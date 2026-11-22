Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, đi ngang so với phiên hôm qua, hiện ở mức 103,84 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY đi ngang ở vùng 103,84 điểm. USD ngân hàng không biến động. USD tự do chững giá. Đồng yên Nhật, đồng EUR giữ ổn định.

Trong tuần qua, lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, cùng những phát biểu cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giúp đồng USD duy trì đà tăng và hướng tới tuần tăng giá thứ tư liên tiếp, có thời điểm chạm mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Bên cạnh đó, lo ngại về hiệu quả đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn, hỗ trợ đồng bạc xanh.

Kết thúc tuần ngày 21/11, đồng USD gần như đi ngang nhưng vẫn giữ vị thế vững chắc. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,02%, phần nào hạn chế đà tăng của đồng bạc xanh. Trong khi đó, đồng yên Nhật phục hồi nhờ lạm phát cơ bản tháng 10 tăng lên 2,2%, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục nâng lãi suất. Đồng EUR vẫn dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025, còn đồng bảng Anh chịu sức ép trước triển vọng chính sách tiền tệ tại Anh.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 22/11, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua, ở mức 25.659 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước chững giá so với phiên hôm qua, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 25.500 đồng mua vào và 26.891 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 22/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 22/11/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 22/11/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 22/11/2026.

Tỷ giá USD đi ngang tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank, giá USD chững giá cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,570-25,980 đồng/USD. Tại ngân hàng VietinBank, giá USD ở mức 25.440-25.980 đồng/USD, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,580-25,960 đồng/USD, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Hôm nay 22/11, khảo sát tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng tại thời điểm 09h46 phút cho thấy giá Đô la Mỹ không thay đổi so với phiên hôm qua, hiện đang được mua vào là 25.940 đồng và bán ra là 26.060 đồng.

Tỷ giá EUR hôm nay 22/11, chững giá tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 27,582.27-29,037.28 đồng/EUR, không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 27.436-29.156 đồng/EUR, ổn định cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 27,721-29,106 đồng/EUR, đi ngang cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 155.93-166.68 đồng/yen, đi ngang so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên không biến động cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 157,24-168,74 đồng/yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 157.38-167.21 đồng, giữ nguyên giá so với phiên hôm qua.

Nhà đầu tư, du học sinh, du lịch, người công tác nước ngoài mua USD cần lưu ý những gì?

Ngày 22/11, trên thị trường tiền tệ thế giới đồng bạc xanh chững lại sau đà tăng mạnh những ngày trước đó. Tại thị trường trong nước, giá USD đi ngang cả khối khối ngân hàng và thị trường chợ đen.

Dù chững giá, tuy nhiên đồng USD vẫn giữ vị thế vững chắc so các đồng tiền chủ chốt trên thị trường tiền tệ thế giới. Tại thị trường trong nước, giá USD chưa biến động quá mạnh, thậm chí có nhiều diễn biến trái chiều so với diễn biến thị trường thế giới. Động thái này cho thấy, tỷ giá USD/VND không chỉ phụ thuộc vào biến động của đồng USD trên thị trường quốc tế mà còn chịu tác động từ cung – cầu ngoại tệ, nhu cầu thanh toán và hoạt động xuất nhập khẩu trong nước. Vì vậy, USD thế giới tăng chưa chắc tỷ giá trong nước cũng tăng và ngược lại. Người mua nên cân nhắc kỹ, tránh vội vàng đưa ra quyết định chỉ vì những biến động nhất thời.

Với những người cần mua USD để phục vụ du học, du lịch, công tác hoặc thanh toán, điều quan trọng là xác định rõ số tiền cần dùng và thời điểm cần sử dụng. Nếu chưa cần đến toàn bộ số ngoại tệ, có thể chia thành nhiều đợt mua để hạn chế rủi ro khi tỷ giá biến động. Ngoài ra, nên tham khảo giá bán USD tại một số ngân hàng để chọn được mức giá phù hợp.

Còn với những người mua USD với kỳ vọng kiếm lời, cần thận trọng hơn trước khi xuống tiền. Bởi nếu mua vào khi tỷ giá đang ở mức cao nhưng giá không tiếp tục tăng, khoản lợi nhuận kỳ vọng có thể bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ do chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Tỷ giá USD hôm nay 21/11: Đồng Đô la Mỹ đảo chiều hạ nhiệt, người mua USD trong nước cần chú ý gì? GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ bảy ngày 21/11/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.