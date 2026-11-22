Xe máy điện phong cách vintage, đi tối đa 85km

Xe máy điện TAILG R55L ra mắt tại EICMA 2026

Tại triển lãm EICMA 2026, TAILG tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng việc giới thiệu mẫu xe máy điện R55L dành cho nhu cầu di chuyển trong thành phố.

Theo Tạp chí Kinh tế chứng khoán Việt Nam, không theo đuổi kiểu dáng thể thao với nhiều đường nét góc cạnh, R55L lựa chọn phong cách vintage, lấy cảm hứng từ những mẫu xe tay ga cổ điển.

Phần thân xe sử dụng các đường cong mềm mại, tạo nên tổng thể thanh lịch và tương đối gần gũi với người sử dụng. Phong cách này giúp R55L khác biệt so với nhiều mẫu xe máy điện hiện nay vốn chú trọng ngoại hình mạnh mẽ và các chi tiết thiết kế mang tính công nghệ.

Theo định hướng sản phẩm, TAILG R55L phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích phương tiện có thiết kế gọn gàng, dễ tiếp cận và phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày.

Hiện những thông tin được cung cấp chưa nêu rõ các thông số kích thước và khối lượng của mẫu xe. Do đó, chưa thể đánh giá đầy đủ khả năng xoay trở của R55L trong những tình huống như quay đầu ở đường hẹp, dắt xe vào bãi đỗ hoặc di chuyển trong khu dân cư đông đúc.

Theo thông tin được giới thiệu tại EICMA 2026, mẫu xe máy điện này sử dụng động cơ điện có công suất 2.000 W, tương đương 2 kW.

Mức công suất này cho thấy R55L được định hướng phục vụ nhu cầu di chuyển thường xuyên trong đô thị, thay vì tập trung vào khả năng vận hành hiệu năng cao.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào thông số 2.000W chưa thể xác định chính xác khả năng tăng tốc hay tốc độ tối đa của xe. Những yếu tố này còn phụ thuộc vào mô-men xoắn, trọng lượng, bộ điều khiển điện tử và cấu hình truyền động.

Hiện TAILG chưa cung cấp trong thông tin nêu trên các số liệu cụ thể về tốc độ tối đa và thời gian tăng tốc của R55L.

Về khả năng lưu trữ năng lượng, xe được trang bị bộ pin lithium có thông số 74 V/28 Ah. Quy đổi theo điện áp và dung lượng danh định, bộ pin này có mức năng lượng khoảng 2,07 kWh.

Động cơ điện 2.000 W, phạm vi hoạt động tối đa 85 km

Theo nhà sản xuất, TAILG R55L có thể di chuyển tối đa 85 km sau mỗi lần sạc. Đối với nhu cầu đi làm hoặc đi học trong phạm vi thành phố, quãng đường này có thể đáp ứng nhiều hành trình thường ngày.

Chẳng hạn, một người di chuyển khoảng 20 km mỗi ngày có thể sử dụng xe trong khoảng bốn ngày về mặt lý thuyết nếu đạt đúng phạm vi hoạt động công bố. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính tham khảo, chưa tính đến lượng pin dự phòng và các điều kiện vận hành thực tế.

Một yếu tố khác cần quan tâm là thời gian sạc pin. Thông tin giới thiệu hiện chưa nêu rõ thời gian sạc đầy, công suất bộ sạc hoặc khả năng tháo rời pin của R55L.

Nếu thời gian sạc phù hợp với thói quen nạp điện qua đêm, mẫu xe có thể đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường xuyên. Ngược lại, những người cần di chuyển liên tục trong ngày sẽ phải cân nhắc kỹ phạm vi hoạt động và khả năng tiếp cận nguồn điện.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, mẫu xe sử dụng hệ thống phanh kết hợp CBS.. Mục đích của trang bị này là giúp quá trình giảm tốc diễn ra cân bằng hơn, đặc biệt đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm điều khiển phương tiện hai bánh.

Tuy nhiên, cần phân biệt CBS với hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Trong khi CBS hỗ trợ phối hợp lực phanh, ABS được thiết kế để hạn chế hiện tượng bánh xe bị bó cứng khi phanh trong những điều kiện nhất định.

Đối với nhu cầu di chuyển đô thị, hệ thống phanh là một yếu tố quan trọng do người điều khiển thường xuyên phải giảm tốc trước giao lộ, phương tiện phía trước hoặc những tình huống giao thông bất ngờ.

Trang bị phanh CBS, hướng đến nhu cầu di chuyển đô thị

Dù có trang bị hỗ trợ phanh, người sử dụng vẫn cần duy trì khoảng cách an toàn và điều chỉnh tốc độ phù hợp với điều kiện mặt đường.

Giá xe may điện TAILG R55L

Theo Người đưa tin, thông tin giới thiệu, hãng đang phát triển nhiều nhóm sản phẩm, từ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại cá nhân trong đô thị đến xe điện hướng đến hoạt động thương mại. Việc đa dạng hóa sản phẩm cho phép nhà sản xuất tiếp cận những nhóm khách hàng có nhu cầu khác nhau.

TAILG hiện đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra nhiều thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, việc thương hiệu có mặt tại Việt Nam không đồng nghĩa mẫu R55L chắc chắn sẽ được phân phối trong nước.

Hiện thông tin được cung cấp chưa xác nhận giá bán, thời điểm mở bán hoặc kế hoạch đưa TAILG R55L về thị trường Việt Nam.

Một số mẫu xe máy điện khác của TAILG hiện đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam có giá tham khảo như sau:

• TAILG T72L / T72: Khoảng 36.750.000 đ – 38.500.000 đ

• TAILG T71: Khoảng 26.000.000 đ – 26.450.000 đ

• TAILG F52: Khoảng 21.000.000 đ – 21.450.000 đ

• TAILG R71: Khoảng 20.650.000 đ – 20.950.000 đ

• TAILG R53: Khoảng 19.950.000 đ – 20.450.000 đ

• TAILG R52: Khoảng 17.450.000 đ – 18.000.000 đ

• TAILG R51: Khoảng 13.990.000 đ – 15.950.000 đ

Như vậy, có thể dự đoán mẫu xe máy điện TAILG R55L cũng sẽ nằm trong phân khúc giá rẻ.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Theo Tạp chí Nhịp sống thị trường, với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega

Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồn

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.

Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Theo DKBike, với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.