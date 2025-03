Diễn biến giá biệt thự, liền kề tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 3/2025

Hoài Đức là một huyện khá gần trung tâm thủ đô Hà Nội, có hạ tầng quy hoạch khá đồng bộ, nơi đây là một trong những khu vực tập trung nhiều khu đô thị mới với các dãy biệt thự, liền kề - nhà của người giàu giá lên tới vài chục tỷ như: KĐT Geleximco khu A, B, KĐT Nam An Khánh, KĐT Slendora Bắc An Khánh – Mailand HaNoi City, KĐT Vinhomes Thăng Long, KĐT Thiên Đường Bảo Sơn, KĐT An Lạc Green Symphony; Khu đô thị mới Lideco; KĐT Vân Canh, KĐT Vườn Cam Vinapol, khu đô thị Hinode Royal Park…

Thời gian qua, giá nhà đất tăng cao, khiến cho không chỉ chung cư, nhà riêng lẻ, nhà trong ngõ, thậm chí biệt thự, liền kề trên địa bàn huyện Hòa Đức cũng tăng theo.

Khảo sát trên nhiều kênh mua, bán bất động sản thời điểm tháng 3/2025 giá nhiều căn biệt thự, liền kề trên địa bàn huyện Hoài Đức đều ở ngưỡng cao. Đơn cử có thể kể đến, giá một căn biệt thự, rộng 216m2, mặt tiền 10m thiết kế 4 tầng, 6 phòng ngủ tại Khu biệt thự Thiên Đường Bảo Sơn, đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 29 tỷ đồng, tương đương 134,26 triệu đồng/m2.

Dự án An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức đang rao bán quỹ căn biệt thự, liền kề với giá từ 25-62 tỷ đồng/ căn. Cụ thể một căn biệt thự song lập, rộng 225m2 đang được rao bán với giá 37,12 tỷ đồng, tương đương 165 triệu đồng/m2.

Dự án Hinode Royal Park, Quốc lộ 32, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức đang mở bán quỹ căn biệt thự, liền kề với giá từ 13-49 tỷ đồng/căn. Cụ thể một căn LK 28, đường 12m, hướng Đông Nam, tại khu phố đi bộ thuộc dự án này hiện đang được rao bán với giá hơn 14 tỷ đồng.

Một căn biệt thự đơn lập, xây thô thuộc Dự án Lideco, Đường Quốc lộ 32, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức rộng 287,7m2 hiện đang được rao bán với giá 35 tỷ đồng, tương đương 121,61 triệu đồng/m2.

Mặc dù các thông tin rao bán rất nhiều trên các kênh thông tin từ facebook, zalo, đến các trang tin về bất động sản, nhưng thực tế lượng giao dịch mua bán biệt thự, liền kể không mạnh. Theo nhiều môi giới bất động sản, loại hình bất động sản này giá trị rất cao, những người đủ lực đầu tư loại hình nhà ở này không nhiều bởi thế lượng giao dịch cũng sẽ không sôi nổi như các loại hình nhà ở khác.