Hết Tết, tôi "nghẹt thở" vì chồng bắt nghỉ việc để ở nhà chăm con
Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, trong khi bạn bè, đồng nghiệp hào hứng xúng xính váy áo trở lại công sở, tôi lại ngồi đây với tờ đơn xin nghỉ việc viết dở, lòng nặng trĩu những ngổn ngang.
Mọi chuyện bắt nguồn từ trận ốm sát Tết của con trai tôi. Thằng bé mới gần 2 tuổi, trận sốt virus kéo dài khiến con sụt cân, xanh xao hẳn đi. Nhìn con ốm, chồng tôi xót xa vô cùng.
Anh vốn là người yêu con, nhưng sự lo lắng ấy giờ đây biến thành áp lực đè nặng lên vai tôi. Anh kiên quyết bắt tôi nghỉ việc để ở nhà chăm con, chồng bảo lương tôi "ba cọc ba đồng", đi làm chẳng bõ.
Tôi hiểu anh thương con, nhưng anh đâu hiểu cái cảm giác của một người phụ nữ sợ phải đối diện với bốn bức tường và những va chạm mẹ chồng nàng dâu hàng ngày. Mẹ chồng tôi vốn là người khó tính, kỹ tính trong từng lời ăn tiếng nói.
Trước đây, khi tôi đi làm, hai mẹ con còn có khoảng cách để giữ hòa khí. Giờ nếu ở nhà 24/7, tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu trước những lời soi xét, chỉ trích của bà về cách nuôi con, chăm sóc nhà cửa.
Tôi đã bàn với chồng chuyện gửi con đi nhà trẻ. Con gần 2 tuổi đã có thể làm quen với môi trường mới, bạn bè mới để dạn dĩ hơn.
Thế nhưng, cứ hễ nhắc đến hai chữ "nhà trẻ", anh lại gạt đi ngay lập tức. Anh bảo con còn nhỏ, đi lớp dễ lây bệnh, bị cô giáo mắng, rồi thì "vứt con ra đường sớm làm gì cho nó khổ".
Cả tuần nay, không khí trong nhà luôn căng thẳng. Chồng thì giữ khư khư quan điểm "hy sinh vì con", mẹ chồng thì thỉnh thoảng lại nói bóng gió về việc phụ nữ phải biết vun vén gia đình. Tôi cảm thấy mình như bị mắc kẹt.
Nghỉ việc, tôi không chỉ mất đi sự tự chủ tài chính, mất đi niềm vui công việc mà còn sợ mình sẽ rơi vào trầm cảm khi phải đối mặt với mẹ chồng khó tính trong không gian chật hẹp.
Nhìn sang nhà hàng xóm rộn ràng tiếng trẻ thơ, tiếng bà ru cháu khẽ khàng giữa trưa, lòng tôi lại thắt lại một nỗi niềm khó tả.
Liệu chỉ cần nhìn vào chiều dài hai ngón tay cũng có thể dự đoán phần nào năng lực học tập của trẻ? Một nghiên cứu từ University of Bath (Anh) đã đưa ra phát hiện thú vị: tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón áp út có thể liên quan đến thiên hướng học Toán hoặc Ngôn ngữ của trẻ.
Một vụ tranh chấp gia đình tại Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi xoay quanh số tiền đền bù đất lên tới 4,46 triệu NDT (khoảng 17 tỷ đồng).
Trong 12 cung hoàng đạo, có những người đàn ông khi còn độc thân có thể sống khá tự do, theo đuổi nhiều thú vui. Thế nhưng, khi trở thành cha, họ dường như thay đổi hoàn toàn.
Trên hành trình trưởng thành, mỗi đứa trẻ giống như một con thuyền nhỏ giữa đại dương cảm xúc. Cha mẹ không chỉ là người chèo lái mà còn là "trạm radar" phát hiện sớm những tín hiệu bất ổn. Thế nhưng, trong guồng quay công việc và áp lực cuộc sống, không ít phụ huynh vô tình bỏ lỡ những dấu hiệu con đang phát đi lời cầu cứu.
Nghỉ hưu không đơn thuần là dấu chấm hết của một hành trình lao động, mà là khởi đầu của một giai đoạn sống hoàn toàn mới, nơi con người có cơ hội quay về với chính mình.
Vì nể nang và vì tin tưởng, tôi đã đứng ra vay ngân hàng cho em họ 200 triệu đồng. Thế nhưng hơn 1 năm qua tôi phải tự gồng gánh trả lãi ngân hàng và có khả năng mất luôn khoản tiền gốc đã cho vay.
Tôi về làm dâu hơn hai năm, trong suốt thời gian ấy tôi luôn bị đem ra so sánh với chị dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Không phải ai giao tiếp nhiều cũng là người giao tiếp giỏi. Điểm khác biệt của những người EQ cao nằm ở khả năng thấu hiểu cảm xúc, không chỉ của bản thân mà còn của người đối diện.
Dù đang hạnh phúc hay đã kết thúc một mối quan hệ, những cung hoàng đạo dưới đây vẫn giữ nguyên nguyên tắc: chuyện tình cảm chỉ thuộc về hai người, không cần phô bày trước đám đông.
Sau khi nghỉ hưu, tôi từng nghĩ chỉ cần hết lòng vì con cháu thì gia đình sẽ tự nhiên ấm áp. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những sự hy sinh nếu không đặt đúng giới hạn, cuối cùng lại trở thành điều… bị xem là hiển nhiên.