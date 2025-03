Diễn biến giá chung cư tại Hoài Đức, Hà Nội tháng 3/2025

Sau một thời gian dài tăng nóng trong năm 2024, bước sang năm 2025 giá chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, giá bán chung cư cũng chỉ đi ngang, chứ không hề giảm.

Hoài Đức là một trong những huyện đang trong dự án lên quận tại Hà Nội, vị trí không quá xa trung tâm lại có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, hệ thống giao thông thuận tiện, là cửa ngõ của thủ đô bởi thế không chỉ giá nhà, đất, giá chung cư trên địa bàn huyện cũng tăng mạnh so với nhiều huyện trong khu vực. Bước sang năm 2025, giá chung cư trên địa bàn huyện Hoài Đức dù chững lại, nhưng vẫn có mức giá khá cao.

Cụ thể, khảo sát trên nhiều kênh mua bán bất động sản tại thời điểm tháng 3/2025, giá của nhiều dự án chung cư đã qua sử dụng tại huyện Hoài Đức đã vượt ngưỡng trên 50 triệu đồng 1 mét vuông. Đơn cử có thể kể đến một căn hộ 3 phòng ngủ, rộng 128m2 thuộc Dự án Mailand Hanoi City, đường Đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 6,8 tỷ đồng, tương đương 53,12 triệu đồng/m2.

Một căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 66m2 tại tòa 18T2, thuộc dự án Moonlight 1 - An Lạc Green Symphony, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 4,1 tỷ đồng, tương đương 62,12 triệu đồng/m2.

Một căn hộ 2 phòng ngủ rộng 66m2 thuộc dự án The Golden An Khánh 32T, xã An Khánh, huyện Hoài Đức hiện đang được rao bán với giá 3,36 tỷ đồng, tương đương 50,89 triệu đồng/m2.

Thậm chí nhiều dự án chung cư đang được xây dựng, sắp được bàn giao hiện mức giá mở bán cũng đã vượt ngưỡng 60 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, rộng 73m2 thuộc dự án Chung cư The Wisteria, 32, Di Trạch, huyện Hoài Đức dự kiến bàn giao vào tháng 6 tới hiện đang được rao bán với giá 4,6 tỷ đồng, tương đương 63,01 triệu đồng/m2.

Nhìn chung giá chung cư trên địa bàn huyện Hoài Đức trong những tháng đầu năm 2025 vẫn ở ngưỡng khá cao. Không riêng gì Hoài Đức, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng có mức độ tăng giá căn hộ chung cư khá nhanh như: Hà Đông, Đông Anh, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy , Thanh Xuân…