Vì sao nhiều gia đình sẵn sàng mua tủ lạnh, máy giặt, máy lọc không khí hàng Nhật bãi?

Hàng Nhật bãi hút khách nhờ chất lượng, giá hợp túi tiền?

Không phải là hàng mới, nhưng nhiều sản phẩm điện tử, đồ gia dụng hay dụng cụ cầm tay đã qua sử dụng từ Nhật Bản vẫn được nhiều người tiêu dùng Việt Nam săn tìm. Từ các cửa hàng chuyên kinh doanh đến những buổi livestream bán hàng, lượng khách hỏi mua vẫn khá đông, nhất là các mặt hàng như nồi cơm điện, quạt, điều hòa, máy lọc không khí,...

Theo nhiều người kinh doanh, phần lớn hàng Nhật bãi được thu gom từ các gia đình tại Nhật Bản, sau đó kiểm tra, phân loại rồi nhập về Việt Nam. Dù đã qua sử dụng, nhiều sản phẩm vẫn còn hoạt động tốt, có độ bền cao và giá bán chỉ bằng khoảng 30-60% hàng mới.

Anh Hùng, chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh hàng Nhật bãi tại Thanh Trì, Hà Nội cho biết, tại cửa hàng của anh lượng khách mua khá ổn định quanh năm.

Máy lọc không khí hàng Nhật bãi của nhà ông Đoàn và anh Chung mua về sử dụng đã vài năm nhưng vẫn chạy tốt. Ảnh: Quỳnh Mai

"Nhiều người từng mua một lần rồi quay lại vì thấy sản phẩm dùng bền. Khách thường tìm nồi cơm điện, máy lọc không khí, quạt. Có một số khách còn tìm mua cả máy giặt, tủ lạnh. Có những món đã dùng ở Việt Nam thêm nhiều năm vẫn hoạt động tốt", anh Hùng nói.

Theo anh Hùng, ngoài yếu tố giá rẻ hơn hàng mới, nhiều người còn tin tưởng vào chất lượng sản phẩm nội địa Nhật bởi được sản xuất với tiêu chuẩn cao, vận hành ổn định và tiết kiệm điện.

"Phần lớn các thiết bị nội địa Nhật được thiết kế để hoạt động ở mức điện áp 100V, trong khi điện lưới tại Việt Nam là 220V. Vì vậy, để đảm bảo thiết bị vận hành ổn định và tránh nguy cơ hư hỏng do quá áp, người dùng thường phải trang bị thêm cục chuyển nguồn (biến áp) từ 220V xuống 100V. Khoản chi phí này không quá lớn nhưng cần được tính đến khi quyết định mua, đồng thời người dùng nên lựa chọn biến áp có công suất phù hợp với thiết bị để đảm bảo an toàn, kéo dài tuổi thọ sản phẩm và hạn chế các sự cố trong quá trình sử dụng", anh Hùng nói thêm.

Chị Lan, chủ một cửa hàng kinh doanh hàng Nhật bãi tại Quảng Ninh cho hay, hiện khách hàng không chỉ quan tâm đến giá mà còn hỏi rất kỹ về nguồn gốc, tình trạng sử dụng và thời gian bảo hành. Nhiều người sẵn sàng trả thêm tiền để chọn sản phẩm còn mới, hình thức đẹp và có đầy đủ phụ kiện. Có những khách mua một lần rồi sau đó giới thiệu thêm người thân, bạn bè đến cửa hàng.

Theo chị Lan, những mặt hàng bán chạy nhất hiện nay tại cửa hàng chị là máy lọc không khí, nồi cơm điện cao tần, quạt nội địa Nhật và điều hòa. Giá các sản phẩm dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Ông Nguyễn Đức Đoàn (66 tuổi, Lào Cai) cho biết, gia đình đã sử dụng may lọc không khí là hàng Nhật bãi hơn 2 năm năm nay. Dù là hàng đã qua sử dụng nhưng máy chạy rất ổn định, ít hỏng vặt. Giá lại chỉ bằng một phần hàng mới nên ông thấy rất đáng tiền.

