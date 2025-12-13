4 sai lầm tốn kém người nghỉ hưu cần tránh để không phải trả giá đắt

4 sai lầm này có thể khiến bạn 'mất trắng' sau khi nghỉ hưu GĐXH - Đừng để 4 sai lầm chí mạng biến giấc mơ nghỉ hưu của bạn thành cơn ác mộng tài chính. Nhiều đại gia đã rơi vào bẫy này và đánh mất tài sản của mình sau khi về hưu.

Các chuyên gia tài chính đã chỉ ra 4 lĩnh vực mà người nghỉ hưu cần đặc biệt lưu ý.

1. Đóng bảo hiểm y tế không phù hợp

Chăm sóc sức khỏe là một trong những khoản chi lớn nhất của người nghỉ hưu, do đó hầu hết đều tham gia bảo hiểm y tế.

Bà Whitney Stidom, Phó Chủ tịch về Người tiêu dùng của eHealth (Yahoo Finance), khuyên rằng để tránh chi tiêu quá mức, người về hưu nên tận dụng thời gian đăng ký hàng năm (từ 15/10 - 07/12) để đảm bảo lựa chọn kế hoạch bảo hiểm tốt nhất, phù hợp với nhu cầu và ngân sách cá nhân. Chỉ riêng việc này có thể giúp tiết kiệm ít nhất 1.800 USD.

Bà Stidom cho biết thêm, người về hưu có thể nhận được hướng dẫn miễn phí từ các đại lý bảo hiểm có giấy phép. Họ sẽ giúp xem xét các gói bảo hiểm từ các công ty khác nhau trong khu vực và cung cấp lời khuyên chuyên môn miễn phí.

2. Chi tiêu lãng phí cho các dịch vụ vô ích

Ông Rami Sneine, Phó Chủ tịch và Đại lý Bảo hiểm có giấy phép của Insurance Navy, nhận định nguyên nhân chính dẫn đến chi tiêu quá mức của người về hưu là việc duy trì nhiều dịch vụ đăng ký không sử dụng và mua sắm bốc đồng.

Ông khuyên nên xem xét tất cả các gói thành viên và dịch vụ đăng ký hàng năm. Vì những dịch vụ này thường tự động gia hạn mà không báo trước. Quản lý tốt những khoản chi nhỏ này cũng tương đương với việc tăng thêm khoản tiết kiệm, là cách hiệu quả để đảm bảo sự an tâm trong tương lai.

3. Chi quá nhiều tiền vào sửa chữa nhà cửa

Vì có nhiều thời gian ở nhà hơn, việc muốn làm đẹp không gian sống là điều tự nhiên. Các dự án cải tạo nhỏ là chấp nhận được, nhưng nếu chúng chiếm một phần lớn quỹ hưu trí, bạn cần đánh giá lại.

Ông Pedro M. Silva, Đối tác chính tại trang web đầu tư Apex Invest, chỉ ra rằng chi phí cải tạo nhà cửa đã tăng mạnh trong vài năm qua. Nếu toàn bộ chi phí được lấy từ tài khoản hưu trí cá nhân (IRA), điều này không chỉ gây ra gánh nặng thuế lớn mà còn ảnh hưởng lâu dài đến danh mục đầu tư, thực sự không đáng.

Ông khuyên nên hoàn thành tất cả các dự án liên quan đến nhà cửa trong vài năm trước khi nghỉ hưu, thay vì sử dụng tài khoản IRA.

4. Thiếu cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo

Đây là điều cuối cùng nhưng quan trọng nhất, cũng là nguyên nhân khiến nhiều người về hưu bị lừa gạt và mất mát nhiều nhất.

Luật sư Mike Kruse của Văn phòng Luật Kruse cho biết, cách tốt nhất để tránh những chiêu lừa đảo này là luôn giữ cảnh giác. Nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại và email nhắm trực tiếp vào người về hưu. Nếu không phòng bị, họ có thể mất đi toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời.

Ông nói rằng, kẻ lừa đảo thường lợi dụng tâm lý muốn tăng tiền tiết kiệm của người về hưu. Vì vậy điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến của một cố vấn tài chính đáng tin cậy trước khi thực hiện các khoản đầu tư lớn hoặc chi tiêu tiền mặt!

Nghỉ hưu: Hãy chuyển đổi chiến lược từ "kiếm tiền" sang "giữ tiền"

Người nghỉ hưu bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời, nơi chiến lược tài chính phải chuyển đổi từ "kiếm tiền" sang "giữ tiền" và "tận hưởng cuộc sống".

4 sai lầm phổ biến trên - từ việc chọn sai gói bảo hiểm y tế lớn, lãng phí vào các dịch vụ đăng ký không cần thiết, đến việc rút tiền hưu trí cho các dự án cải tạo nhà cửa tốn kém, và đặc biệt là sự thiếu cảnh giác trước lừa đảo - đều là những lỗ hổng âm thầm bào mòn sự an toàn tài chính.

Điều quan trọng nhất là phải chủ động và cảnh giác. Hãy tận dụng các nguồn lực miễn phí như tư vấn bảo hiểm để tối ưu hóa chi phí chăm sóc sức khỏe. Định kỳ rà soát các khoản chi nhỏ và tránh dùng tài khoản hưu trí (IRA) cho các dự án lớn. Trên hết, hãy coi sự cảnh giác là tài sản quý giá nhất, luôn tham khảo ý kiến chuyên gia trước mọi quyết định đầu tư hoặc chi tiêu lớn.

Bằng cách quản lý khôn ngoan và bảo vệ tài sản, người về hưu có thể đảm bảo một cuộc sống an tâm và trọn vẹn.

Theo ABLW



