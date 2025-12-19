Nguyệt cân não trước gợi mở hướng 'tháo gỡ' vụ thanh tra Trinh Tam

Trong tập 34 phim "Lằn ranh" đã được phát sóng, Mỹ Trinh - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến thái độ cứng rắn của Nguyệt trong quá trình thanh tra Trinh Tam. Thiệu cho rằng, với những kẻ "rắn mặt" thì cần phải mạnh tay.

Tuy nhiên, Trinh phản bác, đó không phải là cách làm của cô, chỉ e thái độ khó chịu của Nguyệt sẽ khiến vụ việc kéo dài. Thiệu vẫn giữ nguyên quan điểm: "Dập lửa phải dập tận gốc, nếu không rất dễ lan rộng".

Đúng lúc này, Khắc đến gặp Mỹ Trinh. Khi nhắc về tương lai, Khắc tỏ ra bình thản: "Con đường phía trước khó khăn thế nhưng mà tôi chấp nhận thông suốt, phải cho nó dễ". Trinh khẳng định: "Suy cho cùng, vụ việc lớn hay nhỏ là do cách ứng xử của ta, cùng lắm thì Trinh Tam chi tiền".

Khắc đến gặp Trinh và trao đổi chuyện tập đoàn Trinh Tam dùng tiền để lo vụ thanh tra. Ảnh VTV

Trinh vẫn khẳng định: "Khó đến đâu thì ta gỡ ở đó", đồng thời khéo léo đưa tiền nhờ Khắc lo giúp vụ thanh tra. Khắc thừa nhận trách nhiệm luôn đi đôi với lợi ích, nhưng cũng nhấn mạnh việc anh làm không phải vì Trinh, cũng không phải vì tiền. Trinh thẳng thắn cho rằng, việc Khắc giúp cô trong quá trình thanh tra cũng chính là giúp bản thân anh.

Ở một diễn biến khác trong tập phim, Nguyệt nhận được điện thoại từ nhà trường thông báo con phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết con gái cô bị suy thận sớm do gen lặn phát triển đột biến, hiện đối mặt với biến chứng tắc mạch thận và cần phẫu thuật gấp, nguy cơ để lại hậu quả nghiêm trọng.

Nguyệt nhớ lại lần Khắc tới nhà và đưa phong bì tiền. Ảnh VTV

Trong lúc ở viện, Nguyệt thấy cuộc gọi từ Khắc, khiến cô nhớ lại lần anh đến nhà mang quà, ngỏ ý nhờ cô "để ý" và giúp đỡ trước các sai phạm của Trinh Tam. Khi đó, dù Khắc vạch ra cách thức thanh tra để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, Nguyệt đã dứt khoát từ chối: "Tôi không thể". Ở thời điểm hiện tại, cô tiếp tục không nghe máy, không cho phép bản thân thỏa hiệp.

Biết tin con gái Nguyệt phải nhập viện gấp, Triển và Hằng Thu lập tức có mặt để giúp đỡ. Dù hiểu chi phí điều trị rất lớn, Nguyệt vẫn kiên quyết từ chối, nghẹn ngào nói rằng cô không muốn trở thành gánh nặng. Trước sự cứng rắn ấy, Hằng Thu thẳng thắn nhắc nhở: Tình bạn không phải là ân huệ, và lúc này Nguyệt cần mạnh mẽ vì con. Tuy nhiên, Nguyệt vẫn không thay đổi quyết định.

Nguyệt đối diện với khó khăn khi con gái bị bệnh và đang cần tiền điều trị cho con. Ảnh VTV

Trong khi đó, Triển tiếp tục trao đổi với Khắc về vụ thanh tra và tiết lộ con gái Nguyệt sắp phải phẫu thuật, tình thế vô cùng ngặt nghèo và cần số tiền rất lớn. Anh thúc giục Khắc phải hành động nhanh, coi đây là "thời điểm vàng". Tuy vậy, Triển cũng khéo léo khuyên nhủ, trong giai đoạn nhạy cảm này, cả anh và Khắc nên hạn chế gặp nhau, để Khắc "đứng mũi chịu sào", chờ mọi việc sớm trở lại quỹ đạo.

