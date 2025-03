Diễn biến giá đất nền tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 3/2025

Hiện nay khá nhiều nhà đầu tư ưa thích, lựa chọn đầu tư vào loại hình đất nền, đặc biệt là đất nền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bởi thế mà giá đất nền trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tăng lên đáng kể trong những năm qua.

Không những thế, ngày 20/12/2024 UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến bảng giá đất tại Thủ đô. Chính thức từ thời điểm ban hành, bảng giá đất mới đã có hiệu lực và được áp dụng đến hết năm 2025. Theo bảng giá đất mới, giá đất tại thủ đô Hà Nội đã tăng mạnh, tăng từ 190%-270% so với thời điểm trước, tương đương cao gấp 2-6 lần so với bảng giá đất cũ. Theo đó giá đất mới tại huyện Hoài Đức cũng tăng mạnh. Cụ thể, theo bảng giá đất mới, cao nhất là giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Vạn Xuân, đoạn qua xã Kim Chung có giá 53,36 triệu đồng/m2, tiếp đến là giá đất ở tại thị trấn Vạn Xuân, đoạn qua thị trấn Trôi cao nhất là 52,026 triệu đồng/m2. Giá đất ở tại vị trí 1 trên trục đường Đại lộ Thăng Long, đoạn qua xã An Khánh có giá 51,04 triệu đồng/m2…

Theo bảng giá đất mới, giá đất nền, đặc biệt là đất thổ cư trên địa bàn huyện Hoài Đức cũng tăng theo. Cụ thể, khảo sát trên nhiều kênh mua, bán bất động sản tại thời điểm tháng 3/2025, giá một mảnh đất lô góc, rộng 90m2, mặt tiền 10m tại Xóm 3, phố Đồng Nhân, xã Đông La, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 8,1 tỷ đồng, tương đương 90 triệu đồng/m2.

Một lô đất rộng 80m2, mặt tiền 5,2m thuộc xã Song Phương, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 8,72 tỷ đồng, tương đương 109 triệu đồng/m2.

Một lô đất rộng 84,4m2, mặt tiền 6m nằm trên đường Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã An Thượng, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 11,98 tỷ đồng, tương đương 142 triệu đồng/m2.

Nằm trên mặt chợ Trạm Trôi, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, một lô đất rộng 60m2, mặt tiền 4,2m hiện đang được rao bán với giá 9 tỷ đồng, tương đương 150 triệu đồng/m2.