Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất

Thứ sáu, 20:16 12/12/2025 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Muốn có vận mệnh tốt khi bước vào tuổi già, mỗi người phải tự chuẩn bị cho mình hai khoản "vốn" quan trọng.

Thực tế cho thấy, không ít bậc cha mẹ dồn toàn bộ tài sản, tiền tiết kiệm cho con cái với hy vọng được phụng dưỡng lúc về già. Nhưng đến khi sức yếu, họ mới nhận ra: tuổi già không có tiền, không có sự chuẩn bị là tự đẩy mình vào khó khăn.

Ngày nay, nhiều cha mẹ dù làm việc vất vả, nỗ lực lo cho con cái học hành nhưng vẫn giữ lại một khoản tiết kiệm riêng. Không phải vì thiếu tin tưởng con, mà bởi họ hiểu rằng: tuổi già muốn an yên phải dựa vào chính mình trước tiên.

Câu chuyện cảnh tỉnh: Khi "lý lịch tuổi già" quyết định cả chuyện hôn nhân

Sau khi tốt nghiệp, Trung Ngô (32 tuổi) làm việc ở Bắc Kinh—một thành phố đắt đỏ và cạnh tranh. Anh nỗ lực không ngừng, tăng ca, học thêm kỹ năng và sau 5 năm đã được thăng lên vị trí quản lý. Tự thân phấn đấu, anh còn mua được căn nhà ngoại ô dù vẫn đang độc thân.

Dù có sự nghiệp và nhà cửa, Trung Ngô lại cực khó tìm bạn đời. Dù được giới thiệu rất nhiều mối, tất cả đều lắc đầu từ chối tiến xa. Lý do được đưa ra khiến cả anh và bố mẹ đều bất ngờ: bố mẹ anh không có lương hưu.

Trong mắt nhiều cô gái, kết hôn với Trung Ngô đồng nghĩa với việc tương lai sẽ phải gánh thêm trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ chồng – những người không có khoản đảm bảo tuổi già.

Câu chuyện này phản ánh một thực tế rõ ràng:

Khi cha mẹ chuẩn bị tốt cho tuổi già của mình, họ không chỉ giảm gánh nặng cho con cái, mà còn khiến cuộc sống con cái nhẹ nhàng và tự do hơn.

Và để đạt được điều đó, cha mẹ phải giữ được hai "khoản vốn" quan trọng nhất của tuổi già.

Tuổi già muốn hạnh phúc: Phải giữ được 2 'khoản vốn' quan trọng nhất - Ảnh 1.

Sức khỏe là nền tảng của mọi hạnh phúc. Khi cơ thể còn khỏe mạnh, bạn có thể tự lập trong sinh hoạt, giữ được tinh thần vui vẻ và lạc quan. Ảnh minh họa

1. Sức khỏe tốt: Vốn liếng quý nhất của tuổi già

Dù bạn có bao nhiêu tiền, có sự nghiệp lớn đến đâu, tuổi già vẫn sẽ trở nên nặng nề nếu sức khỏe suy kiệt.

Khi đã ngoài 50–60 tuổi, cơ thể bắt đầu xuống dốc, xương khớp yếu đi, trí nhớ giảm, hệ miễn dịch suy yếu. 

Những năm được cho là "rảnh rỗi, an nhàn" đôi khi lại trở thành chuỗi ngày đối mặt với bệnh tật và mệt mỏi.

Không ít người từng lao động cật lực suốt nhiều năm, đến khi nghỉ hưu mới nhận ra mình không còn sức mà hưởng thụ nữa. Họ trở thành gánh nặng cho con cái, từ tinh thần đến kinh tế.

Tác giả Gary Keller từng nói: "Nếu không chăm sóc cơ thể mình, bạn sẽ sống ở đâu?"

Sức khỏe là nền tảng của mọi hạnh phúc. Khi cơ thể còn khỏe mạnh, bạn có thể tự lập trong sinh hoạt, giữ được tinh thần vui vẻ và lạc quan, không trở thành nỗi lo thường trực cho con cái, đồng thời tận hưởng trọn vẹn những ngày tháng an yên của tuổi xế chiều.

Vì vậy, khi còn có thể, hãy ưu tiên chăm sóc sức khỏe hơn là vắt kiệt mình để kiếm tiền. Ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn… tất cả là khoản đầu tư sinh lời nhất cho tuổi già.

2. Tiền tiết kiệm: Nền tảng giúp tuổi già an yên

Tiền không phải tất cả, nhưng tuổi già không tiền thì rất dễ bất an.

Tuổi 50–60 là giai đoạn bạn cần đến tài chính hơn bao giờ hết: chi phí y tế, sinh hoạt, nhu cầu cá nhân… tất cả đều cần tiền để duy trì.

Nhiều người quan niệm "nuôi con để nhờ cậy tuổi già", nhưng thực tế cuộc sống hiện đại lại hoàn toàn khác. 

Con cái lớn lên, có gia đình riêng, có gánh nặng chi tiêu riêng. Đòi hỏi chúng phải chu toàn mọi thứ cho cha mẹ là điều khó.

Một khoản tiết kiệm vững vàng giúp bạn sống chủ động và không phụ thuộc, giảm bớt áp lực cho con cái, giữ được lòng tự trọng cùng sự tự do của chính mình, đồng thời có thể tận hưởng những năm tháng xế chiều theo đúng cách bạn mong muốn.

Vì vậy, ngay khi còn sức lao động, hãy lập kế hoạch tài chính rõ ràng. Dù thu nhập cao hay thấp, việc tiết kiệm một khoản dự phòng là điều bắt buộc để bảo vệ tuổi già của chính mình.

Muốn tuổi già an nhàn, hãy chủ động chuẩn bị từ hôm nay

Cuộc sống tuổi già sẽ ra sao, thanh thản hay mệt mỏi, đều phụ thuộc vào chính bạn hiện tại. Hai "khoản vốn" quan trọng nhất của tuổi già chính là sức khỏe và tài chính. 

Khi bạn giữ được hai điều này, cuộc sống xế chiều không chỉ nhẹ nhàng hơn, mà con cái cũng không phải gánh nặng hay áp lực.

Tuổi già muốn an yên, trước hết phải tự lo cho mình. Và điều đó nên bắt đầu càng sớm càng tốt.

Giàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mangGiàu có cũng vô nghĩa: Tuổi già, tôi bị 2 con thành đạt từ chối cưu mang

GĐXH - Tuổi già, khi đối mặt với bệnh tật và cần người chăm sóc, tôi mới thấm thía sự cô đơn mà trước đây chưa từng nghĩ tới.

