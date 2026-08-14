Diện mạo gây sốc của 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ được biết đến từ khi còn nhỏ. Cô từng gây chú ý qua các bộ phim như Mùi ngò gai, Kính vạn hoa, Taxi, em tên gì? và Sứ mệnh trái tim.