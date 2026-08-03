Đây là 2 chiếc iPhone Pro Max giảm giá sốc nhất nhưng đáng mua nhất, xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max

iPhone đáng mua nhất dưới 15 triệu đồng: Chọn iPhone 13, iPhone 14 hay iPhone 16e? GĐXH - iPhone đáng mua nhất dưới 15 triệu đồng hiện người dùng có thể lựa chọn 1 trong 3 mẫu iPhone 13, iPhone 14, iPhone 16e

iPhone 13 Pro Max giá chỉ từ 13 triệu đồng

iPhone 13 Pro Max

Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, mức giá của iPhone 13 Pro Max hiện đã thực sự chạm đáy khi chỉ còn khoảng 13,09 triệu đồng cho phiên bản 128GB hàng cũ đẹp. Dù đã ra mắt từ cuối năm 2021, cỗ máy gần 5 năm tuổi này vẫn giữ vững giá trị nhờ những trang bị vượt thời gian.Apple iOS

Đánh giá iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max sở hữu khung viền thép không gỉ hoàn thiện bóng kết hợp mặt lưng kính mờ

Sở hữu khung viền thép không gỉ hoàn thiện bóng kết hợp mặt lưng kính mờ, máy đem lại cảm giác chắc chắn, đầm tay và độ nhận diện thương hiệu rất cao. Trải nghiệm hiển thị trên tấm nền Super Retina XDR OLED 6,7 inch (độ phân giải 2778 x 1284 pixels) vẫn sắc nét và rực rỡ. Đặc biệt, đây là thế hệ iPhone đầu tiên được trang bị công nghệ ProMotion 120Hz, giúp mọi thao tác cuộn lướt, chuyển cảnh hay chơi game đều mượt mà không tì vết.

Sức mạnh từ vi xử lý Apple A15 Bionic (tiến trình 5nm+) kết hợp 6GB RAM giúp máy dễ dàng đạt hơn 1,2 triệu điểm AnTuTu. Trải nghiệm thực tế cho thấy iPhone 13 Pro Max cân tốt các tựa game phổ biến như Liên Quân Mobile ở mức kịch khung 120FPS, PUBG Mobile hay thậm chí là Genshin Impact mà không gặp hiện tượng giật lag. Thiết bị hiện vẫn chạy mượt mà trên phiên bản iOS 26 mới nhất.Thủ thuật công nghệ

Hệ thống 3 camera 12MP (chính, góc rộng và tele 3x) hỗ trợ lấy nét dual pixel, chống rung sensor OIS, quay phim 4K30FPS, quay ProRes và chụp ảnh RAW. Ảnh chụp ra có màu sắc trung thực, dải tương phản tốt, đáp ứng tốt nhu cầu sáng tạo nội dung cơ bản. Viên pin 4.352 mAh tối ưu cực tốt cho thời gian Onscreen thực tế đạt gần 7 tiếng liên tục.

Điểm trừ cần lưu ý: Thiết kế màn hình tai thỏ đã hơi lỗi thời, máy tương đối nặng, tản nhiệt chưa thực sự tối ưu khi chơi game nặng lâu và vẫn sử dụng cổng sạc Lightning.

iPhone 14 Pro Max giá từ 17,8 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max

Nếu muốn sở hữu ngoại hình tiệm cận các dòng máy mới nhất, iPhone 14 Pro Max bản 128GB cũ đẹp giá khoảng 17,89 triệu đồng (giảm tới 40% so với giá niêm yết) chính là lựa chọn đáng tiền.Apple iOS

Đánh giá iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max dễ dàng gánh vác mọi tác vụ từ làm việc đa nhiệm

Thay thế hoàn toàn màn hình tai thỏ truyền thống, thiết kế Dynamic Island mang lại diện diện mạo hiện đại, tinh tế và khả năng tương tác thông minh. Khung viền thép không gỉ kết hợp hai mặt kính cường lực bóng bẩy giúp thiết bị giữ nguyên vẻ cao cấp. Màn hình OLED 6,7 inch hỗ trợ ProMotion thích ứng 1-120Hz cho chất lượng hiển thị rực rỡ cùng độ sáng vượt trội khi dùng ngoài trời.

Được trang bị con chip A16 Bionic mạnh mẽ, iPhone 14 Pro Max dễ dàng gánh vác mọi tác vụ từ làm việc đa nhiệm, chỉnh sửa video đến chơi các tựa game đồ họa nặng nhất. Thiết bị cũng được cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài trong nhiều năm tới, giúp người dùng yên tâm sử dụng không lo lỗi thời.

Nâng cấp lớn nhất nằm ở cụm camera chính được đẩy lên độ phân giải 48MP. Nhờ đó, chất lượng ảnh chụp có độ chi tiết cực cao, khả năng thu sáng tốt hơn. Khả năng quay phim điện ảnh (Cinematic Mode) và chống rung hành động (Action Mode) mang lại các khung hình ổn định, cực kỳ phù hợp cho tệp người dùng làm Vlog, TikTok hay quay clip chuyên nghiệp.

Điểm trừ cần lưu ý: Do Apple đã ngừng sản xuất máy mới, người dùng chỉ có thể chọn mua máy cũ. Ngoại hình viền thép có thể xuất hiện vết trầy xước dăm và dung lượng pin tối đa (Battery Health) chắc chắn sẽ suy giảm theo thời gian.

Kinh nghiệm chọn mua iPhone Pro Max cũ

Mua máy đã qua sử dụng giúp tiết kiệm chi phí đáng kể nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro về phần cứng. Để đảm bảo chọn được sản phẩm chất lượng, người dùng cần lưu ý:

1. Kiểm tra ngoại hình và linh kiện: Quan sát kỹ khung viền, mặt kính để loại trừ vết cấn móp nặng. Kiểm tra độ nhạy Face ID, cảm ứng màn hình và lịch sử thay thế linh kiện.

2. Đánh giá tình trạng pin: Kiểm tra dung lượng pin tối đa trong phần cài đặt. Với iPhone 13 Pro Max hay 14 Pro Max cũ, mức pin trên 85-90% hoặc máy đã được thay pin chuẩn là lựa chọn tối ưu.

3. Lựa chọn đại lý uy tín: Yếu tố quan trọng nhất là chính sách bảo hành, cam kết đổi trả và chính sách hậu mãi rõ ràng từ các hệ thống đại lý lớn (AAR). Tránh tham rẻ vài trăm ngàn đồng tại các cơ sở trôi nổi để hạn chế rủi ro trong quá trình sử dụng lâu dài.

Nếu bạn cần một chiếc smartphone pin cực trâu, hiệu năng dư dả cho tác vụ cơ bản với ngân sách chỉ nhỉnh 13 triệu, iPhone 13 Pro Max là lựa chọn kinh tế nhất. Trong khi đó, nếu muốn trải nghiệm thiết kế Dynamic Island hiện đại, camera 48MP sắc nét và cấu hình mạnh mẽ dưới 18 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max chắc chắn là món hời công nghệ không thể bỏ qua.