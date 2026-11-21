Theo Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI), người tiêu dung nên nắm bắt chính sách, chủ động kế hoạch sử dụng điện và bảo đảm quyền lợi theo quy định. Cụ thể, chính sách giá điện bán lẻ áp dụng từ ngày 1/11/2026, trong đó có những thay đổi đáng chú ý về khung giờ cao điểm, thấp điểm, biểu giá dành cho cơ sở lưu trú du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện, giúp khách hàng chủ động kế hoạch sử dụng điện và bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc điều chỉnh khung giờ sử dụng điện theo ba thời điểm: cao điểm, bình thường và thấp điểm. Khung giờ cao điểm được thay đổi theo hướng tập trung vào buổi chiều tối, trong khi giờ thấp điểm tiếp tục được bố trí vào ban đêm và rạng sáng. Đặc biệt, ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm.

Từ ngày 1/11/2026, chính sách giá bán điện mới chính thức được áp dụng với nhiều điểm đáng chú ý về giá điện bình quân, khung giờ sử dụng điện và biểu giá dành cho một số nhóm khách hàng.

Việc thay đổi này giúp khách hàng, nhất là các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ động hơn trong việc bố trí lịch vận hành thiết bị, điều tiết nhu cầu sử dụng điện và tối ưu chi phí. Khách hàng cần lưu ý chính sách áp dụng theo đúng nhóm đối tượng và điều kiện mua điện quy định, không áp dụng đại trà đối với khách hàng sinh hoạt.

Điểm mới đáng chú ý tại Quyết định số 2892/QĐ-BCT là việc quy định biểu giá bán lẻ điện riêng cho hai nhóm khách hàng: cơ sở lưu trú du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện.

Đối với cơ sở lưu trú du lịch, việc xây dựng biểu giá riêng theo cấp điện áp và thời gian sử dụng điện tạo điều kiện để các khách sạn, cơ sở nghỉ dưỡng chủ động tính toán chi phí, xây dựng phương án vận hành phù hợp với đặc thù hoạt động. Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng điện thường xuyên cho hệ thống điều hòa, chiếu sáng, thang máy và các thiết bị phục vụ hoạt động lưu trú.

Đối với đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện, biểu giá riêng được xây dựng phù hợp với đặc điểm tiêu thụ điện của hệ thống trạm sạc. Quy định này tạo cơ sở để các đơn vị chủ động xác định chi phí đầu vào, xây dựng phương án kinh doanh, đồng thời nghiên cứu điều tiết hoạt động sạc vào các khung giờ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện.

EVNHANOI khuyến nghị khách hàng chủ động cập nhật biểu giá, xác định đúng nhóm mục đích sử dụng điện và cấp điện áp để được áp dụng chính xác mức giá theo quy định. Đối với các cơ sở lưu trú du lịch và đơn vị kinh doanh dịch vụ sạc xe điện, việc nắm rõ chính sách mới sẽ giúp chủ động trong kế hoạch tài chính và tổ chức hoạt động kinh doanh.