Đếm ngược Lễ trao giải ‘TÔI KHỎE ĐẸP HƠN’: Đêm tỏa sáng của những hành trình sống khỏe

4 giờ trước

Trước giờ vinh danh tại "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4, các ứng viên Top 12 đang mang trong mình những cảm xúc khó quên. Đây là thời khắc để những nỗ lực thay đổi vóc dáng và tinh thần bền bỉ của các thí sinh được lan tỏa đến cộng đồng.