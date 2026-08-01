Ô tô điện giá rẻ 226 triệu đồng, phạm vi 301 km sẽ về Việt Nam?

Ô tô điện phạm vi 301 km

Wuling Aira.

Sau khi được nâng cấp tại Trung Quốc vào đầu năm nay, Wuling Hongguang Mini EV 2026 đã nhanh chóng có mặt tại Đông Nam Á dưới tên gọi Wuling Aira. Mẫu xe điện cỡ nhỏ được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2026, tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện linh hoạt để di chuyển trong đô thị với chi phí đầu tư thấp.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản nằm ở bộ pin và phạm vi hoạt động. Bản Standard Range sử dụng pin LFP 16,2 kWh, cho quãng đường di chuyển tối đa 205 km theo tiêu chuẩn CLTC, tương đương khoảng 160 km theo chuẩn WLTP.

Trong khi đó, phiên bản Long Range được trang bị bộ pin 25,1 kWh, giúp phạm vi hoạt động tăng lên 301 km theo tiêu chuẩn CLTC hoặc khoảng 240 km theo chuẩn WLTP. Đây là lựa chọn phù hợp hơn với những khách hàng thường xuyên di chuyển quãng đường dài hoặc muốn giảm số lần sạc pin.

Ngoại hình của Wuling Aira cũng được tinh chỉnh đáng kể

Khả năng sạc cũng là một trong những điểm đáng chú ý của mẫu xe điện mini này. Theo công bố của Wuling, phiên bản pin 16,2 kWh cần khoảng 4,8 giờ để sạc AC từ 20% lên 100%, còn bản pin 25,1 kWh mất khoảng 7,2 giờ.

Ngoài sạc AC, cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh DC, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 35 phút. Đây là trang bị góp phần nâng cao tính thực dụng của Wuling Aira trong quá trình sử dụng hàng ngày.

So với đời trước, ngoại hình của Wuling Aira cũng được tinh chỉnh đáng kể. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha hình tròn cỡ lớn kết hợp thanh trang trí mạ crôm, mang lại diện mạo trẻ trung hơn. Lưới tản nhiệt phía dưới được thiết kế thanh mảnh, trong khi cổng sạc được chuyển ra phía trước nhằm giúp việc kết nối bộ sạc trở nên thuận tiện hơn. Thiết kế phía sau tiếp tục duy trì phong cách đối xứng với đầu xe, tạo nên tổng thể hài hòa và gọn gàng.

Để giữ mức giá rẻ, phiên bản Standard Range lược bỏ một số tiện nghi.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.268 x 1.550 x 1.575 mm, chiều dài cơ sở 2.190 mm, phù hợp với điều kiện giao thông đông đúc tại các đô thị. Wuling Aira sử dụng bộ mâm thép 13 inch đi kèm chụp mâm mới lấy cảm hứng từ cỏ bốn lá, kết hợp lốp kích thước 155/70 R13. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau nhằm tối ưu không gian nội thất dù không có khoang hành lý phía trước.

Không gian cabin được thiết kế theo phong cách tối giản với tông màu trắng kem và be chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi hơn so với kích thước thực tế. Cần số được bố trí trên cột lái nhằm giải phóng diện tích khu vực điều khiển trung tâm. Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, xe đã được trang bị màn hình hiển thị thông tin 7 inch, hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS, hai loa và hai túi khí.

Để giữ mức giá rẻ, phiên bản Standard Range lược bỏ một số tiện nghi. Xe sử dụng phanh tang trống phía sau, phanh tay cơ, không có hỗ trợ khởi hành ngang dốc, không được trang bị màn hình cảm ứng nên cũng thiếu camera lùi, đồng thời không có hệ thống cân bằng điện tử cũng như tính năng mở khóa hoặc khởi động không cần chìa khóa.

Wuling Aira vẫn đáp ứng khá tốt nhu cầu chở đồ.

Ngược lại, phiên bản Long Range được nâng cấp toàn diện hơn với phanh đĩa phía sau, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, các nút điều khiển điều hòa trên vô-lăng, camera lùi, hệ thống cân bằng điện tử ESC, chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Giá ô tô điện Wuling Aira

Tại Indonesia, Wuling Aira được phân phối với hai phiên bản gồm Standard Range và Long Range. Phiên bản tiêu chuẩn có giá 155 triệu Rupiah (khoảng 226 triệu đồng), trong khi bản Long Range được niêm yết ở mức 175 triệu Rupiah (khoảng 254 triệu đồng). Với mức giá này, Wuling Aira tiếp tục nằm trong nhóm xe điện có giá bán dễ tiếp cận nhất trên thị trường.

Dù sở hữu kích thước nhỏ gọn, Wuling Aira vẫn đáp ứng khá tốt nhu cầu chở đồ. Khoang hành lý tiêu chuẩn có dung tích 170 lít và có thể mở rộng lên 838 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 50:50. Với thiết kế mới, phạm vi hoạt động được cải thiện cùng mức giá chỉ từ khoảng 226 triệu đồng, Wuling Aira hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những mẫu xe điện mini đáng chú ý tại thị trường Đông Nam Á.

Hiện Wuling đang phân phối tại Việt Nam nhiều mẫu ô tô điện và xe hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (EREV). Trong bối cảnh thị trường ô tô điện tại Việt Nam ngày càng sôi động, lợi thế của Wuling vẫn nằm ở mức giá cạnh tranh, chi phí sử dụng thấp và sự đa dạng về lựa chọn hệ truyền động. Đây được xem là yếu tố giúp thương hiệu tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, đặc biệt là những người lần đầu chuyển từ xe xăng sang xe điện. Hy vọng thời gian tới mẫu ô tô điện Wuling Aira sẽ về Việt Nam để người tiêu dùng có thêm lựa chọn phù hợp.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.