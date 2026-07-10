Việt – Mỹ tăng kết nối nông sản, người tiêu dùng hưởng lợi từ hơn 250 sản phẩm chất lượng cao

Hà Nội sắp có 'bộ não số' điều hành giao thông toàn thành phố GĐXH - Một trung tâm điều hành giao thông thông minh (TOC) tích hợp dữ liệu từ camera, cảm biến, hệ thống thu phí điện tử và nhiều nền tảng số sẽ được Hà Nội xây dựng trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là "bộ não số" giúp quản lý, điều hành giao thông theo thời gian thực, hướng tới giảm ùn tắc và nâng cao hiệu quả vận hành hạ tầng đô thị.

Ngày 9/7, tại siêu thị MM Mega Market Thăng Long, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) khởi động chương trình xúc tiến thương mại "Nông sản Mỹ - Chất lượng Vượt trội".

Theo ban tổ chức, hơn 250 sản phẩm đến từ 14 tổ chức thương mại nông nghiệp Mỹ, gồm các mặt hàng như thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, khoai tây, trái cây, thực phẩm chế biến và nhiều sản phẩm tiêu dùng khác.

Không chỉ mở rộng nguồn cung thực phẩm nhập khẩu, chương trình còn giúp người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng tiếp cận các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng cao với nhiều chương trình ưu đãi.

Hơn 250 sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm chất lượng cao của Mỹ đang được giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam thông qua chương trình xúc tiến thương mại "Nông sản Mỹ - Chất lượng vượt trội".

Ông Ralph Bean, Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết, chiến dịch thể hiện cam kết của USDA trong việc đưa các sản phẩm nông nghiệp Mỹ an toàn, chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai quốc gia.

Theo ông Bean, kim ngạch thương mại nông sản giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh trong những năm qua.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tiêu dùng của Mỹ sang Việt Nam đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD, cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn.

Ông Ralph Bean, Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho biết, chiến dịch thể hiện cam kết của USDA trong việc đưa các sản phẩm nông nghiệp Mỹ an toàn, chất lượng cao đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai quốc gia.

"Mỹ cung cấp cho Việt Nam nhiều sản phẩm mà ngành nông nghiệp trong nước chưa có lợi thế sản xuất, như con giống, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và nhiều mặt hàng nông sản khác. Ngược lại, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ các sản phẩm đặc trưng của vùng nhiệt đới như cà phê và nhiều loại nông sản có giá trị", Tham tán Nông nghiệp tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho hay.

Cũng theo ông Ralph Bean, quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Mỹ và Việt Nam là mối quan hệ đa chiều, không chỉ dừng lại ở thương mại mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực như phát triển năng lực, quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng.

Ông cũng cho biết Mỹ đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng lạnh, nhằm nâng cao năng lực cho các nhà sản xuất và doanh nghiệp bán lẻ.

Theo ông Ralph Bean, đây là mối quan hệ mang lại lợi ích cho cả hai phía. Người sản xuất Mỹ có cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm chất lượng cao, trong khi người tiêu dùng Việt Nam được tiếp cận nhiều loại nông sản tươi ngon với tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ông cũng cho biết Mỹ đang tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là chuỗi cung ứng lạnh, nhằm nâng cao năng lực cho các nhà sản xuất và doanh nghiệp bán lẻ.

Qua đó, góp phần bảo đảm các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao đến tay người tiêu dùng Việt Nam trong điều kiện tốt nhất.

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