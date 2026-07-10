Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Đăng nhập
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Danh sách 27 sản phẩm nước yến giả bị thu hồi, người dân cần ngưng sử dụng ngay

Thứ sáu, 07:03 10/07/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả, Công an tỉnh Vĩnh Long công bố thu hồi 27 sản phẩm nước yến của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Thông tin từ Báo Vĩnh Long online, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang thụ lý điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", được phát hiện ngày 17/3/2026 tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Qua điều tra xác định, Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (mã số thuế 0316585316), có trụ sở tại TPHCM và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc, đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết quả điều tra xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm nước yến của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare có trong danh mục 27 sản phẩm dưới đây liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 404D, đường Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Văn Hồng qua số điện thoại 0919.558.089 để được hướng dẫn, giải quyết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khuyến cáo người dân không sử dụng 27 sản phẩm nước yến nằm trong danh sách của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.

Công an thông báo thu hồi 27 sản phẩm nước yến giả, người dân cần ngưng sử dụng ngay - Ảnh 1.

Một trong những sản phẩm nước yến thành phẩm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare bị thông báo thu hồi.

Danh mục 27 sản phẩm nước yến thành phẩm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare bị thu hồi:

Công an thông báo thu hồi 27 sản phẩm nước yến giả, người dân cần ngưng sử dụng ngay - Ảnh 2.

Danh sách 27 sản phẩm nước yến giả bị thu hồi, người dân cần ngưng sử dụng ngay - Ảnh 3.Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

GĐXH - Phát hiện gần 11.000 hũ nước yến sào giả đã được đóng gói, dán nhãn chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố giám đốc một công ty về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Danh sách 27 sản phẩm nước yến giả bị thu hồi, người dân cần ngưng sử dụng ngay - Ảnh 4.Chiêu lừa tinh vi của “nữ doanh nhân yến sào”

Tạo dựng bản thân là một nữ doanh nhân thành đạt với số tiền trong tài khoản lên đến hàng chục tỷ đồng, Đặng Trúc Quỳnh, SN 1994 đã lừa đảo nhiều người và chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Khởi tố một giám đốc sản xuất gần 11.000 hũ yến sào giả

Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước

Xóa sổ đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng chục ngàn hũ yến chưng giả trên cả nước

Chiêu lừa tinh vi của “nữ doanh nhân yến sào”

Chiêu lừa tinh vi của “nữ doanh nhân yến sào”

Tìm thấy thi thể nữ chủ nhà nuôi yến bị sát hại trong bãi rác

Tìm thấy thi thể nữ chủ nhà nuôi yến bị sát hại trong bãi rác

Đục tường để trộm tổ yến

Đục tường để trộm tổ yến

Cùng chuyên mục

Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ

Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri. Trong đó có đối tượng nữ là cô giáo mầm non.

Hà Nội: Từ một ca test nhanh, Công an triệt phá đường dây mua bán cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can

Hà Nội: Từ một ca test nhanh, Công an triệt phá đường dây mua bán cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Từ một trường hợp dương tính với chất ma túy, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đấu tranh mở rộng, triệt phá thành công đường dây mua bán, tổ chức trồng cần sa quy mô lớn, khởi tố 13 bị can.

Lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả sông ở TPHCM

Lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả sông ở TPHCM

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Thạch Kim Thái (nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả xuống sông ở TPHCM) khai xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống nên y đã xuống tay sát hại vợ.

Thanh niên 37 tuổi bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả

Thanh niên 37 tuổi bị phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe khi gắn biển số ‘phát lộc’ giả

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Phát hiện chiếc xe ô tô điện màu trắng gắn biển kiểm soát 98A-626.86 (phát lộc) giả, Tổ CSGT Tân Yên (Bắc Ninh) đã xử phạt tài xế Vũ Văn X 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án

Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Phạm Thị Ngọc Ánh bị truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy sau thời gian bỏ trốn khi được hoãn chấp hành án.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến cuốn sách xuyên tạc 'Chuyện với Thanh'

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng về hành vi làm, tàng trữ, phát tán các video và ấn phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Thông tin bất ngờ từ vụ cháy xưởng sơn ở Hưng Yên

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định: Trong vụ việc cháy xưởng sơn, ngoài việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy", cơ quan CSĐT còn phát hiện hành vi trốn thuế của gia đình người cho thuê xưởng.

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Mâu thuẫn gia đình, chồng tẩm xăng đốt vợ và lời cảnh báo từ cơ quan công an

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, ghen tuông, ly hôn và do bức xúc, tâm lý tiêu cực, thiếu kiềm chế, một số người đã lựa chọn bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, để lại những hậu quả đặc biệt đau lòng.

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ

Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi ly hôn với chị Th, Tuấn nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Nhiều lần đến nhà ông N gây sự, vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức...

Xem nhiều

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Luật sư phân tích căn cứ giữ người khẩn cấp

Pháp luật

Sau khi giáo viên Trường Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp liên quan vụ 146 điểm 10 Toán, luật sư đã phân tích căn cứ pháp lý và trình tự áp dụng biện pháp tố tụng.

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Công an Hà Nội truy tìm 2 đối tượng mượn ô tô Mazda CX5 nhưng không trả

Pháp luật
Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án

Hà Nội: Bắt giữ cô gái 22 tuổi bỏ trốn khi được tạm hoãn thi hành án

Pháp luật
Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ

Phát hiện cô giáo mầm non sử dụng ma túy trong phòng trọ

Pháp luật
Lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả sông ở TPHCM

Lời khai của nghi phạm giết vợ, bỏ thi thể vào bao tải thả sông ở TPHCM

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.