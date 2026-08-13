Sốc với 'giao diện' hiện tại của Angela Phương Trinh, mái tóc undercut hút triệu view
GĐXH - Angela Phương Trinh thu hút sự chú ý với video cắt tóc đạt 1,5 triệu view chỉ sau một ngày. Diện mạo mới đầy nam tính hiện tại khiến nhiều người tiếc nuối vẻ đẹp dịu dàng trước kia của nữ diễn viên.
Angela Phương Trinh xuất hiện với diện mạo nam tính. Nguồn: MXH
Không chỉ thay đổi về diện mạo, Angela Phương Trinh còn chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao. Nữ diễn viên nhiều lần khoe vóc dáng khỏe khoắn, cơ bụng rõ nét, khác hẳn vẻ mềm mại, gợi cảm từng là dấu ấn của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Angela Phương Trinh từng được đặt cho biệt danh 'nữ hoàng thảm đỏ', 'tắc kè hoa' vì mỗi lần xuất hiện, cô đều chiếm spotlight bởi cách ăn mặc, trang điểm ấn tượng. Ở một sự kiện hồi tháng 10/2022, nữ diễn viên diện đầm trắng tôn triệt để đường cong 84-62-99 cm lúc bấy giờ. Cô tạo điểm nhấn cho phong cách bằng mái tóc giả buông xõa, dài thướt tha.
Đầu năm 2023, Angela Phương Trinh cho biết mê gym nhưng vì chiều theo sở thích của khán giả nên sẽ cố gắng cân đối để có vẻ ngoài dịu dàng, nhỏ nhắn nhưng vẫn khỏe khoắn. Cô sẵn sàng xả 6 kg cơ để trông mềm mại, nữ tính hơn. Đến cuối năm 2023, Angela Phương Trinh trở lại với việc luyện tập cường độ cao và những bộ cánh sexy.
Từ năm 2024, sau khi vướng vào lùm xùm liên quan đến phát ngôn không phù hợp, Angela Phương Trinh không còn mặn mà với hoạt động showbiz. Cô chỉ xuất hiện trong các livestream bán hàng nhưng vẫn gắn với váy áo, kiểu trang điểm nữ tính.
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