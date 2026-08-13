Sốc với 'giao diện' hiện tại của Angela Phương Trinh, mái tóc undercut hút triệu view

Thứ năm, 15:20 13/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý với video cắt tóc đạt 1,5 triệu view chỉ sau một ngày. Diện mạo mới đầy nam tính hiện tại khiến nhiều người tiếc nuối vẻ đẹp dịu dàng trước kia của nữ diễn viên.

Angela Phương Trinh xuất hiện với diện mạo nam tính. Nguồn: MXH

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 1.

Angela Phương Trinh mới đây gây chú ý khi hình ảnh hiện tại của cô được chia sẻ trên mạng xã hội. So với vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ từng quen thuộc trong thời gian hoạt động showbiz, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo khác biệt rõ rệt. 

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 2.

Diện mạo Angela Phương Trinh với mái tóc undercut giống hệt con trai. Video cắt tóc "chuẩn men" được cô chia sẻ trên kênh TikTok cá nhân đã hút 1,5 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chỉ sau gần một ngày đăng tải.

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 3.

Thời gian qua, cô cũng chuyển sang ưu tiên những trang phục mang hơi hướng năng động như hoodie, đồ thể thao hay các set đồ unisex. 

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 4.

Sự thay đổi trong kiểu tóc và phong cách khiến nữ diễn viên không ít lần trở thành đề tài bàn tán.

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 5.
Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 6.

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Angela Phương Trinh còn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Nữ diễn viên nhiều lần khoe vóc dáng khỏe khoắn, cơ bụng rõ nét, khác hẳn vẻ mềm mại, gợi cảm từng là dấu ấn của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 7.
Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 8.

Angela Phương Trinh từng được đặt cho biệt danh 'nữ hoàng thảm đỏ', 'tắc kè hoa' vì mỗi lần xuất hiện, cô đều chiếm spotlight bởi cách ăn mặc, trang điểm ấn tượng. Ở một sự kiện hồi tháng 10/2022, nữ diễn viên diện đầm trắng tôn triệt để đường cong 84-62-99 cm lúc bấy giờ. Cô tạo điểm nhấn cho phong cách bằng mái tóc giả buông xõa, dài thướt tha.

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 9.
Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 10.

Đầu năm 2023, Angela Phương Trinh cho biết mê gym nhưng vì chiều theo sở thích của khán giả nên sẽ cố gắng cân đối để có vẻ ngoài dịu dàng, nhỏ nhắn nhưng vẫn khỏe khoắn. Cô sẵn sàng xả 6 kg cơ để trông mềm mại, nữ tính hơn. Đến cuối năm 2023, Angela Phương Trinh trở lại với việc luyện tập cường độ cao và những bộ cánh sexy.

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 11.
Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 12.

Từ năm 2024, sau khi vướng vào lùm xùm liên quan đến phát ngôn không phù hợp, Angela Phương Trinh không còn mặn mà với hoạt động showbiz. Cô chỉ xuất hiện trong các livestream bán hàng nhưng vẫn gắn với váy áo, kiểu trang điểm nữ tính.

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 13.

Angela Phương Trinh bắt đầu trở lại việc luyện tập cường độ cao từ đầu năm 2025. Mục tiêu của Angela Phương Trinh thời điểm đó là tăng cơ, xây dựng hình thể gợi cảm theo hướng khỏe mạnh với bụng múi, hông nở, đùi to như các mỹ nhân Mỹ Latin.

Angela Phương Trinh gây sốt với Diện mạo nam tính và mái tóc undercut 2026 - Ảnh 14.

Phong cách thời trang của Angela Phương Trinh ngày càng nam tính. Mỗi lần đăng ảnh lên mạng xã hội, một số khán giả đặt cho cô biệt danh như "anh Trinh", "cô gái đô con"... Một số khán giả nói tiếc cho vẻ ngoài mềm mại, nữ tính trước kia của cô.

 

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