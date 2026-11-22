Giá lăn bánh Suzuki XL7 giảm sốc tới 90 triệu đồng, MPV 7 chỗ nâng cấp hệ hybrid rẻ nhất phân khúc GĐXH - Giá lăn bánh Suzuki XL7 được ưu đãi tới 100% phí trước bạ, đồng thời nâng cấp hệ truyền động hybrid giúp tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ.

MPV 7 chỗ giảm sốc

Xpander cũng được ưu đãi sâu. Ảnh: Đại lý

Thông tin trên Tap chí Doanh nghiệp Việt Nam, Mitsubishi Xpander tiếp tục là một trong những cái tên nổi bật trong cuộc đua giảm giá MPV 7 chỗ tháng 11/2026. Trong tháng này, Mitsubishi áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ bốn phiên bản Xpander MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Theo giá niêm yết, Xpander có mức giá từ 568-662 triệu đồng, trong khi Xpander Cross được bán với giá 702 triệu đồng. Tùy phiên bản, khoản hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương khoảng 57-70 triệu đồng.

Đáng chú ý nhất là Mitsubishi Xpander AT khi tổng giá trị ưu đãi lên tới 112 triệu đồng. Gói khuyến mãi này bao gồm 59 triệu đồng hỗ trợ lệ phí trước bạ, phiếu nhiên liệu trị giá 36 triệu đồng và bảo hiểm thân vỏ trong hai năm có giá trị 17 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Xpander MT nhận tổng quyền lợi khoảng 67 triệu đồng, còn Xpander AT Premium và Xpander Cross được hưởng ưu đãi lần lượt 88 triệu và 92 triệu đồng. Hai phiên bản cao hơn này còn được bổ sung camera 360 độ, giúp tăng khả năng quan sát và hỗ trợ người lái khi di chuyển trong không gian hẹp.

Veloz Cross cũng được giảm tiền mặt. Ảnh: Toyota

Ở phía Toyota, hai mẫu MPV Veloz Cross và Avanza Premio cũng được áp dụng chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ trong tháng 11/2026. Toyota Veloz Cross hiện có giá niêm yết từ 646-668 triệu đồng, đi kèm chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và tặng một năm bảo hiểm vật chất. Tổng giá trị khuyến mãi đạt khoảng 73-75 triệu đồng tùy phiên bản. Nếu quy đổi toàn bộ ưu đãi thành tiền, chi phí mua xe tương đương khoảng 573-593 triệu đồng.

Toyota Avanza Premio có giá niêm yết từ 558-598 triệu đồng, được hưởng tổng ưu đãi khoảng 65-70 triệu đồng. Sau khi quy đổi các khoản hỗ trợ, giá trị thực tế của mẫu MPV này còn khoảng 493-528 triệu đồng. Ngoài các chương trình giảm chi phí mua xe, khách hàng lựa chọn Veloz Cross và Avanza Premio còn có thể tiếp cận chính sách vay mua ôtô với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu tiên và mức lãi suất cố định 7,99%/năm trong 12 tháng tiếp theo, tùy thuộc điều kiện áp dụng của chương trình. Đây là lợi thế đáng chú ý đối với những khách hàng muốn sở hữu xe phục vụ gia đình hoặc kinh doanh dịch vụ nhưng chưa muốn thanh toán toàn bộ giá trị xe ngay từ đầu.

Hyundai Stargazer cũng đang được nhiều đại lý đẩy mạnh khuyến mãi nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc MPV phổ thông. Đáng chú ý, những chiếc Stargazer X có số VIN 2025 đang nhận mức ưu đãi rất lớn, với tổng giá trị lên tới 117 triệu đồng. Gói khuyến mãi bao gồm giảm giá tiền mặt, hỗ trợ lệ phí trước bạ, tặng phụ kiện và một số quyền lợi đi kèm. Mức giảm sâu này chủ yếu hướng đến việc giải phóng lượng xe tồn kho trước khi bước sang giai đoạn kinh doanh mới.

Hyundai Stargazer tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp có số VIN 2026 đang được niêm yết với giá từ 489-615 triệu đồng. Một số đại lý triển khai chương trình khuyến mãi có tổng giá trị khoảng 48 triệu đồng cho các phiên bản này. Sự chênh lệch đáng kể giữa mức ưu đãi dành cho xe VIN 2025 và VIN 2026 cho thấy chính sách bán hàng đang được điều chỉnh theo năm sản xuất. Vì vậy, khách hàng có ngân sách hạn chế có thể cân nhắc những chiếc xe sản xuất năm 2025 để tiết kiệm chi phí, trong khi người mua ưu tiên đời xe mới hơn có thể lựa chọn phiên bản VIN 2026 với mức hỗ trợ thấp hơn.

