Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

'Thủ phạm' gây ung thư cổ tử cung, chị em nhất định phải biết để phòng tránh GĐXH - Virus HPV là thủ phạm chính gây ung thư cổ tử cung và một số ung thư như hầu họng, dương vật, hậu môn, âm hộ…

Phát hiện tiền ung thư cổ tử cung dù không có biểu hiện bất thường

Chị L.H.D (52 tuổi) đến PKĐK Medlatec khám vì đau cột sống thắt lưng. Tại đây, kết quả thăm khám cho thấy cơn đau lưng xuất phát từ tình trạng thoái hóa cột sống – bệnh lý thường gặp ở người trung niên.

Do chị D. đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, bác sĩ đã khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 18.

Ảnh minh họa.

Xét nghiệm tế bào học cổ tử cung bằng phương pháp tế bào học dịch lỏng LiquiPrep (ThinPrep) ghi nhận kết quả ASC-US (tế bào vảy không điển hình, ý nghĩa chưa xác định).

Để đánh giá nguy cơ tổn thương nội biểu mô vảy mức độ cao (HSIL), bệnh nhân được khuyến nghị làm thêm xét nghiệm CINtec Plus, kết quả dương tính (phát hiện tế bào đồng biểu hiện p16/Ki-67).

Soi cổ tử cung – âm đạo ghi nhận hình ảnh tăng sinh mạch cổ tử cung, vết trắng tại vị trí 2 giờ và 10 giờ.

Kết quả mô bệnh học sau sinh thiết xác định: Loạn sản biểu mô vảy độ cao (HSIL - CIN 3).

Dựa trên các kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán loạn sản biểu mô vảy độ cao (HSIL - CIN 3). Chị D. được chỉ định phẫu thuật khoét chóp cổ tử cung.

Sau phẫu thuật, tiên lượng tốt do tổn thương được phát hiện sớm, chưa ghi nhận xâm nhập và diện cắt không còn tế bào bất thường.

Nguyên nhân dẫn đến 99% trường hợp ung thư cổ tử cung

Ảnh minh họa.

Thống kê năm 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận, toàn cầu có 662.301 ca mắc ung thư cổ tử cung mới và 348.874 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam, 4.612 phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh và hơn 2.571 trường hợp tử vong.

Theo BS. Võ Thành Lai – Trung tâm Giải phẫu bệnh của bệnh viện, "thủ phạm" đằng sau những con số đáng báo động này chính là virus HPV - nguyên nhân dẫn đến 99% trường hợp ung thư cổ tử cung.

Phần lớn phụ nữ nhiễm HPV có thể tự khỏi nhờ hệ miễn dịch, nhưng nếu virus tồn tại lâu dài, đặc biệt là chủng nguy cơ cao (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 và 59), sẽ gây biến đổi tế bào vùng cổ tử cung, hình thành tổn thương tiền ung thư (CIN) và tiến triển thành ung thư xâm nhập theo thời gian.

Bác sĩ Lai cho biết, phát hiện sớm là yếu tố quyết định tiên lượng bệnh.

Phụ nữ cần làm gì để ngừa ung thư cổ tử cung?

Bác sĩ Lai khuyến cáo, để giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh lý do HPV gây ra, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dưới đây là rất quan trọng:

Ảnh minh họa.

- Tiêm phòng vaccine HPV;

- Quan hệ tình dục an toàn;

- Xét nghiệm định kỳ HPV giúp tầm soát sớm ung thư cổ tử cung.

Ngoài ra, nếu xuất hiện dấu hiệu như: âm đạo ra khí hư bất thường; chảy máu sau quan hệ; đau vùng chậu... chị em cần đến ngay các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán, điều trị kịp thời.