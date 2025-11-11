Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Người phụ nữ 35 tuổi 'thoát' ung thư cổ tử cung nhờ thói quen làm một việc quan trọng này GĐXH – Theo các bác sĩ, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung mang lại ý nghĩa quan trọng giúp tăng đáng kể tỷ lệ chữa khỏi bệnh, giảm nguy cơ tử vong, giảm thiểu biến chứng và gánh nặng điều trị.

Trong lần đi khám sức khỏe tổng quát, chị T.L (23 tuổi, trú tại Hà Nội) bất ngờ phát hiện nhiễm HPV nguy cơ cao - tác nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung.

Thời điểm đến khám, chị L. hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường như dịch âm đạo, đau bụng dưới hay rối loạn kinh nguyệt. Trước đó, chị chưa từng điều trị bệnh lý phụ khoa và đã tiêm phòng HPV đầy đủ.

Kết quả thăm khám tổng quát, các chỉ số sinh tồn của chị đều bình thường. Khi khám phụ khoa, bác sĩ ghi nhận cổ tử cung và phần phụ không tổn thương, tuy nhiên, xét nghiệm 12 type HPV nguy cơ cao cho kết quả dương tính.

Hơn 99% trường hợp ung thư cổ tử cung do virus HPV gây nên. Ảnh minh họa.

Sau khi phát hiện nhiễm HPV, chị L. được chỉ định làm thêm xét nghiệm tế bào cổ tử cung - âm đạo (Thinprep). Kết quả cho thấy HSIL, tức tổn thương nội biểu mô vảy độ cao.

Tiếp tục soi cổ tử cung và sinh thiết, bác sĩ xác định tổn thương nội biểu mô vảy độ thấp (LSIL), chẩn đoán LSIL/HPV (+).

Bệnh nhân được bác sĩ tư vấn về hướng điều trị phù hợp với độ tuổi và tình trạng tổn thương. Do chị còn trẻ, hệ miễn dịch tốt, vùng chuyển tiếp cổ tử cung rõ, vi sinh âm đạo cân bằng nên được chỉ định điều trị bằng thuốc giúp tăng đào thải virus HPV, không cần can thiệp xâm lấn. Đồng thời, chị được bác sĩ tư vấn hẹn tái khám sau 6 tháng để theo dõi tiến triển.

Nguyên nhân hàng đầu gây ung thư cổ tử cung: Nhiễm virus HPV

Ảnh minh họa.

HPV (Human Papilloma Virus) là virus lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhất, đồng thời là nguyên nhân của hơn 99% trường hợp ung thư cổ tử cung (UTCTC).

HPV có thể lây truyền qua quan hệ tình dục bằng đường miệng, âm đạo hoặc hậu môn. Phụ nữ có nhiều bạn tình, quan hệ tình dục sớm, không sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Ngoài ra, HPV còn lây truyền qua tiếp xúc da - niêm mạc giữa người nhiễm HPV và người lành, bao gồm cả người lớn chăm sóc trẻ nhỏ và lây truyền qua dụng cụ y tế không vô trùng.

Ung thư cổ tử cung có phòng ngừa được không?

BSCKI. Dương Ngọc Vân - Chuyên khoa Sản Phụ khoa của bệnh viện cho biết: "Ung thư cổ tử cung là bệnh lý phụ khoa phổ biến và nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được sàng lọc định kỳ.

Thời gian từ khi nhiễm HPV đến khi phát triển thành ung thư có thể kéo dài tới 10 năm, đây chính là 'khoảng trống vàng' để phát hiện sớm và điều trị hiệu quả. Sau sàng lọc, nếu phát hiện nhiễm HPV nguy cơ cao, người bệnh có thể được chỉ định điều trị bằng thuốc giúp tăng đào thải virus HPV, hỗ trợ phục hồi tổn thương cổ tử cung, hạn chế tiến triển thành ung thư.

