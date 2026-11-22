Xe ga có động cơ siêu mạnh, phanh ABS 2 kênh, TCS, giá 93 triệu đồng có dễ thế chân Honda SH? GĐXH - Xe ga mới đang được khách hàng săn đón nhờ thiết kế đẹp hơn cả Honda SH và SH Mode, xe có phanh ABS 2 kênh, màn TFT, giá cực mềm.

Xe ga 125cc động cơ hybrid thiết kế sang hơn SH Mode

Yamaha Motor vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Grand Filano Hybrid Lite mới tại thị trường Thái Lan.

Yamaha Motor vừa chính thức giới thiệu mẫu xe ga Grand Filano Hybrid Lite mới tại thị trường Thái Lan.

Phiên bản Lite được phát triển trên nền tảng bản Standard, bổ sung thêm hai tùy chọn màu sắc mới là Xanh Nomad và Xám Pastel. Điểm tinh chỉnh đáng chú ý của bản này là lược bỏ tính năng kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Yamaha Motor ON/Y-Connect, trong khi vẫn giữ lại trọn vẹn các giá trị cốt lõi.

Phiên bản Lite được phát triển trên nền tảng bản Standard

Về thiết kế, Yamaha Grand Filano Hybrid Lite duy trì phong cách cổ điển pha trộn nét hiện đại đặc trưng của gia đình Grand Filano, có phần bắt mắt hơn cả Honda Vision và SH Mode. Xe sở hữu kích thước tổng thể các chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.820 x 685 x 1.155 (mm), chiều cao yên 790 mm, khoảng sáng gầm 125 mm, chiều dài cơ sở 1.280 mm và bán kính vòng quay tối thiểu 1.900 mm.

Yamaha Grand Filano Hybrid Lite duy trì phong cách cổ điển pha trộn nét hiện đại

Thân xe nổi bật với hệ thống đèn chiếu sáng Full LED toàn diện, bao gồm đèn pha, đèn định vị ban ngày (Daylight), đèn xi-nhan trước/sau và đèn hậu/đèn phanh. Dù mang vóc dáng thanh lịch và khoang chứa đồ rộng rãi, nhưng Yamaha Grand Filano Hybrid Lite chỉ nặng 102 kg, giúp việc xoay trở trong phố đông hay dắt xe trong không gian hẹp trở nên nhẹ nhàng.

Cụm đồng hồ trên xe là dạng màn hình kỹ thuật số kết hợp giữa màn hình LCD và màn hình màu TFT

Cụm đồng hồ trên xe là dạng màn hình kỹ thuật số kết hợp giữa màn hình LCD và màn hình màu TFT, hiển thị trực quan các thông số vận hành cần thiết cho người lái. Khu vực này kết hợp cùng hệ thống khởi động nút bấm One Push Start và ổ khóa an toàn có nắp che bảo vệ (chìa khóa cơ truyền thống kèm nắp đậy chống trộm).

Yamaha Grand Filano Hybrid Lite sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc

Về khả năng vận hành, Yamaha Grand Filano Hybrid Lite sử dụng động cơ Blue Core Hybrid 125cc, 4 thì, xi-lanh đơn, SOHC, 2 van, làm mát bằng không khí. Hệ thống hỗ trợ hybrid kết hợp cùng tính năng ngắt động cơ tạm thời Stop & Start System giúp tăng lực kéo khi xuất phát và tiết kiệm nhiên liệu lúc dừng đèn đỏ, đạt mức tiêu thụ theo công bố của hãng lên tới 62,5 km/lít. Hệ truyền động mang tới cho Yamaha Grand Filano Hybrid Lite công suất tối đa 8,17 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 5.000 vòng/phút.

Hệ thống treo của Yamaha Grand Filano Hybrid Lite gồm phuộc trước dạng ống lồng

Hệ thống treo của Yamaha Grand Filano Hybrid Lite gồm phuộc trước dạng ống lồng (Telescopic) và giảm xóc sau dạng Unit Swing quen thuộc trên dòng xe tay ga đô thị. Xe đi kèm bộ vành đúc 12 inch ở cả hai bánh, sử dụng lốp không săm kích thước 110/70-12 47L cho cả trước và sau.

Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau.

Hệ thống phanh bao gồm phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau. Yamaha Grand Filano Hybrid Lite được trang bị hệ thống phanh UBS (Unified Brake System), hỗ trợ phân bổ lực phanh đồng đều giữa bánh trước và bánh sau khi người lái bóp phanh sau, qua đó nâng cao hiệu quả giảm tốc.

Các tiện ích thực dụng vẫn được giữ đầy đủ như cốp dưới yên dung tích 27 lít tích hợp đèn LED chiếu sáng bên trong.

Các tiện ích thực dụng vẫn được giữ đầy đủ như cốp dưới yên dung tích 27 lít tích hợp đèn LED chiếu sáng bên trong. Phía trước có hộc đồ tiện lợi kèm cổng sạc USB Type-A cho thiết bị di động cùng nắp bình xăng đặt ngay phía trước, cho phép mở bằng nút bấm mà không cần xuống xe hay mở yên.

Giá xe ga 125cc Yamaha Grand Filano Hybrid Lite

Tại Thái Lan, Yamaha Grand Filano Hybrid Lite 2026 có giá bán 62.700 baht - khoảng 47,4 triệu đồng.

Bên cạnh mức giá dễ chịu, Yamaha còn áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 50.000 km cho Yamaha Grand Filano Hybrid Lite, bao gồm các hạng mục động cơ, khung sườn và hệ thống điện theo điều kiện của hãng. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, tiết kiệm xăng và giàu tính thực dụng cho nhu cầu đi lại hằng ngày.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.