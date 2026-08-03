Chất hơn SH, xe ga 125cc giá 70 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, trang bị hiện đại

Xe ga 125cc ở Việt Nam thiết kế có gu, trang bị vượt Honda Air Blade

Xenon Vintage 125

Thị trường xe máy nhập khẩu tại Việt Nam vừa đón thêm một lựa chọn mới trong phân khúc xe tay ga mang phong cách cổ điển khi mẫu Xenon Vintage 125 chính thức được một đại lý xe máy tư nhân đưa về phân phối. Mẫu xe được chào bán với mức giá khoảng 70 triệu đồng, hướng đến những khách hàng yêu thích thiết kế retro nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm các trang bị và công nghệ hiện đại.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Xenon Vintage 125 gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế đậm chất hoài cổ. Xe sở hữu cụm đèn pha tròn cỡ lớn, thân xe với những đường nét bo tròn mềm mại, yên xe liền khối thấp cùng nhiều chi tiết mạ crôm, tạo nên diện mạo gợi nhớ các mẫu scooter châu Âu kinh điển. Thiết kế này kết hợp cùng bộ vành kích thước lớn giúp mẫu xe vừa mang phong cách cổ điển vừa tạo cảm giác khỏe khoắn.

Xenon Vintage 125 gây ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế đậm chất hoài cổ.

Bên dưới lớp vỏ mang phong cách vintage là khối động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích 125 cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI, đánh lửa bằng ECU thông minh và kết hợp hộp số vô cấp CVT, mang đến khả năng vận hành mượt mà, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Xe được khởi động bằng điện và sử dụng nhiên liệu xăng không chì có chỉ số octan RON 92 trở lên.





Xenon Vintage 125 cũng được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại.

Xenon Vintage 125 cũng được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại. Nổi bật là màn hình TFT LCD hiển thị đầy đủ các thông số vận hành, trong khi toàn bộ hệ thống chiếu sáng từ đèn pha, đèn hậu đến đèn báo rẽ đều sử dụng công nghệ LED.

Khung gầm của xe sử dụng phuộc thủy lực dạng ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Hệ thống phanh đĩa được trang bị trên cả hai bánh, kết hợp ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, những trang bị hiếm gặp trên các mẫu xe tay ga 125 cc cùng phân khúc tại Việt Nam, góp phần tăng độ an toàn khi vận hành trên nhiều điều kiện mặt đường.

Xenon Vintage 125 có kích thước tổng thể 2.050 x 790 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.380 mm

Theo thông số của nhà sản xuất, Xenon Vintage 125 có kích thước tổng thể 2.050 x 790 x 1.080 mm, chiều dài cơ sở 1.380 mm, chiều cao yên chỉ 700 mm, phù hợp với nhiều vóc dáng người lái. Khoảng sáng gầm đạt 160 mm, trọng lượng xe 135 kg và bình nhiên liệu dung tích 12 lít, đủ đáp ứng những hành trình dài mà không phải tiếp nhiên liệu quá thường xuyên.

Xe sử dụng vành hợp kim 18 inch phía trước và 16 inch phía sau, đi kèm lốp không săm, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ theo phong cách cổ điển vừa mang lại sự ổn định khi vận hành.

Giá xe ga 125cc Xenon Vintage 125

Mẫu xe được chào bán với mức giá khoảng 70 triệu đồng, hướng đến những khách hàng yêu thích thiết kế retro nhưng vẫn mong muốn trải nghiệm các trang bị và công nghệ hiện đại.

Với mức giá khoảng 70 triệu đồng, Xenon Vintage 125 sẽ cạnh tranh trong nhóm xe tay ga phong cách retro nhập khẩu, hướng đến những khách hàng tìm kiếm một mẫu xe có thiết kế khác biệt, trang bị an toàn hiện đại và số lượng không quá phổ biến trên thị trường. Sự xuất hiện của mẫu xe góp phần mang đến thêm lựa chọn trong phân khúc scooter cổ điển tại Việt Nam, bên cạnh những cái tên quen thuộc đến từ các thương hiệu Nhật Bản và châu Âu.

Loạt xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

Yamaha X-Max 300: 4,65 lít/100km

Yamaha X-Max 300

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Piaggio Beverly 400HPE: 4,13 lít/100km

Piaggio Beverly 400HPE

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda SH350i: 3,906 lít/100km

Honda SH350i

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Vespa GTS Super Tech 300: 3,44 lít/100km

Vespa GTS Super Tech 300

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



