Ô tô điện nổ lốp ở tốc độ 140 km/h vẫn không mất lái có giá siêu rẻ 250 triệu đồng, đang vượt mặt những xe nào? GĐXH - Ô tô điện gây chú ý khi vượt qua bài thử nghiệm nổ lốp đột ngột ở tốc độ 140 km/h mà không bị mất lái hay chệch khỏi quỹ đạo di chuyển.

Ô tô điện thiết kế xinh xắn, đi xa 410km, phù hợp đi lại trong đô thị

Ô tô điện Smart #2

Theo Tạp chí công nghệ Techz, điểm đáng chú ý của Smart #2 là khả năng tận dụng không gian dù sở hữu thân xe rất nhỏ gọn. Mẫu xe có chiều dài 2.751 mm, rộng 1.669 mm, cao 1.555 mm và chiều dài cơ sở 1.875 mm. Nếu tính cả cánh lướt gió phía sau, chiều dài tổng thể tăng lên 2.764 mm.

Smart hiện phân phối mẫu xe này tại Trung Quốc với duy nhất phiên bản Premium, giá niêm yết 99.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 382 triệu đồng. Trước đó, Smart #2 từng xuất hiện tại triển lãm Ô tô Paris cùng phiên bản đặc biệt Couture Edition. Biến thể giới hạn này chỉ có 999 chiếc dành cho thị trường Trung Quốc và châu Âu, nhưng hiện đã được bán hết.

Về thiết kế, Smart #2 tiếp tục duy trì phong cách đặc trưng của dòng xe đô thị hai chỗ ngồi, với bốn bánh được đẩy sát về các góc thân xe nhằm tối ưu không gian cabin. Phần đầu nổi bật với lưới tản nhiệt hình viên thuốc, cụm đèn LED và cản trước tích hợp các khe gió khí động học đặt dọc. Thiết kế tổng thể được định hướng bởi đội ngũ thiết kế toàn cầu của Mercedes-Benz.

Smart hiện phân phối mẫu xe này tại Trung Quốc với duy nhất phiên bản Premium

Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu hình vòng tròn không đối xứng với hai dải LED. Cửa cốp được chia thành hai phần, trong đó phần dưới có khả năng chịu tải tối đa 120 kg. Một chi tiết đáng chú ý khác là bộ lốp trước và sau có kích thước không đồng nhất, với lốp phía trước hẹp hơn. Cấu hình này được thiết kế nhằm cải thiện khả năng đánh lái, độ bám đường và sự ổn định khi vận hành.

Khoang nội thất của Smart #2 được thiết kế tập trung vào người lái, với bảng táp-lô tạo hình chữ S. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch sử dụng hệ thống Flyme Link. Phía sau vô-lăng ba chấu có màn hình kỹ thuật số 8,8 inch hiển thị thông tin vận hành.

Dù chỉ có hai chỗ ngồi, cabin vẫn được trang bị nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày. Xe có các ngăn chứa đồ ẩn, bệ tỳ tay trung tâm và hệ thống đèn viền nội thất với 256 màu tùy chỉnh. Danh sách trang bị còn có vô-lăng sưởi, ghế sưởi và hệ thống âm thanh Sennheiser.

Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu hình vòng tròn không đối xứng với hai dải LED.

Smart cho biết sàn xe đã được hạ thấp 25 mm so với thế hệ fortwo trước đây. Nhờ đó, khoảng không phía trên đầu đạt 1.000 mm, trong khi tỷ lệ tận dụng không gian cabin lên tới 78%. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu ô tô điện có kích thước thuộc nhóm nhỏ nhất thị trường.

Khả năng vận hành của Smart #2 đến từ mô-tơ điện đặt tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 60 kW, tương đương khoảng 80 mã lực. Năng lượng được lưu trữ trong bộ pin lithium sắt photphat (LFP) dung lượng 35,8 kWh do CATL cung cấp. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có thể di chuyển tối đa 410 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu quy đổi sang tiêu chuẩn WLTP, phạm vi hoạt động ước tính đạt khoảng 332 km.

Bên cạnh phạm vi di chuyển, khả năng sạc cũng là một điểm đáng chú ý. Smart #2 hỗ trợ sạc nhanh, cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong khoảng 15 phút. Xe còn có công nghệ cấp điện ngược V2L, tận dụng năng lượng từ bộ pin để cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Khoang nội thất của Smart #2 được thiết kế tập trung vào người lái

Hệ thống khung gầm sử dụng treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết 5 điểm. Kết hợp với kích thước nhỏ gọn, cấu hình này giúp xe đạt bán kính quay vòng tối thiểu 3,35 m, thuận lợi khi xoay trở trong những con phố đông đúc hoặc đỗ xe tại khu vực có diện tích hạn chế.

