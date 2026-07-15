Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu, sẵn sàng bán theo hạn mức nếu nguồn cung giảm mạnh

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Hà Nội lập kịch bản ứng phó khủng hoảng xăng dầu

Theo phương án, trong điều kiện thị trường hoạt động bình thường, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Hà Nội vào khoảng 3.000 m3/ngày.

Nguồn cung chủ yếu do hệ thống thương nhân đầu mối bảo đảm, trong đó Petrolimex Hà Nội đóng vai trò nguồn cung chính với sản lượng khoảng 1.800 - 2.300 m3/ngày, phần còn lại do các doanh nghiệp khác cung ứng.

Để phòng ngừa rủi ro, toàn hệ thống phải duy trì lượng tồn kho tối thiểu tương đương 7-10 ngày tiêu thụ, khoảng 21.000 - 30.000 m3, trong đó khu vực nội thành phải bảo đảm tối thiểu lượng dự trữ đủ cho 5 ngày tiêu thụ. Theo UBND thành phố, đây là "vùng đệm" quan trọng để cơ quan quản lý và doanh nghiệp có thời gian xử lý khi xuất hiện dấu hiệu bất thường trên thị trường.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng xây dựng kịch bản ứng phó đối với tình huống đặc biệt nghiêm trọng khi nguồn nhập khẩu bị gián đoạn, các nhà máy lọc dầu giảm mạnh sản lượng hoặc xảy ra thiên tai, sự cố lớn khiến tổng nguồn cung giảm trên 30% nhu cầu.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn, trong đó lần đầu xây dựng các kịch bản ứng phó với tình huống nguồn cung bị gián đoạn nghiêm trọng.

Khi đó, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND thành phố chuyển sang cơ chế điều hành tập trung, tổ chức điều phối toàn bộ nguồn xăng dầu trên địa bàn, đồng thời kiểm soát lượng tồn kho tại các kho, doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp phân phối và hệ thống bán lẻ.

Toàn bộ nguồn hàng tại ba kho xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam gồm Tổng kho xăng dầu Đức Giang, Kho xăng dầu Đỗ Xá và Kho xăng dầu Nam Phong sẽ được huy động tối đa. Thành phố cũng sẽ báo cáo Bộ Công Thương để đề nghị hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia hoặc điều phối nguồn hàng từ các địa phương khác khi cần thiết.

Đối với hệ thống 453 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, thành phố sẽ áp dụng chế độ kiểm soát chặt chẽ. Trong trường hợp cần thiết, Hà Nội có thể triển khai bán xăng dầu theo hạn mức nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ, mua gom và tích trữ.

Thiết lập cơ chế cảnh báo sớm khi tồn kho xăng dầu dưới ngưỡng an toàn

Phương án được xây dựng nhằm chủ động bảo đảm nguồn cung xăng dầu liên tục, ổn định trong mọi tình huống; nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, điều phối trước những biến động của thị trường năng lượng trong nước và quốc tế.

Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm đủ xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cũng như các lĩnh vực thiết yếu như quốc phòng, an ninh, y tế, giao thông đô thị, dịch vụ công ích và các công trình, dự án trọng điểm.

Do đó, Công an thành phố được giao bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm cung ứng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải chấp hành đầy đủ việc điều phối của cơ quan quản lý, không tự ý điều tiết nguồn hàng, thay đổi khu vực cung ứng hoặc dừng bán khi chưa được cho phép.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng thiết lập cơ chế cảnh báo sớm đối với các dấu hiệu như tồn kho xuống dưới ngưỡng an toàn, số lượng cửa hàng ngừng bán tăng đột biến, doanh nghiệp giảm mạnh sản lượng cung ứng, thời gian giao hàng kéo dài hoặc xuất hiện hiện tượng mua gom, tích trữ bất thường.

Những diễn biến bất thường về giá bán, chiết khấu hay phản ánh từ người dân, doanh nghiệp cũng sẽ được theo dõi để kịp thời đưa ra các biện pháp điều hành phù hợp.

Ngoài ra, UBND TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng phương án tạo nguồn, dự trữ, vận chuyển và phân phối phù hợp với phương án chung của thành phố; duy trì mức dự trữ lưu thông theo quy định, bảo đảm cung ứng liên tục, không để xảy ra tình trạng găm hàng, hạn chế bán, đóng cửa hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng gây gián đoạn nguồn cung trên thị trường.

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