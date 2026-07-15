Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra ngay nguồn gốc hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên
GĐXH - Ngày 15/7, trong phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, vấn đề kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu tại các chợ dân sinh, tiếp tục được các đại biểu đặt ra khi nhiều mặt hàng vẫn chưa chứng minh được xuất xứ rõ ràng.
Chất vấn tại hội trường, đại biểu Nguyễn Lan Hương (Tổ đại biểu số 19) nêu thực tế tại nhiều chợ dân sinh và cửa hàng kinh doanh hoa quả sạch, hoa quả nhập khẩu vẫn xuất hiện tình trạng hàng hóa có dán tem, nhãn nhưng không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hoặc hoàn toàn không có tem nhãn.
Theo đại biểu, tình trạng này cũng diễn ra tại chợ Hồng Hà (chợ Long Biên) dù đây là nội dung từng được HĐND thành phố chất vấn từ kỳ họp giữa năm 2025. Thành phố cũng đã nhiều lần chỉ đạo tăng cường truy xuất nguồn gốc hàng hóa và siết chặt công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, song đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để.
Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết địa phương xác định bảo đảm an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra 194 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử phạt hơn 690 triệu đồng và tiêu hủy nhiều lô thực phẩm không rõ nguồn gốc với tổng giá trị gần 136 triệu đồng.
Đối với phản ánh trong phóng sự về việc một số quầy bán hoa quả nhập khẩu tại chợ Long Biên không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa, ông Thắng cho rằng những người xuất hiện trong video chủ yếu là nhân viên bán hàng thuê nên không nắm đầy đủ thông tin về sản phẩm.
Làm rõ thêm nội dung này, ông Vũ Quốc Hưng, Trưởng ban Quản lý chợ phường Hồng Hà - đơn vị quản lý chợ Long Biên - cho biết sau khi chuyển sang mô hình đơn vị sự nghiệp tự chủ mức độ hai theo mô hình chính quyền hai cấp, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được đơn vị chú trọng.
Theo ông Hưng, phóng sự được ghi hình vào ban ngày - thời điểm các hộ bán lẻ và người bán thuê trực tiếp đứng quầy - nên việc trả lời về nguồn gốc hàng hóa chưa đầy đủ. Trong khi đó, các đợt kiểm tra liên ngành vào ban đêm đối với các đầu mối kinh doanh lớn cho thấy phần lớn hàng hóa đều có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.
Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên trả lời trực tiếp trách nhiệm trong việc kiểm soát hồ sơ, hóa đơn, chứng từ và xác thực tem nhãn đối với hoa quả nhập khẩu.
Chủ tọa phiên chất vấn đặt câu hỏi vì sao hàng hóa không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hoặc không rõ xuất xứ vẫn được bày bán tại chợ, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban Quản lý chợ.
Trả lời, ông Vũ Quốc Hưng thừa nhận việc người bán hàng trả lời không rõ về nguồn gốc xuất xứ là "mang tính chất vô trách nhiệm". Tuy nhiên, ông khẳng định qua các đợt kiểm tra của lực lượng chức năng, đa số hàng hóa lưu thông tại chợ đều có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Khi Chủ tịch HĐND thành phố tiếp tục hỏi liệu có thể khẳng định các mặt hàng được phản ánh trong phóng sự không phải hàng trôi nổi hay không, ông Hưng cho biết: "Qua các đợt kiểm tra vào ban đêm, hầu hết hàng hóa đều có giấy tờ, hóa đơn chứng từ về xuất xứ."
Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên ngay sau kỳ họp phải phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường tổ chức kiểm tra thực tế tại khu vực được phản ánh; rà soát việc chấp hành quy định về hóa đơn, chứng từ và nguồn gốc hàng hóa, đồng thời báo cáo kết quả bằng văn bản gửi HĐND thành phố.
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