Dù hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị, Smart vẫn chú trọng các trang bị an toàn. Xe có tối đa 7 túi khí, bao gồm túi khí bảo vệ người ngồi phía xa, cùng 16 chức năng an toàn chủ động và bị động. Các công nghệ hỗ trợ lái đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), cảnh báo điểm mù (BSD) và hỗ trợ ngăn chệch làn đường (LDP).

Giá ô tô điện Smart #2

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, với giá bán khoảng 383 triệu đồng tại Trung Quốc, Smart #2 kết hợp kiểu dáng hai chỗ ngồi đặc trưng với phạm vi hoạt động tối đa 410 km theo CLTC và nhiều trang bị tiện nghi. Mẫu xe hiện được định vị cho nhu cầu di chuyển cá nhân trong đô thị, nơi kích thước nhỏ và khả năng xoay trở linh hoạt là những yếu tố quan trọng.

Ô tô điện Smart #2 liệu có dễ cạnh tranh?

Có thể thấy, ô tô điện cỡ nhỏ giá khoảng 382 triệu đồng như Smart #2 hoặc tương đương sẽ gặp không ít thách thức khi cạnh tranh tại thị trường Việt Nam, bởi những lý do chính sau:

• Sự thống trị của phân khúc giá rẻ nội địa: Tầm giá dưới 300 triệu đến dưới 350 triệu đồng tại Việt Nam đã có các đối thủ rất mạnh và cực kỳ phổ thông như VinFast VF 3 (khoảng 285 - 315 triệu đồng), Wuling Mini EV / Macaron (từ 269 triệu đồng), hay các dòng xe điện mini sắp ra mắt của TMT Motors có giá chỉ từ 123 - 295 triệu đồng.

• Rào cản tâm lý "xe 2 chỗ": Mẫu xe như Smart #2 chỉ có 2 chỗ ngồi, trong khi đại đa số gia đình hay người mua ô tô lần đầu tại Việt Nam ưu tiên xe từ 4 - 5 chỗ ngồi để có thể chở gia đình hoặc linh hoạt phục vụ nhiều nhu cầu hơn.

• Định vị lỡ cỡ so với xe máy: Với kích thước siêu nhỏ và 2 chỗ ngồi, mức giá 382 triệu đồng cao hơn rất nhiều lần so với xe máy tay ga cao cấp (Honda SH), trong khi lại thiếu đi sự thực dụng của một chiếc ô tô 4 - 5 chỗ phục vụ gia đình.

• Hạ tầng và thói quen sử dụng: Người mua xe ở tầm giá này vẫn cân nhắc kỹ về hạ tầng trạm sạc, chi phí sử dụng và tính thanh khoản so với các thương hiệu đã phổ cập.

Xe ô tô dưới 500 triệu đồng 'bao sang', giá hấp dẫn nhất thị trường

Xe ô tô nhỏ gọn có giá thành cực hấp dẫn và là lựa chọn hàng đầu của người dùng Việt, trong đó nhiều cái tên 'nổi trội' cũng góp mặt, được đánh giá không thua gì 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 hay Kia Morning.

VinFast VF 5 Plus

VinFast VF5 Plus.

Giá từ 442 triệu đồng.

VinFast VF 5 Plus nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung với dải đèn pha LED hình chữ V đặc trưng ở phía trước và phía sau. Đèn pha và đèn hậu đặt thấp hợp xu hướng mới.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.967 x 1.723 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.514 mm, cho thấy VF 5 Plus là mẫu xe nhỏ gọn, hợp di chuyển đô thị, nhưng vẫn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn các đối thủ đồng hạng.

Nội thất bên trong thiết kế theo phong cách tối giản, bao gồm các tiện nghi nổi bật như màn hình trung tâm 8 inch, bảng đồng hồ điện tử 7 inch, hệ thống lọc không khí PM2.5, cần số kiểu núm xoay.

Mẫu xe điện nhà VinFast đầy đủ các công nghệ an toàn và hỗ trợ lái hàng đầu phân khúc như 6 túi khí, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo giao thông phía sau, cảnh báo điểm mù…

Hiện tại, VinFast VF 5 Plus được phân phối với 2 phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch và la-zăng hợp kim 17 inch. Áp dụng các ưu đãi hiện hành, khách hàng có thể nhận khoản ưu đãi tiền mặt lên tới gần 18 triệu đồng, đưa giá xe về chỉ từ 442 triệu đồng. Đây là lựa chọn số 1 với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu, hoặc đang có nhu cầu chuyển sang các phương tiện tiết kiệm chi phí, thân thiện với môi trường.

Giá xe Hyundai Grand i10

Hyundai Grand i10.

Từ 360 - 435 triệu đồng.

