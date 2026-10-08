Đeo kính có làm tai nghe chống ồn kém đi?

ANC cần một "buồng tai" đủ kín

Tai nghe chống ồn chủ động hoạt động tốt nhất khi phần đệm tai ôm tương đối kín quanh vành tai. Khi đó, micro có thể thu tiếng ồn bên ngoài, bộ xử lý tạo tín hiệu ngược pha và driver phát ra âm thanh để giảm tiếng ồn trước khi nó tới tai. Cơ chế này hiệu quả nhất với tiếng ồn đều, dải thấp như điều hòa, động cơ xe hoặc tiếng ù trong khoang máy bay.

Vấn đề bắt đầu khi có khe hở nhỏ giữa đệm tai và da. Gọng kính cận, tóc mai dày, khẩu trang, khuyên tai hoặc dáng mặt có thể tạo một đường rò âm. Chỉ một khe hở mỏng cũng làm tiếng ồn lọt vào buồng tai theo cách tai nghe khó dự đoán hơn. Khi đó, người dùng thường thấy chống ồn không "đã" như kỳ vọng, dù tai nghe vẫn đang bật ANC.

Vì sao đeo kính dễ làm ANC hụt lực?

Gọng kính không chỉ chèn vào lớp đệm, mà còn làm thay đổi hình dạng tiếp xúc giữa đệm tai và đầu. Với tiếng ồn dải thấp, tai nghe còn có thể xử lý tương đối ổn. Nhưng với tiếng nói, tiếng gõ bàn phím, tiếng chén ly hoặc âm thanh thay đổi liên tục, khe hở khiến thuật toán phải làm việc trong một môi trường khó hơn nhiều.

Đây cũng là lý do hai người dùng cùng một mẫu tai nghe có thể cảm nhận chống ồn khác nhau. Người không đeo kính, tóc gọn và đệm tai ôm sát thường thấy yên tĩnh hơn. Người đeo kính gọng dày có thể thấy vẫn lọt tiếng quán cà phê hoặc tiếng người nói ở gần. Khác biệt này không hẳn do tai nghe lỗi, mà do độ kín âm học thay đổi.

Tai nghe tối ưu chống ồn theo điều kiện đeo giúp giảm ảnh hưởng của khe hở khi đeo kính, nhưng không thay thế độ kín.

Cảm giác bí tai đến từ đâu?

Một số người khi bật ANC mức cao sẽ có cảm giác giống ù tai nhẹ hoặc như áp suất thay đổi. Có ý kiến cho rằng, tai nghe không hút màng nhĩ, nhưng não bộ có thể diễn giải việc dải ồn thấp bị cắt đột ngột thành cảm giác áp lực. Nếu đệm tai ép mạnh, phòng quá yên hoặc người dùng nhạy với ANC, cảm giác này càng dễ xuất hiện.

Cách xử lý thường là chỉnh lại vị trí tai nghe, giảm mức chống ồn nếu ứng dụng cho phép, bật ambient khi cần trao đổi, hoặc nghỉ vài phút sau thời gian đeo dài. Với người đeo kính, nên thử gọng mảnh hơn khi làm việc lâu, chỉnh tóc không kẹt dưới đệm và đặt tai nghe sao cho đệm nằm ổn định trước khi bật ANC.

Tai nghe với phần da mềm ôm khít đầu ít gây áp lực lên tai mà vẫn khử được âm thanh bên ngoài.

Auto NC Optimizer trên WH-1000XM5 giúp gì?

Sony WH-1000XM5 được Sony mô tả có Auto NC Optimizer, tự tối ưu chống ồn theo điều kiện đeo và môi trường, bao gồm cả thay đổi khi đeo kính hoặc áp suất. Mẫu này cũng dùng bộ xử lý V1 kết hợp HD Noise Cancelling Processor QN1 và hệ thống 8 micro để kiểm soát chống ồn.

Điểm đáng giá là người dùng không phải tự căn chỉnh thủ công mỗi lần đổi môi trường. Tai nghe sẽ tự thích nghi trong phạm vi thiết kế của nó. Tuy vậy, không nên hiểu đây là giải pháp xoá hoàn toàn mọi tiếng nói hoặc bù được mọi khe hở. Đeo đúng vẫn là yếu tố quyết định. Auto NC Optimizer giúp trải nghiệm ổn định hơn, còn độ kín vật lý vẫn là nền tảng.

Nếu chỉ cần nghe nhạc nhẹ, người dùng có thể tham khảo nhiều dòng tai nghe Sony. Còn nếu ưu tiên chống ồn khi làm việc, di chuyển và có nhu cầu dùng với kính cận, Sony WH-1000XM5 đáng cân nhắc nhờ cơ chế tự tối ưu ANC. Với nhu cầu nghe chung trong phòng, nhóm loa Sony sẽ phù hợp hơn.

Tai nghe Sony WH-1000XM5

Người dùng cũng nên phân biệt giữa cách âm thụ động và chống ồn chủ động. Đệm tai càng kín thì âm ngoài càng khó lọt vào ngay cả khi chưa bật ANC. ANC sau đó mới xử lý phần tiếng ồn còn lại. Vì vậy, một khe hở nhỏ do gọng kính có thể làm cả hai lớp bảo vệ yếu đi cùng lúc.

Trong thực tế, cách thử đơn giản là bật ANC, chỉnh lại gọng kính rồi dùng tay ấn rất nhẹ vào viền đệm tai (tránh chạm bề mặt cảm ứng ở earcup phải). Nếu âm nền thay đổi rõ, khả năng cao độ kín chưa tối ưu. Lúc này, đổi vị trí gọng hoặc chỉnh lại đệm tai thường hiệu quả hơn việc tăng âm lượng nhạc.

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