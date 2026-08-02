Giá vàng hôm nay 2/8: Vàng nhẫn, vàng miếng SJC đều quay đầu giảm mạnh

Giá vàng miếng hôm nay ở trong nước

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 2/8, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được DOJI niêm yết ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,9 triệu đồng/lượng.

Tính từ đầu tháng 7, giá vàng miếng SJC đã giảm 5,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Cộng thêm chênh lệch mua - bán tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng thì người mua vàng sau một tuần lỗ 4,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng sụt giảm trong tuần Ảnh minh họa

Giá vàng nhẫn hôm nay ở trong nước

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, 2/8, giá vàng nhẫn được Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 137-141 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 138,3-142,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 3,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng trên thị trường thế giới cũng đi lùi trong tuần khi xuống 4.041,7 USD/ounce, giảm 10 USD so với cuối tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 129,2 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí). Như vậy, mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới gần 12 triệu đồng.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch cuối tuần khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao và giá dầu tăng trở lại. Những yếu tố này đã lấn át tác động tích cực từ số liệu lạm phát PCE hạ nhiệt được công bố trước đó.

Dữ liệu kinh tế cho thấy GDP thực của Mỹ trong quý II tăng 1,5% theo năm, thấp hơn mức 2,1% của quý I. Chỉ số PCE toàn phần tháng 6 giảm 0,1% so với tháng 5, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. PCE lõi tăng 0,1% theo tháng và giảm còn 3,3% theo năm.

Các chuyên gia cho rằng thị trường vàng thế giới đang ở giai đoạn tích lũy khi cả bên mua và bên bán đều chưa tạo được lợi thế rõ rệt. Mốc 4.000 USD/ounce tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng, trong khi vùng 4.100 USD/ounce vẫn là rào cản lớn đối với xu hướng tăng.

Về mặt kỹ thuật, khu vực 4.018 USD/ounce được đánh giá là vùng hỗ trợ gần nhất. Nếu giá xuyên thủng ngưỡng này, vàng có thể lùi về 3.995 USD/ounce, thậm chí là 3.960 USD/ounce. Ngược lại, nếu vượt thành công 4.101 USD/ounce, giá vàng có khả năng hướng tới các vùng kháng cự 4.114 USD/ounce và 4.166 USD/ounce.

Khảo sát tâm lý thị trường cũng cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Trong nhóm chuyên gia Phố Wall, 29% dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 35% cho rằng giá sẽ giảm và 35% nhận định thị trường sẽ đi ngang. Đối với nhà đầu tư cá nhân, 47% kỳ vọng giá vàng tăng, 30% dự báo giảm và 23% giữ quan điểm trung lập.

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng cần thêm thời gian tích lũy trước khi hình thành xu hướng mới. Thị trường vẫn đang chờ đánh giá rõ hơn về triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của Fed.

Bên cạnh đó, khi căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt, đồng USD có thể mất dần vai trò là tài sản trú ẩn, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho giá vàng. Trong ngắn hạn, kim loại quý vẫn thiếu động lực để bứt phá.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cũng cho rằng vàng vẫn đang duy trì xu hướng đi ngang. Dòng tiền trên thị trường liên tục luân chuyển giữa các nhóm tài sản để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn, trong khi các ngân hàng trung ương vẫn bền bỉ mua vàng.

Ông Newsom đánh giá đây là tín hiệu phản ánh những rủi ro kinh tế tiềm ẩn và dự báo giá vàng kỳ hạn tháng 12 sẽ tiếp tục dao động quanh vùng 4.129,5 USD/ounce trong thời gian tới.

Ở chiều hướng tích cực hơn, ông James Stanley, Chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng mốc hỗ trợ 4.000 USD/ounce vẫn đang được bảo vệ rất tốt. Dù lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng là yếu tố bất lợi đối với vàng, lực mua vẫn xuất hiện mỗi khi giá lùi về vùng hỗ trợ này.

Ông Stanley tiếp tục duy trì quan điểm lạc quan đối với triển vọng dài hạn của kim loại quý.