Đứng đầu trong danh sách này không thể không nhắc đến 'xe quốc dân' Hyundai Grand i10 có mức giá từ 360 đến 435 triệu đồng tùy từng phiên bản. Là một trong những mẫu xe giá rẻ bán chạy nhất phân khúc Sedan cỡ nhỏ bởi ngoại hình trẻ trung, hiện đại lại được trang bị nhiều tiện nghi.

Nội thất của Grand i10 được bố trí hài hòa, với vật liệu chủ đạo là nhựa và nỉ nhưng vẫn đem lại cảm giác cao cấp. Màn hình cảm ứng 8 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto, mang lại trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, hàng ghế sau cho phép hành khách ngồi thoải mái ngay cả trên những hành trình dài.

Hyundai Grand i10 2024 được trang bị động cơ 1.2L, sản sinh công suất 83 mã lực và mô-men xoắn 114 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ khoảng 5.4 lít/100 km. Các tiện nghi phải kể đến như: Khởi động bằng nút bấm, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.

Giá xe Kia Morning

Kia Morning.

Từ 349 đến 424 triệu đồng.

Kia Morning 2022 đã có sự lột xác đáng kể trong thiết kế. Lưới tản nhiệt được tinh chỉnh mới trên hình dạng mũi hổ truyền thống chính là sự thay đổi rõ rệt nhất trên mẫu xe này.

Về tổng thể, đại kình địch của Hyundai Grand i10 và VinFast Fadil có ngoại thất không quá nổi bật và xuất sắc nhưng mẫu xe này vẫn gây được ấn tượng tốt với khách hàng nhờ thiết kế đơn giản, nhỏ gọn nhưng cũng đầy tinh tế. Điểm nhấn đáng chú ý là cụm đèn sương mù gương cầu cùng với lưới tản nhiệt hình mũi hổ tạo nên sự kết hợp đầy cá tính. Chưa dừng ở đó, ngoại hình của xe cũng mang đậm chất thể thao với cản sau và sự xuất hiện của ống pô kép mạnh mẽ.

Kia Morning vẫn sử dụng hệ thống chiếu sáng bao gồm đèn sương mù và đèn pha Halogen Projector. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã nâng cấp đèn định vị ban ngày cùng đèn hậu của xe lên bóng LED. Ngoài ra, ngoại thất của xe còn có thêm tính năng gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp tính năng sấy, đèn pha tự động bật/tắt.

Giá xe Toyota Wigo

Toyota Wigo.

Từ 352 - 385 triệu đồng.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Toyota Wigo 2024 đang được bán với giá dao động từ 352 đến 385 triệu đồng. Đây cũng là mẫu xe giá rẻ bậc nhất phân khúc sedan/hatchback đô thị nhỏ, phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày hoặc các gia đình trẻ với thiết kế đơn giản, vận hành ổn định.

Nội thất Toyota Wigo sử dụng chất liệu nhựa cứng kết hợp với các chi tiết trang trí màu đen tạo nên cảm giác bền bỉ. Màn hình cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và hệ thống điều hòa cơ. Không gian nội thất khá khiêm tốn nhưng Wigo vẫn cung cấp chỗ ngồi vừa đủ cho 4 người lớn.

Về vận hành, Toyota Wigo 2024 trang bị động cơ 1.2L, công suất 87 mã lực và mô-men xoắn 113 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Với ưu điểm bền bỉ và tiết kiệm, mẫu xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khá ít, chỉ khoảng 5.2 lít/100 km.

Giá xe Mitsubishi Attrage

Từ 380 – 490 triệu đồng.

Cuối cùng là Attage 2024 đến từ nhà Mitsubishi đang được bán mức giá dao động từ 380 đến 490 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Đây là mẫu xe 'ngon - bổ - rẻ' đúng nghĩa vì giá thành khá 'mềm' so với phân khúc Sedan cỡ B, tiết kiệm nhiên liệu và có nhiều trang bị thực tế đến người dùng.

Mitsubishi Attrage mang phong cách thiết kế Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi, tạo cảm giác mạnh mẽ và hiện đại. Đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt mạ chrome sáng bóng, kết hợp đèn pha LED cho cảm giác cao cấp dù thuộc phân khúc giá rẻ. Mâm xe hợp kim 15 inch giúp tôn lên vẻ năng động cho tổng thể chiếc xe.

Bên trong khoang cabin, Attrage 2024 được thiết kế khá tối giản, chủ yếu tập trung vào không gian rộng rãi cho cả hàng ghế trước và sau. Màn hình cảm ứng 7 inch là điểm nhấn chính, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Mitsubishi Attrage vận hành với động cơ xăng 1.2L, cho công suất 78 mã lực và mô-men xoắn 100 Nm, đi kèm hộp số CVT. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ khoảng 5 lít/100 km, phù hợp chi vệc di chuyển trong đô thị. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động, camera lùi và hệ thống khởi động bằng nút bấm, mang lại tiện ích vượt trội trong phân khúc.