Huyệt nằm giữa hai gân của cơ gan tay lớn và cơ gan tay bé.

- Tác dụng: Điều trị chứng đau dạ dày , chóng mặt, buồn nôn, khó thở, suy nhược thần kinh, mệt mỏi,….

- Cách làm: Sau khi xác định huyệt, dùng ngón cái tay bên này để day ấn nhẹ nhàng huyệt Nội quan tay bên kia, day thuận chiều kim đồng hồ từ 10 - 15 phút, rồi lại đảo bên, có thể lặp lại đến khi hết triệu chứng.

Y học cổ truyền quan niệm rằng, Tâm là một tạng quan trọng, trong đó tàng chứa thần chí (tinh thần, ý thức) của con người. Khi Tâm gặp tà khí sẽ được hộ vệ của nó là Tâm bào (màng bao tim) chống chịu thay. Nội quan là huyệt giao của kinh Tâm bào và mạch Âm duy, do đó day ấn có tác dụng làm ổn định, yên ổn thần chí, khiến cho nhiệt của rượu không thể quấy nhiễu.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, huyệt nội quan có thể điều hòa được hệ thần kinh tự chủ, điều hòa nhịp tim và huyết áp trên thực nghiệm.

Day bấm huyệt Nội quan khiến cho nhiệt của rượu không thể quấy nhiễu cơ thể.

3. Day huyệt thái xung

- Vị trí: Từ kẽ ngón chân 1 và 2 đo lên 2 thốn về phía cổ chân, ấn vào có cảm giác đau tức.

- Tác dụng: Điều trị các chứng do can hỏa thượng nghịch, gây ra các triệu chứng đau đầu, mất ngủ, hoa mắt chóng mặt, tăng huyết áp,…

- Cách làm: Dùng ngón tay cái cùng bên huyệt, dùng lực hơi mạnh để ấn huyệt, day ngược chiều kim đồng hồ sao cho có cảm giác căng, tê, tức… trong 5 - 7 phút.

Theo y học cổ truyền, Thái xung là huyệt nguyên của kinh Can, là nơi tàng chứa khí của tạng Can. Khi uống rượu, nhiệt do rượu có thể kích động, làm cho can khí nghịch lên gây ra các triệu chứng đau đầu dữ dội, hoa mắt chóng mặt, tăng huyết áp… Day ấn huyệt này như trên có thể giúp tình trạng nghịch lên của can khí giảm đi, từ đó làm giảm các triệu chứng khó chịu của người bệnh.

Huyệt Thái xung làm giảm các triệu chứng do rượu gây ra.

Trên đây là ba huyệt cơ bản, dễ tìm, dễ xác định trên cơ thể, có thể giúp hỗ trợ, thúc đẩy và giải quyết vài triệu chứng khó chịu do say rượu. Tuy nhiên, dù vui chúng ta cũng nên hạn chế, không lạm dụng bia rượu để có thể vui Xuân một cách an toàn và lành mạnh.