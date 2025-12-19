'Trai đểu' Hiếu tổn thương khi Tú tiết lộ bí mật

Trong tập 31 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Thư vốn tránh mấy chuyện đi xem mắt do bố mẹ cô sắp đặt, nhưng lần này Thư quyết định đi gặp người con trai mà bố cô lựa chọn. Thư đã mở loa ngoài cho các bạn cùng nghe cuộc nói chuyện của mình và bố. Bố Thư nhắc cô không quên hẹn và nhớ ăn mặc tử tế khi gặp người ta. Trong khi Thư vui vẻ nghe lời bố thì Biên ngồi cạnh không lấy gì làm vui vẻ khi nghe chuyện này.

Người đàn ông mà Thư sắp đi gặp rất đẹp trai và đĩnh đạc. Ảnh VTV

Biên không phải không yêu Thư nhưng giữa anh và cô là một khoảng cách khó lấp đầy. Hơn nữa, bố của Thư đã thẳng thắn nói ông mong cả hai chỉ đơn giản là những người bạn. Biên chấp nhận làm một người bạn đi bên đời Thư nhưng khi biết cô sắp đi xem mặt người con trai khác, Biên rõ ràng không cảm thấy vui vẻ gì.

Thư chia sẻ với Tú lý do đi xem mặt là bố sẽ quản lý homestay ở quê của gia đình. Thư có kế hoạch rằng khi cô đã nắm trong tay quyền hành ở đây, cô sẽ rủ Chiến "đo" và Biên về làm cho mình.

Thư cứ nghĩ rằng Biên từ chối mình, nhưng Thư không biết tất cả những nỗi khổ Biên phải chịu đựng, khiến anh không dám mạnh mẽ, tự tin ngẩng mặt đến với cô. Ngoài lý do từ phía bố Thư, Biên còn chịu nỗi đau tạo ra từ chính bố đẻ của anh, người đã sẵn sàng bán 1 quả thận của anh lấy 100 triệu đồng. Và lần này, người cha ấy lại tiếp tục tìm Biên vòi tiền.

Biên đau khổ khi bố đẻ tiếp tục tìm đến để xin tiền. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Hiếu có sự tò mò về Tú và với bản tính muốn chinh phục, Hiếu kiên trì theo đuổi Tú. Nhưng Hiếu không biết Tú đã chứng kiến những khía cạnh đó của mình nên vẫn vô tư đeo bám, buông lời tán tỉnh Tú. Lần này, khi tình cờ gặp Tú trên đường, Hiếu cũng không bỏ lỡ bày tỏ tình cảm với cô.

"Trương Minh Tú, em hãy xem xét anh đi" - Hiếu thẳng thắn với Tú sau khi nói rằng anh nghiêm túc trong việc theo đuổi cô.

Điều không may cho Hiếu là trong lúc tìm cách tán tỉnh Tú thì Đức đi qua. Đức ngay lập tức tiến lại gần và đứng giữa Tú và Hiếu. Đức nói không nể mặt Hiếu: "Không cần phải xem xét. Anh có một phiếu trống. Anh nghe chị tôi nói rồi đấy. Anh tránh xa chị của tôi ra. Chị của tôi không phải là con rối để cho anh thích làm gì thì làm đâu!".

Đức đã cảnh cáo Hiếu không được theo đuổi Tú nữa. Ảnh VTV

Tú sau đó đã mời Hiếu đi uống cafe và tại đây, cô đã nói thẳng mọi chuyện với Hiếu để anh không đeo bám cô nữa. Tú nói cô và Hiếu không hợp với nhau nên dừng việc theo đuổi để đỡ mất thời gian.



"Anh Hiếu, em thích anh. Nhưng những lúc anh không biết hoặc anh không có mặt, em vẫn hẹn hò với người đàn ông khác và sau đó còn lên giường với người ta. Anh có cảm thấy sống thoáng như thế là chấp nhận được không ạ?" - Tú đáp lời Hiếu.

"Là em đang ví dụ chứ không phải em ám chỉ điều gì đúng không?" - Hiếu hỏi lại trong sự dè dặt. "Em không ám chỉ. Em thấy anh đi vào khách sạn mà" - Tú trả lời.

Tú đã bóc mẽ Hiếu để anh ta không theo đuổi nữa. Ảnh VTV

Tú sau đó đã kể lại rõ ràng bối cảnh và những gì cô thấy ngày hôm đó giữa Hiếu và Duyên và cuối cùng kết lại: "Em là người hơi cổ hủ, em thích những gì rành mạch, chân thành và đặc biệt là không mập mờ. Thế nên em nghĩ em và anh, chúng ta chỉ có thể làm bạn với nhau thôi ạ".

Trước sự thẳng thắn của Tú, Hiếu đáp lại bằng sự thật thà. Hiếu thừa nhận anh và Duyên từng có thời gian yêu nhau trước khi Duyên đi du học. Sau khi Duyên đi, cả hai yêu xa và cuối cùng kết lại: "Lần gặp ấy chỉ là một lời chia tay chính thức thôi mà".

"Thế thì em lại càng không hiểu được. Là tại sao khi chia tay chính thức người ta lại phải ngủ với nhau ạ?" - Tú thắc mắc.

Khi Hiếu bối rối không trả lời được câu hỏi của Tú, cô nói rằng cô và Hiếu không cùng quan điểm. "Vậy là anh đã bị tuyên án tử luôn? Không có thời gian cho anh kháng cáo hả Tú?" - Hiếu vẫn nhẹ nhàng mong có thêm cơ hội.

Tú đã chia sẻ thẳng với Hiếu về người đàn ông trong lòng của cô. Ảnh VTV

Khi Hiếu nói anh tò mò về người đàn ông trong lòng Tú, cô đáp: "Nếu anh tò mò anh có thể hỏi bạn gái cũ của anh. Em nói cho anh biết nhé, người đàn ông trong lòng em chính là chồng sắp cưới của bạn gái cũ của anh đấy".



Trong khi Hiếu chưa hết bàng hoàng, Tú nói thêm rằng Đức cũng đã thấy Hiếu và Duyên thuê phòng khách sạn cùng nhau ngày hôm đó.

