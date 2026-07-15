Nếu bạn đang đựng nước vào bình giữ nhiệt, cần được biết điều quan trọng này

Tuy nhiên, để bình giữ nhiệt thực sự an toàn, bạn không chỉ cần chọn sản phẩm chất lượng mà còn phải biết loại đồ uống nào phù hợp để bảo quản trong bình.

Chọn và sử dụng bình giữ nhiệt đúng cách

Khi mua bình giữ nhiệt, nên ưu tiên các sản phẩm từ thương hiệu uy tín, có thông tin rõ ràng về chất liệu. Ruột bình bằng inox 304 hoặc inox 316 thường có khả năng chống ăn mòn tốt và phù hợp để đựng thực phẩm.

Trong quá trình sử dụng, nếu lòng bình xuất hiện gỉ sét, bong tróc lớp phủ, có mùi lạ hoặc khả năng giữ nhiệt giảm rõ rệt, nên cân nhắc thay mới. Không có quy định bình giữ nhiệt chỉ sử dụng được 1-2 năm, bởi tuổi thọ còn phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm và cách bảo quản.

Bình cũng cần được rửa sạch sau mỗi lần sử dụng bằng nước rửa chén và cọ mềm, đặc biệt là phần nắp và gioăng cao su - nơi dễ tích tụ cặn bẩn và vi khuẩn. Sau khi rửa, nên để bình khô hoàn toàn trước khi đậy nắp. Ngoài ra, không nên để nước hoặc đồ uống trong bình quá lâu, nhất là qua nhiều ngày.

5 loại đồ uống không nên để lâu trong bình giữ nhiệt

1. Sữa và các sản phẩm từ sữa

Sữa là môi trường giàu dinh dưỡng nên vi khuẩn có thể phát triển nhanh nếu nhiệt độ bảo quản không đủ lạnh hoặc không đủ nóng. Ngay cả khi bình giữ nhiệt có khả năng giữ nhiệt tốt, việc để sữa trong nhiều giờ vẫn làm tăng nguy cơ hư hỏng, đặc biệt nếu bình đã được mở nhiều lần. Nếu cần mang theo sữa, nên sử dụng trong thời gian ngắn và bảo quản theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

2. Thuốc sắc, trà thảo dược

Nhiều loại thuốc sắc hoặc nước thảo dược chứa các hoạt chất dễ bị biến đổi khi giữ nóng quá lâu. Ngoài ra, việc bảo quản trong bình kín nhiều giờ cũng có thể làm thay đổi mùi vị hoặc chất lượng của đồ uống. Vì vậy, nếu sử dụng thuốc sắc theo chỉ định của bác sĩ, nên dùng theo thời gian khuyến cáo thay vì giữ trong bình cả ngày.

3. Nước ép trái cây và đồ uống có tính axit

Các loại nước ép cam, chanh, bưởi, dứa hay đồ uống có ga chứa nhiều axit hữu cơ. Với bình giữ nhiệt chất lượng tốt làm từ inox 304 hoặc 316, việc đựng các loại nước này trong thời gian ngắn thường không gây vấn đề. Tuy nhiên, nếu để nhiều giờ hoặc qua đêm, axit có thể ảnh hưởng đến hương vị đồ uống và về lâu dài làm giảm tuổi thọ của bình.

4. Nước muối

Không nên bảo quản nước muối trong bình giữ nhiệt trong thời gian dài.

Muối có thể làm tăng nguy cơ ăn mòn kim loại nếu tiếp xúc kéo dài, đặc biệt với những sản phẩm kém chất lượng hoặc đã bị trầy xước lớp bảo vệ bên trong.

5. Trà đặc

Nhiều người có thói quen pha trà rồi để trong bình giữ nhiệt uống cả ngày. Tuy nhiên, nhiệt độ cao kéo dài có thể khiến các hợp chất tạo hương trong trà bị biến đổi, làm trà chuyển vị đắng, giảm hương thơm và dễ tạo cặn bám trong lòng bình. Nếu muốn thưởng thức trà ngon hơn, nên pha vừa đủ và sử dụng trong vài giờ đầu.

Bình giữ nhiệt phù hợp nhất để đựng gì?

Các chuyên gia khuyến nghị bình giữ nhiệt phát huy hiệu quả tốt nhất khi dùng để chứa: Nước lọc. Nước ấm. Trà hoặc cà phê sử dụng trong thời gian ngắn. Một số loại đồ uống nóng khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Việc lựa chọn đúng loại đồ uống, vệ sinh bình thường xuyên và thay bình khi có dấu hiệu hư hỏng sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm, đồng thời đảm bảo an toàn cho sức khỏe.