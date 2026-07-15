Louis Phạm và những lần hiếm hoi vào bếp

Dù không còn xuất hiện trên sàn đấu thể dục dụng cụ, Louis Phạm (Phạm Như Phương) vẫn luôn là cái tên thu hút sự chú ý của giới trẻ. Hiện tại Louis Phạm cũng đang là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý tại The Face Vietnam 2026. Không chỉ là hình ảnh một cô gái cá tính, năng động thường thấy trong cuộc sống hàng ngày, việc cô nàng chia sẻ khoảnh khắc vào bếp cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Với nhiều người, Louis Phạm trong căn bếp mang lại một cảm giác vô cùng gần gũi và đáng yêu của một người trẻ đang tập tành trổ tài nấu ăn.

Đối với một vận động viên chuyên nghiệp từ nhỏ, phần lớn quỹ thời gian của Louis Phạm trước đây đều dành cho những bài tập khắc nghiệt và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt do huấn luyện viên hay do mẹ chuẩn bị. Chính vì vậy, việc cô nàng tự tay cầm dao, cầm chảo bước vào căn bếp để nấu nướng là một nỗ lực rất đáng ghi nhận.

Trong những video từng được chia sẻ, người xem có thể thấy rõ sự hào hứng nhưng cũng không kém phần lóng ngóng của cô. Việc tự chuẩn bị nguyên liệu và tự tay chế biến cho thấy mong muốn được chăm sóc bản thân và người thân yêu từ những điều nhỏ nhất.

Dù đĩa rau muống luộc đôi khi còn hơi quá lửa, hay miếng thịt kho sém cạnh chưa được đều màu chuẩn nhà hàng, nhưng chính sự "vụng về" tự nhiên ấy lại khiến mọi người cảm thấy chân thật, không màu mè.

Ngay sau khi những hình ảnh vào bếp được đăng tải, bên cạnh những ý kiến soi xét khắt khe, Louis Phạm cũng nhận về rất nhiều sự đồng cảm và động viên từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các bạn trẻ:

"Nhìn Louis Phạm nấu ăn mà thấy hình bóng của mình những ngày đầu tập tành. Ai mới học nấu mà chẳng có lúc làm rau bị vàng hay thịt hơi cháy, quan trọng là tinh thần chịu khó vào bếp!" - Một bình luận từ người theo dõi.

Nhiều "mẹ bỉm sữa" và các bạn yêu bếp cũng đã nhanh tay để lại hàng loạt bí kíp nấu ăn hữu ích dưới phần bình luận để giúp cô nàng nâng cấp tay nghề:

Mẹo luộc rau muống muốn xanh thì phải mở vung và ngâm ngay vào bát nước đá.

Cách căn chỉnh lửa khi kho thịt để có được màu cánh gián đẹp mắt mà không lo bị khét.

Việc một người sẵn sàng chia sẻ cả những khoảnh khắc chưa hoàn hảo của mình lên mạng xã hội là một điều rất dễ thương. Nó cho thấy khoảnh khắc trong bếp Louis Phạm không ngại học hỏi và đang tận hưởng hành trình trưởng thành của mình một cách trải nghiệm nhất.

Nấu ăn không chỉ là đổ mồ hôi bên bếp lửa để cho ra một món ăn ngon, mà đó còn là cách để người trẻ tìm lại sự cân bằng, gửi gắm tình cảm vào từng món ăn sau những bộn bề công việc.