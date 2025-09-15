Diễn viên Anh Đức hết lòng cưng chiều vợ ‘xinh như hoa hậu’ sau 1 năm cưới
Tròn 1 năm kết hôn, cặp đôi diễn viên Anh Đức - Anh Phạm vẫn giữ sự lãng mạn, ngọt ngào. Họ tận hưởng cuộc sống "vợ chồng son", không ngại chia sẻ niềm vui với mọi người.
Diễn viên Anh Đức và bà xã Anh Phạm mới kỷ niệm tròn 1 năm kết hôn. Cả hai hẹn hò đi ăn uống, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào.
“Kỷ niệm một năm ngày cưới của 2 đứa mình, hẹn hò đi ăn như ngày đầu mới quen”, Anh Đức chia sẻ.
Nam diễn viên dẫn bà xã đi ăn tối ở nhà hàng Nhật, đồng thời tặng quà là dây chuyền kim cương cô yêu thích.
Chia sẻ với VietNamNet , diễn viên Anh Đức nói cuộc sống nhiều thay đổi từ khi kết hôn. Anh sống, làm việc có trách nhiệm, cảm giác mọi thứ nền nếp hơn từ khi có người bạn đời.
Cặp đôi đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Dù bận rộn đến mấy, nam diễn viên ưu tiên dành thời gian cho người thân, gia đình.
Do lịch trình công việc bận rộn, cả hai vừa làm việc vừa tận hưởng hôn nhân. Khi tranh thủ vài ngày được nghỉ, họ lên kế hoạch du lịch ngắn ngày cùng nhau.
Diễn viên Anh Đức hiện hoàn thành các dự án điện ảnh, nghệ thuật trong năm. Trong khi đó, Anh Phạm cũng có vai diễn gây chú ý trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu phát hành đầu năm.
Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn và dành cho nhau những lời có cánh. Diễn viên Anh Đức cưng chiều bà xã trẻ đẹp nên hay bị bạn bè trêu.
Anh Phạm khen Anh Đức sống tình cảm, ấm áp. Sau gần 3 năm gắn bó, cô vui vì hai người có chung chí hướng, luôn nghĩ cho đối phương trong mọi việc. Nhờ thế, họ không chịu áp lực nặng nề khi trở thành chồng vợ của nhau.
"Khi về nhà, cả hai tâm sự, góp ý làm sao cho tốt hơn. Tôi rất thích cảm giác có người chồng đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống như thế”, Anh Phạm nói.
Cặp đôi chưa có kế hoạch sinh em bé vì muốn dành thêm thời gian cho nhau. Cả hai quan niệm con cái là Trời cho nên thoải mái đón nhận nếu “đủ duyên”.
Cặp sao quen nhau gần 2 năm trước khi kết hôn. Diễn viên Anh Đức cầu hôn bạn gái cuối năm 2023 trong chuyến du lịch ở Phú Quốc, đầu năm 2024 mới công bố tin vui với khán giả.
Lễ cưới của họ có đông đảo đồng nghiệp như vợ chồng Trường Giang, Nhã Phương, vợ chồng Trấn Thành, Hari Won, Tiến Luật, Midu, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như… tới chúc mừng.
Anh Đức, 38 tuổi, là một trong những gương mặt hài quen thuộc ở miền Nam. Ngoài ra, anh theo đuổi lĩnh vực MC, ca hát, từng ra MV. Gần nhất, anh tham gia phim điện ảnh Mai của đạo diễn Trấn Thành dịp tết Nguyên đán.
Anh Phạm 26 tuổi, từng tham gia một số dự án điện ảnh như Hoa hậu giang hồ, Chuyện ma gần nhà . Trong phim Mai , cô đóng Diễm - đồng nghiệp của Mai (Phương Anh Đào đóng).
Cuộc đời trái ngược của cặp bài trùng nổi tiếng nhất 'Gặp nhau cuối tuần'Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
Quang Tèo và Giang Còi là hai trong số những nghệ sĩ hài miền Bắc được khán giả yêu thích nhất trong "Gặp nhau cuối tuần".
Chân dung nữ giám đốc Nhà hát Chèo Hà NộiCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
NSND Thu Huyền sinh năm 1975 tại Hà Nội, trong gia đình không có ai hoạt động nghệ thuật. Nữ nghệ sĩ được nhiều khán giả nhắc đến với biệt danh "Thị Mầu" hay "Huyền chèo". Hôm 11/9, NSND Thu Huyền nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.
Ca sĩ Phạm Anh Khoa: Nếm đòn nhừ người, biết khổ và tu ở chùaCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Phạm Anh Khoa trải lòng về khoảng thời gian tu ở chùa, trốn tránh mọi thứ sau biến cố. Anh thương vợ vì khi ấy một mình cô phải "chịu đòn" từ dư luận.
Hành trình 'chiến đấu' với bệnh tật của diva Hồng NhungCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Diva Hồng Nhung chia sẻ quyết định hoãn phẫu thuật ung thư vú để hoàn thành concert, vai trò của hai con song sinh, sứ mệnh lan tỏa thông điệp sức khỏe và hướng đi tương lai.
Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
Trúc Mai chia sẻ cô bất ngờ khi khán giả phản ứng dữ dội về cảnh quay với Phương Oanh trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh”. “Nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân của tôi bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi”, Trúc Mai nói.
Tác giả bài 'Khúc hát mừng sinh nhật' kiếm được bao nhiêu tiền bản quyền?Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Có tin đồn ca sĩ Phan Đinh Tùng nhận đến 8 tỷ đồng tiền bản quyền cho ca khúc "Khúc hát mừng sinh nhật". Anh bất ngờ nhưng phủ nhận, nói "thực tế không như tưởng tượng".
Cuộc sống của Phan Thị Mơ sau 7 năm đăng quang cuộc thi quốc tếCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau khi đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới năm 2018, Phan Thị Mơ vẫn duy trì các hoạt động cộng đồng bên cạnh những dự án nghệ thuật.
Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dịCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nghệ sĩ Thanh Hiền tự hào vì "đắt show", miệt mài đi quay khắp nơi. Bà tận hưởng cuộc sống bình dị tuổi xế chiều bên gia đình gồm chồng, con trai và cháu nội.
Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Đằng sau ánh hào quang, ca sĩ Noo Phước Thịnh có thế giới nội tâm nhạy cảm và sâu sắc. Sau cuộc tình độc hại, anh vẫn "hứa với lòng sẽ dành một đoạn đường đời để yêu".
MC Thanh Bạch U70: Sống khép mình sau tai nạn, độc thân nhưng không cô đơnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau vụ tai nạn, MC Thanh Bạch nói mình như trở thành con người khác. Anh hạnh phúc vì được bận rộn mỗi ngày, gặp gỡ nhiều bạn trẻ.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.