Ở phân khúc MPV lai xăng - điện, Suzuki XL7 Hybrid cũng góp mặt trong danh sách những mẫu xe được giảm giá đáng chú ý. Đối với phiên bản trước nâng cấp, Suzuki đang áp dụng chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương khoảng 60 triệu đồng. Với giá niêm yết khoảng 600 triệu đồng, chi phí mua xe sau khi quy đổi khoản hỗ trợ này còn khoảng 540 triệu đồng. Khách hàng còn được tặng gói bảo dưỡng có thời hạn lên tới 6,5 năm và một năm bảo hiểm vật chất. Nếu tính cả các quyền lợi đi kèm, tổng giá trị ưu đãi dành cho mẫu xe có thể đạt khoảng 90 triệu đồng.

Trong khi đó, New Suzuki XL7 Hybrid vừa ra mắt vào cuối tháng 10/2026 được áp dụng chính sách kích cầu riêng. Mẫu xe có hai phiên bản với giá niêm yết lần lượt 569,9 triệu và 599,9 triệu đồng. Thay vì hỗ trợ lệ phí trước bạ, Suzuki tặng khách hàng khoản ưu đãi tương đương chi phí 950 lít xăng, có giá trị khoảng 25 triệu đồng. Sau khi quy đổi khoản hỗ trợ này thành tiền, giá trị thực tế của hai phiên bản New XL7 Hybrid lần lượt còn khoảng 544,9 triệu và 574,9 triệu đồng. Cách tiếp cận này giúp Suzuki duy trì sức cạnh tranh cho dòng MPV hybrid trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng lâu dài.

Honda BR-V là một trong những mẫu xe có tổng giá trị ưu đãi cao nhất trong danh sách MPV 7 chỗ giảm giá tháng 11/2026. Cả hai phiên bản G và L đều được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, Honda BR-V G có giá niêm yết 629 triệu đồng, tương ứng khoản hỗ trợ 62,9 triệu đồng. Phiên bản BR-V L có giá 705 triệu đồng và được hỗ trợ 70,5 triệu đồng. Như vậy, nếu chỉ tính khoản ưu đãi lệ phí trước bạ, giá trị xe sau khi quy đổi lần lượt còn khoảng 566,1 triệu và 634,5 triệu đồng.

Ngoài khoản hỗ trợ trực tiếp, khách hàng mua Honda BR-V thông qua ngân hàng liên kết còn có cơ hội hưởng lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu tiên. Riêng phiên bản L được tặng thêm một năm bảo hiểm thương hiệu Honda. Nếu tính tổng các quyền lợi tài chính và quà tặng, giá trị ưu đãi tối đa dành cho Honda BR-V G có thể lên tới 115 triệu đồng, trong khi phiên bản L đạt mức 142 triệu đồng. Đây là con số nổi bật trong cuộc đua khuyến mãi của phân khúc MPV phổ thông tại Việt Nam trong tháng này.

MPV giảm giá, cơ hội vàng cho người mua

Theo Tiền phong, các chương trình khuyến mãi tháng 11/2026 chủ yếu tập trung vào hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giảm tiền mặt trực tiếp, tặng bảo hiểm vật chất, phiếu nhiên liệu và các gói bảo dưỡng. Bên cạnh đó, một số hãng xe còn triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất vay nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu cho khách hàng. Tuy nhiên, mức ưu đãi thực tế không hoàn toàn giống nhau giữa các phiên bản, năm sản xuất và đại lý. Đặc biệt, những mẫu xe sản xuất năm 2025 hoặc còn tồn kho thường được áp dụng mức giảm sâu hơn để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ.

Ở góc độ thị trường, việc các hãng đồng loạt giảm giá cho thấy áp lực cạnh tranh đang ngày càng lớn. Bên cạnh sự cạnh tranh nội bộ giữa các mẫu MPV truyền thống, nhóm xe điện đa dụng như VinFast Limo Green và VF MPV 7 cũng đang tạo thêm sức ép đáng kể.

Với nguồn cung xe mới tiếp tục tăng, trong khi áp lực giải phóng hàng tồn kho vẫn lớn, các chương trình giảm giá và hỗ trợ lệ phí trước bạ nhiều khả năng sẽ còn được duy trì trong những tháng cuối năm, thậm chí kéo dài sang tháng 1/2027, mở ra thêm cơ hội mua xe với giá tốt cho người tiêu dùng.