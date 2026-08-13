Sốc với 'giao diện' hiện tại của Angela Phương Trinh, mái tóc undercut hút triệu view

Đầu năm 2023, Angela Phương Trinh cho biết mê gym nhưng vì chiều theo sở thích của khán giả nên sẽ cố gắng cân đối để có vẻ ngoài dịu dàng, nhỏ nhắn nhưng vẫn khỏe khoắn. Cô sẵn sàng xả 6 kg cơ để trông mềm mại, nữ tính hơn. Đến cuối năm 2023, Angela Phương Trinh trở lại với việc luyện tập cường độ cao và những bộ cánh sexy.