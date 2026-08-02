Tỷ giá USD hôm nay 2/8: Đồng Đô la Mỹ chững giá tại ngân hàng và 'chợ đen'

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF chốt giảm tuần 1,64%, xuống mức 99,80 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY ở mức 99,8 điểm. USD ngân hàng đi ngang. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật và đồng EUR giữ ổn định.

Trong tuần qua, đồng USD ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ tháng 1 khi Fed giữ nguyên lãi suất và không phát tín hiệu rõ ràng về lộ trình chính sách, khiến kỳ vọng tiếp tục tăng lãi suất suy yếu. Bên cạnh đó, số liệu GDP Mỹ tăng thấp hơn dự báo, trong khi lạm phát PCE cốt lõi hạ nhiệt nhẹ nhưng vẫn cao hơn mục tiêu của Fed, tạo áp lực lên đồng bạc xanh. Về cuối tuần, USD giảm mạnh so với đồng yên do kỳ vọng Nhật Bản can thiệp hỗ trợ đồng nội tệ, đồng thời suy yếu so với EUR và bảng Anh khi lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách giảm bớt.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 2/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 25.338 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên trước, ở mức 24.122 đồng mua vào và 26.554 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 2/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 2/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 2/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 2/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank ổn định giá mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,080-26,490 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD cũng đi ngang so với phiên trước đó, hiện giữ mức 25.930-26.470 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,090-26,470 đồng/USD, giữ nguyên mức giá so với 2 phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 2/8/2026, khảo sát lúc 10h18 phút ghi nhận ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.280 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.380 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 2/8, đi ngang tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,496.61-31,051.68 đồng/EUR, chững giá so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.447-31.167 đồng/EUR, không biến động so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,659-31,087 đồng/EUR, giá đi ngang so với 2 phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 2/08/2026 khảo sát lúc 10h20 hiện đang được mua vào là 30.178 và bán ra là 30.278 đồng, ổn định so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật đi ngang so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 158.33-169.26 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật cũng vẫn duy trì mức 161,33-172,83 đồng/Yen, mức giá của phiên trước đó. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 159.14-169.04 đồng, đi ngang so với 2 phiên hôm qua.

Những ngày qua, trên thị trường tiền tệ quốc tế, đồng USD có sự suy yếu. Tuy nhiên điều này chưa tác động mạnh tới thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh, các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, đồng bạc xanh lại đi ngang hoặc giao động với biên độ hẹp. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 1/8: Đồng Đô la Mỹ suy yếu so với đồng yên Nhật GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 1/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.