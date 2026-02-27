Dẹp 'ma trận giấy tờ', Gen Z an tâm du học Nhật cùng Nhật Tiến Group
Thay vì lạc lối trong "ma trận" giấy tờ công chứng hay nơm nớp lo sợ sai sót thông tin, Gen Z giờ đây có thể an tâm du học Nhật Bản với sự trợ giúp của công nghệ. Nhật Tiến Group đã tiên phong "số hóa" quy trình chuẩn bị hồ sơ, giúp mọi thủ tục trở nên minh bạch, chính xác và nhanh gọn.
Nỗi ám ảnh mang tên "Ma trận giấy tờ"
Đối với cộng đồng du học sinh, việc học tiếng Nhật đôi khi không đáng sợ bằng quá trình chuẩn bị hồ sơ xin Tư cách lưu trú (COE). Một bộ hồ sơ đi Nhật yêu cầu sự chính xác tuyệt đối: từ lịch sử học tập, chứng minh tài chính đến giải trình lý do. Chỉ một sai sót nhỏ, một mâu thuẫn giữa học bạ và tờ khai cũng có thể khiến giấc mơ du học bị trì hoãn 6 tháng, thậm chí là bị từ chối vĩnh viễn.
Thấu hiểu "nỗi đau" này, Nhật Tiến Group (thành viên thuộc hệ sinh thái giáo dục KVN) đã thực hiện một bước đi đột phá: Số hóa toàn diện khâu xử lý dữ liệu hồ sơ.
Khi công nghệ trở thành "người trợ lý" đắc lực
Thay vì điền tay vào các form mẫu rắc rối, học viên của Nhật Tiến được trải nghiệm hệ thống "Phiếu khai thông tin du học" trực tuyến thông minh. Hệ thống này không chỉ là một tờ khai điện tử, mà là một bộ lọc dữ liệu thông minh.
Ngay khi học viên nhập thông tin, các thuật toán sẽ tự động đối chiếu logic. Ví dụ, hệ thống sẽ cảnh báo ngay nếu có sự mâu thuẫn giữa "năm tốt nghiệp" và "độ tuổi", hoặc phát hiện các khoảng trống cần giải trình trong lịch sử học tập. Điều này giúp loại bỏ gần như hoàn toàn các lỗi sai do con người – nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc bị Cục Xuất nhập cảnh trả hồ sơ.
Minh bạch hóa lộ trình - Quyền lực thuộc về người dùng
Điểm đặc biệt nhất trong cuộc chuyển đổi số của Nhật Tiến chính là sự minh bạch. Thông qua hệ thống mới này, học viên và phụ huynh có thể theo dõi tiến độ hồ sơ theo thời gian thực, hồ sơ xử lý tới đâu hệ thống đều báo gửi về cho học sinh và phụ huynh tiện theo dõi, cho tới khi bay sang Nhật thành công.
- Hồ sơ đã được dịch thuật xong chưa?
- Đã gửi sang trường bên Nhật chưa?
- Cục Xuất nhập cảnh đã thụ lý chưa?
Tất cả đều hiển thị rõ ràng, chi tiết. Không còn cảnh phụ huynh phải gọi điện giục giã trung tâm, mọi thông tin đều nằm trong tầm tay.
Đại diện Nhật Tiến Group - Nguyễn Hạnh Minh chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng sự minh bạch tạo nên niềm tin. Khi chuyển đổi số, chúng tôi trao quyền kiểm soát cho khách hàng, để họ an tâm tuyệt đối trên hành trình vươn ra biển lớn."
Doanh nghiệp tự giới thiệu
