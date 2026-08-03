Tỷ giá USD hôm nay 3/8: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tiếp tục chững giá

Phát hiện khối vàng nặng tới 45 tấn trên núi, cơ quan chức năng lập tức phong tỏa hiện trường GĐXH - Khối vàng nặng tới 45 tấn được công nhân phát hiện cách đây hơn 30 năm đã gây chấn động thời bấy giờ.

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF giảm 0,24 % xuống còn 99,66 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY xuống còn 99,66 điểm. USD ngân hàng tăng nhẹ. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật và đồng EUR bật tăng.

Sau khi Fed giữ nguyên lãi suất và khẳng định sẽ tiếp tục điều hành dựa trên dữ liệu kinh tế, thị trường đang tập trung vào báo cáo việc làm của Mỹ trong tuần này để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Nếu thị trường lao động tiếp tục tích cực, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao sẽ được củng cố, qua đó hỗ trợ đồng USD. Ngược lại, các số liệu kinh tế yếu hơn dự báo có thể làm gia tăng kỳ vọng Fed sớm nới lỏng chính sách, gây áp lực lên đồng bạc xanh. Dù vậy, USD vẫn được hỗ trợ bởi vai trò tài sản trú ẩn an toàn và chênh lệch lãi suất với các nền kinh tế lớn.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 3/8, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh 20 đồng, lên 25.358 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên trước, ở mức 24.122 đồng mua vào và 26.554 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 3/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 3/8/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 3/8/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 3/8/2026.

Tỷ giá USD hôm nay biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã giảm 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,070-26,480 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 17 đồng chiều mua vào và tăng 22 đồng chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.047-26.492 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,100-26,480 đồng/USD, tăng 10 đồng cả chiều mua và chiều bán so với 2 phiên trước đó.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 3/8/2026, khảo sát lúc 9h18 phút ghi nhận ổn định so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.280 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.380 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 3/8, đã tăng tại các ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,580.17-31,139.66 đồng/EUR, đã tăng 84 đồng chiều mua vào và tăng 88 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.777-31.087 đồng/EUR, đã tăng 330 đồng chiều mua vào và giảm 80 đồng chiều bán so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,738-31,172 đồng/EUR, đã tăng 79 đồng chiều mua vào và tăng 85 đồng chiều bán ra so với 2 phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 3/08/2026 khảo sát lúc 9h20 hiện đang được mua vào là 30.178 và bán ra là 30.278 đồng, ổn định so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật tăng mạnh so với phiên trước đó, giao dịch ở mức 163.05-174.31 đồng/Yen; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng bật lên vùng 163,18-173,18 đồng/Yen. Trong khi đó tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 163.62-173.82 đồng, tăng mạnh so với 2 phiên hôm qua.

Những ngày qua, trên thị trường tiền tệ quốc tế, đồng USD có sự suy yếu. Tuy nhiên điều này chưa tác động mạnh tới thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tiếp tục lập đỉnh mới, các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, đồng bạc xanh lại đi ngang, có tăng cũng giao động với biên độ hẹp. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 2/8: Đồng Đô la Mỹ chững giá tại ngân hàng và 'chợ đen' GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 2/8/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.