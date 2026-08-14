Diện mạo gây sốc của 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh

Thứ sáu, 08:41 14/08/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Thay vì xuất hiện với diện mạo nữ tính mềm mại như nhiều năm trước thì hiện tại "bà mẹ nhí" Angela Phương Trinh lại gây sốc với vẻ ngoài nam tính.

Diện mạo gây sốc của 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh - Ảnh 1.Angela Phương Trinh từ sở thích 'hở bạo' sexy đến phong cách 'phi giới tính'

GĐXH - Từ một cô gái mảnh mai, Angela Phương Trinh đã chuyển mình thành một hình tượng mạnh mẽ, cơ bắp khác hẳn trước đây.

Angela Phương Trinh đã chia sẻ clip trên trang cá nhân với nội dung cô đi làm tóc ở một hair salon. Người đẹp khiến MXH sốc khi ngày càng nam tính. Clip: FBNV 

Những năm gần đây, ở tuổi 30, Angela Phương Trinh ở đã có sự thay đổi gây kinh ngạc về vẻ ngoài. "Bà mẹ nhí" ngày nào không còn nữ tính mà vẻ ngoài đã thay đổi chóng mặt.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 3.

Angela Phương Trinh được khán giả yêu mến gọi bằng cái tên thân mật "bà mẹ nhí" dù rằng cô bé ngày nào hiện nay đã bước sang tuổi 30.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 4.

Sau hơn 10 năm kể từ khi chạm ngõ điện ảnh, đến nay "bà mẹ nhí" Phương Trinh đã có lưng vốn hơn 40 vai diễn lớn nhỏ. Các bộ phim nổi tiếng Angela Phương Trinh tham gia bao gồm: Bà mẹ nhí, Mùi ngò gai, Kính vạn hoa... Lối diễn xuất duyên dáng cùng gương mặt nhí nhảnh đáng yêu của Angela Phương Trinh làm khán giả yêu mến.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 5.

Không chỉ có tài năng diễn xuất, cô gái sinh năm 1995 còn yêu thích lĩnh vực âm nhạc. Đa tài, xinh xắn nên từ nhỏ Angela Phương Trinh có ước mơ lớn với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, khi chưa bước sang tuổi trưởng thành, Angela Phương Trinh đã khiến khán giả thất vọng khi vướng phải một loạt scandal về đời tư.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 6.

Trước khi xảy ra những sóng gió, Angela Phương Trinh được xem là mỹ nhân màn ảnh có thể tham dự Hoa hậu Việt Nam.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 7.

Người đẹp sinh năm 1995 sở hữu gương mặt xinh xắn, hài hòa cùng làn da trắng mịn màng.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 8.

Với lợi thế sắc vóc, nhiều người đánh giá cô đủ điều kiện tham gia thi các cuộc thi nhan sắc.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 9.

Tuy nhiên, do gặp quá nhiều sóng gió thị phi, Angela Phương Trinh trở nên kín tiếng. Cô yêu thích Thiền và tập gym.

Không thể nhận ra 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh xinh đẹp ngày nào - Ảnh 10.

Tuy nhiên, hiện nay vóc dáng của Angela Phương Trinh đã thay đổi và không được nữ tính như xưa.

Ảnh: FBNV

Angela Phương Trinh sinh năm 1995, là diễn viên, người mẫu và ca sĩ được biết đến từ khi còn nhỏ. Cô từng gây chú ý qua các bộ phim như Mùi ngò gai, Kính vạn hoa, Taxi, em tên gì? và Sứ mệnh trái tim.

Diện mạo gây sốc của 'bà mẹ nhí' Angela Phương Trinh - Ảnh 15.Đời thực nhiều tò mò của Angela Phương Trinh sau loạt hình ảnh khoe cơ bắp nam tính

GĐXH - Angela Phương Trinh thời gian gần đây lại khiến khán giả tò mò về cuộc sống đời thực sau loạt ảnh khoe cơ bắp mà cô tự đăng trên trang cá nhân.

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