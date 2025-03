Biệt thự, liền kề giá vài chục tỷ tại Hà Đông để không rất nhiều

Hà Đông là quận nằm trung tâm thủ đô Hà Nội, tuy nhiên cơ sở hạ tầng được xây dựng khá đồng bộ. Tại đây tập trung khá nhiều khu "nhà của người giàu", những khu biệt thự, liền kề giá lên tới vài chục tỷ như: Khu đô thị Geleximco - Lê Trọng Tấn; Khu đô thị mới Văn Quán; Khu đô thị Thanh Hà Mường Thanh; An Quý Villa - KĐT Dương Nội; An Vượng Villa; Khu đô thị Văn Khê; Khu đô thị mới Phú Lương; Làng Việt Kiều Châu Âu Euroland; Solasta Mansion Dương Nội; Sol Lake Villa; Khu đô thị mới An Hưng; Him Lam Vạn Phúc; Kiến Hưng Luxury; Khu đô thị mới Dương Nội; An Khang Villa; An Phú Shop Villa; Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc; Khu đô thị mới Xa La; TSQ Galaxy.

Thời gian qua, giá nhà đất tăng cao, nhu cầu mua, bán nhà cũng tăng theo. Trái ngược với chung cư, nhà riêng lẻ, thậm chí nhà trong ngõ, có lượng giao dịch tăng đáng kể, thì những căn biệt thự, liền kề trên địa bàn Hà Nội nói chung, quận Hà Đông nói riêng không hề dễ bán. Trên nhiều kênh mua, bán bất động sản tại thời điểm tháng 3/2025 không khó để bắt gặp những nội dung rao bán như "bán cắt lỗ", "giảm giá sâu" đối với loại hình này. Cụ thể, chủ nhân một căn biệt thự áp góc, rộng 180m2 tại Dự án An Quý Villa - KĐT Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông đang rao bán giá rẻ hơn so với chủ đầu tư 6 tỷ, với giá chỉ còn 34,5 tỷ đồng, tương đương 191,67 triệu đồng/m2.

Anh Trung Dũng, một môi giới bất động sản đang rao bán quỹ căn biệt thự, liền kề, shophouse tại dự án KĐT Geleximco (khu A, B,C,D) với giá dao động từ 16-40 tỷ đồng/căn.

Mặc dù các thông tin rao bán rất nhiều trên các kênh thông tin từ facebook, zalo đến các trang tin về bất động sản, nhưng thực tế lượng giao dịch mua bán loại hình bất động sản này không mạnh. Suốt cả năm 2024, nhiều căn biệt thự tại Khu đô thị Geleximco được rao bán, treo biển bán nhà nhưng cho đến nay những căn nhà này vẫn bị để không, thậm chí nhiều căn cỏ dại mọc um tùm, thậm chí là nơi tập kết rác… Theo nhiều môi giới bất động sản, loại hình bất động sản này giá trị rất cao, những người đủ lực đầu tư loại hình nhà ở này không nhiều bởi thế lượng giao dịch cũng sẽ không sôi nổi như các loại hình nhà ở khác.

Mặc dù nhu cầu nhà ở tăng cao, giá các căn biệt thự chưa hoàn thiện trên cũng tăng theo, tuy nhiên nhóm đối tượng có nhu cầu loại hình bất động sản này không nhiều, hơn nữa thực trạng xây thô, chưa được hoàn thiện cũng khiến nhiều nhà đầu tư ái ngại xuống tiền.

Bên cạnh đó, hiện nay nhu cầu mua, thuê mặt bằng để làm cơ sở kinh doanh cũng giảm, do xu hướng mua hàng online nở rộ.