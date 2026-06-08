Nghệ sĩ cải lương Quang 'nhỏ': Tuổi xế chiều làm bảo vệ, tối ngủ quán cà phê võng vì không đủ tiền thuê nhà

Xế chiều không nhà cửa và vợ chồng xa cách của nghệ sĩ cải lương Quang nhỏ

Mới đây, nhóm "Ngũ long du ký" gồm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung và Thụy Mười đã đến thăm nghệ sĩ cải lương Vũ Quang. Chứng kiến hoàn cảnh hiện tại của ông, ai nấy đều không khỏi nghẹn lòng.

Theo nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ lại, Vũ Quang xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha ông là bầu Quỳ – người từng điều hành đoàn cải lương Thái Bình khá nổi tiếng trước năm 1975. Nhờ vậy, ông sớm bén duyên với sân khấu và trưởng thành từ đoàn Kim Chung 5 - một trong những đoàn cải lương danh tiếng thời bấy giờ.

Sau này, ông tiếp tục cộng tác với nhiều đoàn hát như Hương Dạ Thảo – Phương Bình, Thanh Hải – Văn Hường, Hoa Anh Đào – Trương Vũ, Sông Bé 3... Khi tuổi cao, sân khấu dần thu hẹp hoạt động, ông chuyển sang làm hậu đài cho sân khấu Phú Nhuận. Đến khi sân khấu ngừng hoạt động, người nghệ sĩ già phải chật vật tìm kế sinh nhai bằng nghề bảo vệ tại một sân bóng ở quận 7.

Hiện nay, với công việc bảo vệ kéo dài 12 tiếng mỗi ngày, ông nhận mức lương khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên, số tiền ấy không đủ để giúp ông có cuộc sống ổn định.

Nghệ sĩ Vũ Quang (Quang nhỏ) xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từng có khoảng thời gian huy hoàng của sự nghiệp nhưng xế chiều lại khiến không ít người xót xa.

Điều khiến nhiều người xót xa nhất là suốt gần 7 tháng qua, nghệ sĩ Vũ Quang không có nơi ở cố định. Sau mỗi ca làm việc, ông lại đi bộ hơn 2km đến một quán cà phê võng quen thuộc. Tại đây, ông gọi một ly cà phê rồi nằm ngủ qua đêm để sáng hôm sau tiếp tục đi làm. "Sau khi tan ca, tôi đi bộ ra quán cà phê, mua một ly cà phê rồi nằm ngủ tới sáng. Người ta biết tôi làm bảo vệ nên cũng thương, không nói gì", ông kể.

Khi được hỏi vì sao không thuê phòng trọ, nam nghệ sĩ cho biết ông không có đủ điều kiện giấy tờ nên rất khó thuê nhà. Việc ở ghép cũng khiến ông không thể thích nghi. "Tôi không biết nhậu nhẹt. Ở ghép thì tối ngày người ta say xỉn, cãi vã, đánh lộn. Tôi chịu không nổi", ông tâm sự.

Không chỉ thiếu thốn chỗ ở, cuộc sống hằng ngày của nghệ sĩ Vũ Quang cũng vô cùng đạm bạc. Trong số tiền lương ít ỏi, mỗi tháng ông vẫn cố gắng gửi về cho vợ ở Cần Thơ khoảng 2 triệu đồng.

Người vợ của ông hiện sống bằng công việc làm cỏ thuê tại các vườn sầu riêng. Dù cuộc sống khó khăn, ông chưa bao giờ kể hết tình trạng hiện tại của mình cho vợ biết. "Tôi có vợ ở Cần Thơ. Bà ấy cũng cực lắm. Tôi không muốn bà ấy lo nên đâu có kể hết tình cảnh của mình", ông nói.

Để tiết kiệm tối đa chi phí sinh hoạt, mỗi ngày ông chỉ ăn những phần cơm bình dân giá khoảng 10.000 đồng. Có hôm, ông nhờ những người thợ hồ gần nơi làm việc mua giúp cơm trắng cùng chút canh để lót dạ qua ngày.

Nghệ sĩ Quang nhỏ ngậm ngùi kể về cuộc sống chật vật tuổi xế chiều.

Bệnh tật bủa vây tuổi xế chiều

Tuổi già chưa kịp an yên thì bệnh tật lại liên tiếp ập đến. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Vũ Quang bị đục thủy tinh thể và được các đơn vị thiện nguyện hỗ trợ phẫu thuật miễn phí. Tuy nhiên, vì không có tiền trang trải cuộc sống, ông phải đi làm trở lại quá sớm khiến mắt bị nhiễm trùng.

"Mổ mắt xong tôi đi làm liền vì không có tiền nghỉ. Bụi bặm bay vào nên mắt bị nhiễm trùng. Mới uống thuốc gần 2 triệu đồng để điều trị thì lại phát hiện thêm bệnh khác", ông kể.

Không dừng lại ở đó, ông còn mắc chứng đau thần kinh tọa khiến nửa người bên phải cử động khó khăn. Những cơn đau kéo dài từ lưng xuống chân khiến việc đi lại trở nên vô cùng vất vả. "Tôi bị thần kinh tọa, đêm ngủ không được, đi đứng cũng rất khó. Mỗi ngày chạy điện trị liệu hết khoảng 300.000 đồng mà vẫn chưa thuyên giảm", ông chia sẻ.

Nam nghệ sĩ dù bệnh vẫn cố gắng đi làm dẫn đến tình trạng càng nặng hơn.

Theo ông, việc phải ngủ trên võng trong thời gian dài với tư thế không thoải mái cũng phần nào khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

Dẫu vậy, người nghệ sĩ già vẫn cố gắng bám trụ với công việc bảo vệ để kiếm từng đồng trang trải cuộc sống và thuốc men. Điều khiến ông xúc động nhất không phải là sự hỗ trợ vật chất mà chính là tình cảm của đồng nghiệp dành cho mình.

Trong buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Quang nhỏ đã bật khóc khi thấy các đồng nghiệp tìm đến thăm hỏi. "Trong cuộc đời này, không phải tôi mời mọi người đến để giúp đỡ vật chất. Điều làm tôi hạnh phúc là vẫn còn người nhớ tới mình, còn quan tâm đến mình, còn nghĩ đến tình nghệ sĩ. Không phải ai cũng bỏ thời gian, công việc để đến đây thăm tôi như thế này", ông nghẹn ngào nói.

Cũng trong buổi gặp gỡ, nhóm Ngũ long du ký và các mạnh thường quân gửi biết ông 1 khoản tiền để góp phần san sẻ bớt gánh nặng cuộc sống xế chiều.

Ông xúc động khi vẫn được đồng nghiệp, khán giả nhớ đến.



