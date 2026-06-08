Con trai Mạnh Trường mới 10 tuổi đã lớn phổng phao, mặc vừa áo của bố
GĐXH - Bé Bon - con trai của Mạnh Trường, khiến khán giả bất ngờ khi mới 10 tuổi đã mặc vừa áo của bố.
Mới đây, Mạnh Trường hài hước chia sẻ: "Bảo sao dạo này thấy quần áo của mình cũ đi rất nhanh", kèm theo hình ảnh bé Bon. Dù mới 10 tuổi, cậu bé đã có vóc dáng cao lớn và mặc vừa áo của bố.
Dưới bài đăng, NSND Trung Anh để lại bình luận đầy hài hước: "Nhìn thần thái hơn cả Mạnh Trường xịn". Đáp lại, nam diễn viên dí dỏm viết: "Tủi thân lắm ạ".
Mạnh Trường và con trai - bé Bon.
Con trai thứ 2 của Mạnh Trường có tên thật là Nguyễn Nhật Minh, tên ở nhà là Bon, sinh năm 2016. Cậu bé là con thứ hai trong gia đình, sau chị gái Phương Linh (bé Chíp) và trước em trai út Minh Sơn (bé Bi).
Ngay từ nhỏ, Bon đã xuất hiện cùng bố mẹ trong nhiều bức ảnh gia đình và nhanh chóng gây thiện cảm với khán giả nhờ gương mặt sáng, nụ cười đáng yêu cùng nhiều nét giống bố. Nhiều người nhận xét cậu bé thừa hưởng ngoại hình nổi bật của Mạnh Trường và được dự đoán sẽ trở thành một "soái ca nhí" trong tương lai.
Vẻ ngoài phổng phao của con trai Mạnh Trường.
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Bon còn được biết đến là một cậu bé vô cùng tinh nghịch và hài hước. Mỗi lần xuất hiện trong ảnh gia đình, cậu thường có những biểu cảm ngộ nghĩnh khiến người hâm mộ bật cười. Chính sự hồn nhiên này đã giúp Bon trở thành "cây hài" của gia đình Mạnh Trường trên mạng xã hội.
Năm 2024, Bon từng đồng hành cùng bố tham gia chương trình truyền hình "Ai là triệu phú" phiên bản đặc biệt. Sự thông minh, nhanh nhẹn và tự tin của cậu bé đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
Mạnh Trường nhiều lần chia sẻ rằng anh luôn cố gắng dành thời gian cho các con dù lịch trình công việc bận rộn. Nam diễn viên mong muốn các con được lớn lên trong môi trường thoải mái, tự nhiên và có tuổi thơ đúng nghĩa. Nhờ sự quan tâm của bố mẹ, Bon ngày càng trưởng thành, ngoan ngoãn và trở thành niềm tự hào của gia đình.
Mạnh Trường được biết đến là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Trước khi thành công với diễn xuất, anh từng tham gia cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2004 và giành giải Siêu mẫu ăn ảnh. Sau đó, anh chuyển hướng sang diễn xuất và ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình.
Mạnh Trường tham gia nhiều tác phẩm được khán giả yêu thích như: Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng, Hương vị tình thân, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau....
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