"Tôi đang nghiên cứu, tìm hiểu để mua thêm một chiếc tủ lạnh có dung tích lớn. Mà tủ lạnh là một sản phẩm có giá trị khá cao, sử dụng trong nhiều năm nên tôi cần dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định", ông Đoàn nói.

Chiếc điều hòa không khí hàng Nhật bãi được cho là lạnh sâu và tiết kiệm điện. Ảnh: Quỳnh Mai.

Theo ông Đoàn, ngoài dung tích phù hợp với nhu cầu của gia đình, ông còn quan tâm đến khả năng tiết kiệm điện, độ bền, công nghệ làm lạnh, khả năng bảo quản thực phẩm, độ ồn khi vận hành. Bên cạnh đó, ông cũng đang so sánh giá giữa các thương hiệu, sản phẩm cũ - mới.

Trong khi đó, anh Phùng Xuân Chung (Hà Nội) cho biết, ban đầu anh khá băn khoăn khi cân nhắc mua các thiết bị điện gia dụng Nhật bãi. Theo anh, tâm lý e ngại về chất lượng, tuổi thọ cũng như nguy cơ hỏng hóc là điều dễ hiểu bởi đây đều là những sản phẩm đã qua sử dụng. Tuy nhiên, sau khi được bạn bè và người thân từng sử dụng giới thiệu, anh quyết định mua một chiếc điều hòa cùng một máy lọc không khí Nhật bãi từ một cửa hàng được đánh giá uy tín.

"Sau gần 4 năm sử dụng, cả hai thiết bị vẫn hoạt động ổn định, làm lạnh sâu và lọc không khí tốt, chưa gặp sự cố đáng kể. Theo tôi, nếu tìm được cửa hàng uy tín, có nguồn gốc sản phẩm rõ ràng và chính sách bảo hành minh bạch thì hàng Nhật bãi là một lựa chọn đáng cân nhắc. Mức giá tiết kiệm hơn khá nhiều so với hàng mới, đặc biệt phù hợp với những gia đình trẻ muốn tối ưu chi phí nhưng vẫn cần các thiết bị có chất lượng tốt", anh Chung chia sẻ.

Tương tự, chị Lê Thu Hằng (35 tuổi, Bắc Ninh) cho biết, gia đình chị đã nhiều lần lựa chọn các thiết bị gia dụng Nhật bãi như tủ lạnh, máy giặt và một số thiết bị điện tử khác thay vì mua hàng mới. Theo chị, yếu tố quan trọng nhất là mức giá hợp lý, giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Khi sử dụng hàng Nhật bãi các gia đình thường phải trang bị thêm cục chuyển nguồn (biến áp). Ảnh: Quỳnh Mai.

Cần chọn địa chỉ uy tín để tránh rủi ro

Bên cạnh những ưu điểm về chất lượng và giá bán, nhiều người kinh doanh cũng cho rằng hàng Nhật bãi không phải sản phẩm nào cũng giống nhau vì đều đã qua sử dụng.

Theo anh Hùng, người mua nên kiểm tra kỹ hình thức, khả năng vận hành, nguồn gốc sản phẩm cũng như chính sách bảo hành trước khi quyết định. Với các thiết bị sử dụng điện áp 100 V, người dùng cần trang bị bộ đổi nguồn phù hợp để bảo đảm an toàn và tăng tuổi thọ thiết bị.

Các cửa hàng uy tín hiện đều cho khách kiểm tra sản phẩm trực tiếp, chạy thử trước khi nhận hàng và áp dụng chính sách bảo hành từ vài tháng đến một năm tùy từng mặt hàng.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng yếu tố tiết kiệm nhưng vẫn muốn sở hữu những sản phẩm chất lượng, hàng Nhật bãi vẫn duy trì sức hút trên thị trường. Tuy nhiên, để mua được sản phẩm "đáng đồng tiền", người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ thông tin, lựa chọn địa chỉ bán hàng có uy tín và không nên chỉ quyết định dựa trên giá rẻ.