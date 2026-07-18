Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Nhiều người thường bỏ lỡ cơ hội vì cảm xúc tiêu cực, nghĩ rằng họ chưa đủ giỏi để tham gia vào những gì họ yêu thích hoặc mạnh dạn phát biểu trong cuộc họp, đám đông… Tất cả đều có thể bị chặn lại bởi tiếng nói tự ti vang lên trong đầu.

Điều đáng nói là, sự tự tin không phải món quà dành riêng cho một số người, mà là kỹ năng có thể rèn luyện nếu biết thay đổi cách đối diện với những suy nghĩ tiêu cực.

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Một lời chê thường có sức nặng hơn nhiều lời khen

Bạn có từng nhận ra rằng chỉ một câu phê bình cũng đủ khiến tâm trạng xuống dốc cả ngày, trong khi năm hay mười lời khen lại nhanh chóng bị quên lãng?

Theo các chuyên gia tâm lý, đây là phản ứng khá phổ biến. Bộ não con người vốn được thiết kế để ưu tiên phát hiện nguy hiểm nhằm bảo vệ chúng ta khỏi rủi ro. Chính vì vậy, thông tin tiêu cực thường được ghi nhớ lâu hơn những trải nghiệm tích cực.

Vấn đề nằm ở chỗ, não bộ đôi khi không còn phân biệt được đâu là nguy hiểm thật sự và đâu chỉ là nỗi sợ do chính chúng ta tưởng tượng ra. Khi đó, những suy nghĩ như "mình không đủ giỏi", "chắc chắn sẽ thất bại" hay "người khác làm tốt hơn mình" sẽ liên tục xuất hiện và dần trở thành rào cản vô hình.

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7 cách giúp bạn vượt qua cảm xúc tiêu cực, lấy lại sự tự tin mỗi ngày

Đừng tin mọi điều mà suy nghĩ của bạn nghĩ tới

Điều khác biệt giữa người tự tin và người luôn tự ti không phải là họ không có nghi ngờ.

Ngay cả những người thành công nhất cũng từng lo lắng, sợ thất bại hay cảm thấy bản thân chưa đủ năng lực. Điểm khác biệt là họ không để những suy nghĩ ấy quyết định hành động của mình.

Mỗi khi tiếng nói chỉ trích trong đầu xuất hiện, thay vì lập tức tin hoặc cố gắng phủ nhận nó, hãy tự hỏi:

Điều này có bằng chứng thực sự không? Hay đây chỉ là nỗi sợ đang phóng đại vấn đề? Nếu một người bạn đang nghĩ như vậy, mình sẽ khuyên họ điều gì?

Chỉ vài câu hỏi đơn giản cũng đủ giúp bạn tách cảm xúc ra khỏi sự thật và nhìn vấn đề khách quan hơn.

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Viết ra thay vì phản ứng ngay lập tức

Nếu vẫn cảm thấy suy nghĩ tiêu cực là đúng, hãy thử viết nó xuống giấy hoặc ghi vào điện thoại rồi để sang ngày hôm sau đọc lại.

Nhiều người ngạc nhiên khi nhận ra chỉ sau một đêm, những điều tưởng như vô cùng nghiêm trọng lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Khoảng lùi này giúp cảm xúc có thời gian lắng xuống, từ đó tránh những quyết định vội vàng chỉ vì tâm trạng nhất thời.

Hãy đối xử với bản thân như cách đối xử với một người bạn

Ít ai nói với bạn bè rằng: "Bạn thật vô dụng", "Bạn lúc nào cũng thất bại" chỉ vì họ mắc một sai lầm. Thế nhưng, nhiều người lại thường xuyên dùng những lời khắc nghiệt ấy với chính mình.

Khi bắt gặp bản thân sử dụng những cụm từ như "lúc nào cũng", "chưa bao giờ", "mình luôn thất bại", hãy dừng lại và thay bằng một câu hỏi khác: "Mình có thể học được điều gì từ việc này?"

Chỉ cần thay đổi góc nhìn, thất bại sẽ trở thành bài học thay vì bằng chứng cho sự yếu kém.

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Sự tự tin không đến trước hành động

Nhiều người nghĩ rằng phải đủ tự tin mới có thể bắt đầu. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Không ai bước lên xe lần đầu đã tự tin lái xe. Không ai đi làm ngày đầu tiên mà hoàn toàn thoải mái. Chính việc kiên trì thực hiện từng bước nhỏ mới tạo nên sự tự tin.

Thay vì chờ đến khi cảm thấy "đã sẵn sàng", hãy thử quy tắc 10 phút.

Nếu một công việc khiến bạn áp lực, chỉ cần cam kết thực hiện trong 10 phút. Phần lớn mọi người đều nhận thấy rằng, một khi đã bắt đầu, họ sẽ dễ dàng tiếp tục hơn rất nhiều.

Điều khó nhất không phải hoàn thành, mà là bắt đầu.

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Đừng để mạng xã hội khiến bạn đánh giá thấp bản thân

Ngày nay, mạng xã hội khiến chúng ta rất dễ tin rằng người khác đều đang sống hạnh phúc, thành công và hoàn hảo hơn mình.

Nhưng điều bạn nhìn thấy chỉ là những khoảnh khắc được lựa chọn để chia sẻ, chứ không phải toàn bộ cuộc sống của họ.

Thay vì dành hàng giờ để so sánh, hãy thử:

Đọc vài trang sách.

Đi bộ ngoài trời.

Gọi điện cho một người thân.

Hoàn thành một việc nhỏ trong danh sách cần làm.

Những hành động đơn giản ấy thường mang lại cảm giác tích cực hơn rất nhiều so với việc tiếp tục lướt mạng.

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Mỗi tối, hãy ghi lại 3 điều nhỏ

Một thói quen được nhiều chuyên gia khuyến khích là trước khi đi ngủ, hãy dành vài phút viết ra:

Một việc bạn đã làm tốt hôm nay.

Một điều bạn học được.

Một bước nhỏ bạn sẽ thực hiện vào ngày mai.

Kiên trì trong khoảng một tuần, bạn sẽ có một "nhật ký tiến bộ" đáng tin cậy hơn nhiều so với cảm giác chủ quan của bản thân.

Những ngày tưởng như mình không hề tiến bộ, cuốn sổ ấy sẽ nhắc bạn rằng bạn vẫn đang từng bước đi lên.

Đừng để cảm xúc tiêu cực quyết định cuộc đời bạn

Suy nghĩ tiêu cực sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Ai cũng có lúc nghi ngờ bản thân, kể cả những người thành công.

Điều quan trọng không phải là loại bỏ hoàn toàn những suy nghĩ ấy, mà là học cách không để chúng điều khiển các quyết định của mình.

Bạn không thể lựa chọn mọi ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn có trao cho chúng quyền quyết định cuộc sống của mình hay không.

Đôi khi, chỉ cần bắt đầu bằng 10 phút hành động, thay vì 10 phút lo lắng, bạn đã tiến gần hơn đến phiên bản tự tin và bình tĩnh hơn của chính mình.

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