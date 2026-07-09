Phát hiện hàng ngàn kim phun động cơ diesel ô tô giả nhãn hiệu BOSCH của Đức
GĐXH - Lực lượng chức năng vừa phát hiện một doanh nghiệp tại Quảng Ninh kinh doanh hơn 2.100 linh kiện động cơ diesel ô tô tải giả mạo nhãn hiệu BOSCH, với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, các đối tượng đã sử dụng hóa đơn ghi tên hàng hóa khác với nhãn hiệu in trên sản phẩm nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức hóa hồ sơ.
Ngày 9/7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Toàn Thùy (tại phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) và phát hiện doanh nghiệp đang bày bán số lượng lớn đầu kim, kim phun đầu động cơ diesel ô tô tải mang nhãn hiệu BOSCH.
Quá trình đối chiếu giữa hàng hóa thực tế với hóa đơn, chứng từ do doanh nghiệp xuất trình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Cụ thể, trên sản phẩm đều thể hiện nhãn hiệu BOSCH, nhưng hóa đơn giá trị gia tăng lại ghi tên hàng hóa là "Bloss" và "Boss", không trùng khớp với nhãn hiệu gắn trên sản phẩm.
Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đang kinh doanh 1.915 đầu kim và 277 kim phun đầu động cơ diesel ô tô tải mang nhãn hiệu BOSCH.
Theo hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp, tổng giá trị lô hàng gần 1 tỷ đồng, trong đó số đầu kim có giá trị hơn 517 triệu đồng và số kim phun trị giá trên 465 triệu đồng.
Đại diện doanh nghiệp khai toàn bộ số hàng được mua từ Công ty TNHH Logistics GT (tại phường Móng Cái 2) để phân phối ra thị trường.
Để làm rõ tính hợp pháp của số hàng hóa, Đoàn kiểm tra đã gửi văn bản đề nghị Công ty TNHH Tư vấn THB - đơn vị được Robert Bosch GmbH ủy quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam - tiến hành giám định.
Toàn bộ đầu kim và kim phun mang nhãn hiệu BOSCH bị tạm giữ đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Kết quả xác minh cho thấy toàn bộ 1.915 đầu kim và 277 kim phun bị tạm giữ đều là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu BOSCH đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, vụ việc cho thấy thủ đoạn vi phạm ngày càng tinh vi khi sử dụng chứng từ ghi tên hàng hóa khác với nhãn hiệu thực tế nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, qua mặt cơ quan chức năng và gây khó khăn cho công tác kiểm tra.
Do vụ việc có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), Cục sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ để chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Trong thời gian tới, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra đối với nhóm hàng linh kiện, phụ tùng ô tô, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo nhãn hiệu, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.
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