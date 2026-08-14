Diện mạo gây sốc của 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh

Ca sĩ Thủy Tiên tái xuất với diện mạo khác lạ, thừa nhận tăng gần 10 kgĐẹp -
GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên bị nghi thẩm mỹ khi tái xuất với diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ sau đó lý giải nguyên nhân là... tăng 10kg khiến fan ngỡ ngàng.
Angela Phương Trinh đã chia sẻ clip trên trang cá nhân với nội dung cô đi làm tóc ở một hair salon. Người đẹp khiến MXH sốc khi ngày càng nam tính. Clip: FBNV
Những năm gần đây, ở tuổi 30, Angela Phương Trinh ở đã có sự thay đổi gây kinh ngạc về vẻ ngoài. "Bà mẹ nhí" ngày nào không còn nữ tính mà vẻ ngoài đã thay đổi chóng mặt.
Ảnh: FBNV
Angela Phương Trinh sinh năm 1995, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ được biết đến từ khi còn nhỏ. Cô từng gây chú ý qua các bộ phim như Mùi ngò gai, Kính vạn hoa, Taxi, em tên gì? và Sứ mệnh trái tim.
GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên bị nghi thẩm mỹ khi tái xuất với diện mạo khác lạ. Nữ ca sĩ sau đó lý giải nguyên nhân là... tăng 10kg khiến fan ngỡ ngàng.
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