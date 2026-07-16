'Điện Biên phố' mang đặc sản Tây Bắc đến Hà Nội, kết nối tiêu dùng hàng Việt

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Bảo Loan
Bảo Loan
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GĐXH - Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 9 với chủ đề "Điện Biên phố".

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Gian hàng mở cửa từ nay đến hết ngày 19/7, tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm) với nhiều loại nông sản, thực phẩm chế biến và hàng thủ công đặc trưng vùng Tây Bắc, nhằm phục vụ người dân, du khách.

Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các giải pháp phát triển thị trường trong nước, tăng cường kết nối cung – cầu, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt theo tinh thần Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời, tạo thêm không gian để các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước tham gia sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại.

Bảo vệ người tiêu dùng với nông sản chất lượng tại chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 2.

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Chương trình "Sức sống hàng Việt" số 9 với chủ đề "Điện Biên phố".

Theo ông Linh, việc kết hợp giữa không gian trưng bày trực tiếp và các hoạt động livestream trên nền tảng số không chỉ giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa thuận tiện hơn mà còn mở ra phương thức kích cầu hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động phân phối và phát triển thị trường trong nước.

Theo đại diện Cục, sau tám kỳ tổ chức thành công với sự tham gia của nhiều địa phương trên cả nước, "Sức sống hàng Việt" đang từng bước trở thành cầu nối hiệu quả giữa các chủ thể sản xuất với người tiêu dùng và hệ thống phân phối.

Bảo vệ người tiêu dùng với nông sản chất lượng tại chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 3.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, không gian trưng bày đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Chương trình không chỉ góp phần đưa hàng Việt chất lượng cao đến gần hơn với người dân mà còn tạo điều kiện để các doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển thương hiệu và khai thác hiệu quả tiềm năng của thị trường nội địa.

Ông Lý Thanh Tiềm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên cho biết, "Điện Biên phố" là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất của tỉnh trực tiếp giới thiệu những sản phẩm đặc trưng đến người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và bản sắc văn hóa Điện Biên.

Theo ông Lý Thanh Tiềm, Hà Nội là thị trường tiêu dùng lớn, đồng thời là đầu mối kết nối với các hệ thống phân phối trong cả nước.

Bảo vệ người tiêu dùng với nông sản chất lượng tại chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 4.
Bảo vệ người tiêu dùng với nông sản chất lượng tại chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 5.
Bảo vệ người tiêu dùng với nông sản chất lượng tại chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 6.
Bảo vệ người tiêu dùng với nông sản chất lượng tại chương trình Sức sống hàng Việt 2026 - Ảnh 7.

Gian hàng mở cửa từ nay đến hết ngày 19/7, tại số 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm) với nhiều loại nông sản, thực phẩm chế biến và hàng thủ công đặc trưng vùng Tây Bắc, nhằm phục vụ người dân, du khách.

Thông qua chương trình, các chủ thể sản xuất của Điện Biên có điều kiện gặp gỡ các đối tác, doanh nghiệp bán lẻ, mở rộng mạng lưới phân phối và từng bước đưa sản phẩm vào các kênh tiêu thụ hiện đại. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ngay trong ngày đầu khai mạc, không gian trưng bày đã thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.

Các gian hàng được thiết kế theo hướng mở, tạo điều kiện để khách tham quan trực tiếp thưởng thức sản phẩm, tìm hiểu quy trình sản xuất, câu chuyện về vùng nguyên liệu cũng như những giá trị văn hóa gắn với từng sản phẩm của Điện Biên.

Được biết, không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày và bán hàng trực tiếp, chương trình còn tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm trên nền tảng TikTok từ 19h00 đến 22h00 ngày 17/7.

Phiên livestream có sự tham gia của Á hậu Thụy Vân trong vai trò KOL, cùng đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Điện Biên.

Thông qua hình thức tương tác trực tuyến, khán giả trên cả nước sẽ được khám phá câu chuyện về vùng đất, văn hóa, con người Điện Biên, tìm hiểu nguồn gốc các sản phẩm đặc trưng và mua sắm trực tiếp trên nền tảng số.

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