Cạnh tranh Mazda CX-5, giá lăn bánh Hyundai Tucson giảm sốc tới 100 triệu đồng, rẻ ngang Mitsubishi Xforce

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Vì sao giá lăn bánh Kia Sorento giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc SUV hạng D? GĐXH - Giá lăn bánh Kia Sorento đang vô cùng hấp dẫn do được hãng xe Hàn Quốc tung ưu đãi cộng dồn đến gần 100 triệu đồng trong tháng 7/2026.

Giá lăn bánh Hyundai Tucson

Hyundai Tucson Xăng tiêu chuẩn (Ảnh: Đại lý Hyundai).

Hyundai Thành Công áp dụng chương trình khuyến mại cho Tucson với tổng giá trị lên tới 85 triệu đồng. Ưu đãi này sẽ có sự khác biệt tùy phiên bản cũng như tùy đại lý khác nhau, do mỗi nơi sẽ có một chính sách bán hàng riêng.

Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu C-SUV Hàn Quốc có giá bán lẻ đề xuất là 769 triệu đồng, sau khuyến mại còn 684 triệu đồng.

Tuy nhiên, vẫn có cơ sở mạnh tay giảm thêm. Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, một đại lý tại Hà Nội đang chào khách mua phiên bản này với giá bán 670 triệu đồng, tức giảm 99 triệu đồng so với giá niêm yết.

Với giá bán thực tế hạ còn 670 triệu đồng tại đại lý, Hyundai Tucson tiêu chuẩn đang dễ tiếp cận ngang một mẫu SUV đô thị cỡ B như Mitsubishi Xforce (niêm yết trong khoảng 605-720 triệu đồng).

Hyundai Tucson được giảm giá trong bối cảnh nhiều mẫu SUV hạng C cũng đang có chương trình ưu đãi. Trong đó, Mazda CX-5 Deluxe có giá khởi điểm thực tế khoảng 663 triệu đồng, tạo áp lực cạnh tranh đáng kể ở nhóm xe dưới 700 triệu đồng.

Giá lăn bánh Hyundai Tucson ngoài giá niêm yết sẽ cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, phí biển số, bảo hiểm vật chất xe, bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Giá xe Hyundai Tucson và các đối thủ

Hyundai Tucson giá từ 769 triệu đồng

Mazda CX-5 giá từ 759 triệu đồng

Honda CR-V giá từ 1,109 tỷ đồng

Mitsubishi Outlander giá bán từ 825 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Tucson

Hyundai Tucson hiện hành là nâng cấp giữa vòng đời ra mắt tháng 10/2024.

Hyundai Tucson hiện hành là nâng cấp giữa vòng đời ra mắt tháng 10/2024. Ngoại hình của xe vuông vức, nam tính hơn đời cũ.

Nội thất Hyundai Tucson gây ấn tượng với màn hình sau vô lăng 12,3 inch, màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch. Danh sách tiện nghi xe cũng nối dài gồm: Dàn âm thanh 8 loa Bose, cửa sổ trời toàn cảnh, ghế điện, nhớ ghế lái 2 vị trí, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử…

Hyundai Tucson hiện hành có 3 tùy chọn vận hành như trước song được nâng cấp công nghệ Smartstream, cụ thể:

- Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, sản sinh công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ này gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất trong khi giảm tới 12% lượng khí thải. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

- Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

- Động cơ xăng SmarStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699.

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.