Danh sách 27 sản phẩm nước yến giả bị thu hồi, người dân cần ngưng sử dụng ngay
GĐXH - Sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả, Công an tỉnh Vĩnh Long công bố thu hồi 27 sản phẩm nước yến của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.
Thông tin từ Báo Vĩnh Long online, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang thụ lý điều tra vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", được phát hiện ngày 17/3/2026 tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm, xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long.
Qua điều tra xác định, Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare (mã số thuế 0316585316), có trụ sở tại TPHCM và nhà máy tại Lô B, Cụm công nghiệp Phong Nẫm (xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long), do ông Đoàn Lê Ngọc Phi Lân làm Tổng Giám đốc, đã sản xuất các sản phẩm nước yến là hàng giả theo quy định tại điểm b, khoản 7, Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
Kết quả điều tra xác định có 27 loại sản phẩm nước yến thành phẩm là hàng giả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Để phục vụ công tác điều tra và kịp thời thu hồi các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đề nghị các cá nhân, cơ sở, tổ chức đang kinh doanh hoặc sử dụng các sản phẩm nước yến của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare có trong danh mục 27 sản phẩm dưới đây liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long (địa chỉ: số 404D, đường Đồng Văn Cống, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long), hoặc liên hệ Điều tra viên Lê Văn Hồng qua số điện thoại 0919.558.089 để được hướng dẫn, giải quyết.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cũng khuyến cáo người dân không sử dụng 27 sản phẩm nước yến nằm trong danh sách của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare.
Danh mục 27 sản phẩm nước yến thành phẩm của Công ty Cổ phần Sài Gòn Goldencare bị thu hồi:
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