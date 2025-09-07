Diễn viên Thanh Hiền tuổi 73 vẫn đắt show, tiết lộ niềm hạnh phúc giản dị

Với gia tài gần 800 vai diễn trong suốt 2 thập kỷ, nghệ sĩ Thanh Hiền là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ. Bà thường được "đo ni đóng giày" cho những vai người mẹ, người bà miền quê lam lũ, tần tảo.

Nghệ sĩ Thanh Hiền trở lại trong phim mới.

Gần đây, nghệ sĩ gây chú ý qua vai diễn cô giáo Hồng trong Cô giáo online (thuộc series phim ngắn cuối tuần của Đài THVL ).

Trong phim, nghệ sĩ Thanh Hiền đóng vai cô giáo Hồng - người giáo viên đã về hưu song nặng lòng với chữ nghĩa, học trò. Bà luôn hoài niệm, chất chứa nỗi nhớ nghề da diết khi lật giở từng trang giáo án đã ngả màu.

Nữ nghệ sĩ diễn các phân đoạn nội tâm với ánh mắt, nỗi suy tư khiến người xem xúc động.

Vai diễn trên được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về cô giáo Ngô Thúy Trình (75 tuổi) - người đã nhờ con gái lập kênh TikTok để tiếp tục các bài giảng Ngữ văn sau khi về hưu với mong muốn lan tỏa tình yêu văn học và xua đi áp lực cho học trò.

Nghệ sĩ miệt mài làm nghề, "đắt show" phim ảnh.

Chia sẻ với VietNamNet , nghệ sĩ Thanh Hiền khoe mình "đắt show" phim ảnh, lịch trình gần như kín mít trong vài tháng qua.

"Tôi yêu nghề nên ai mời gọi, nếu rảnh lịch là nhận ngay. Nhiều người bảo tôi 'đổi đời' nhờ Lật mặt , thú thật tôi đã được biết đến từ các phim trước đây. Chỉ là thành công của tác phẩm giúp cái tên Thanh Hiền được lan tỏa nhiều hơn", bà kể.

Ở tuổi 73, Thanh Hiền không mong cầu gì hơn. Tiền cát-sê kiếm được, bà nói vui "chưa lãnh mà đã có tên hết rồi".

Lương nhận được, bà dành để đóng học phí cho cháu nội, trả tiền phục trang hay giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Với bà, được sống với nghề, khán giả yêu thương và tự chủ cuộc sống mà không phải phiền đến ai, đó đã là 1 niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Nghệ sĩ hạnh phúc bên chồng, con và cháu nội.

Tất bật đóng phim, Thanh Hiền vẫn ưu tiên gia đình hàng đầu. Những ngày không đi quay, bà chỉ thích ở nhà quây quần chồng con và cháu nội.

Bà hay vào bếp nấu các món "tủ" rồi gọi gia đình con trai sang ăn bởi quan niệm bữa cơm gia đình là thiêng liêng nhất.

Thanh Hiền thấy may mắn vì tuổi này sức khỏe vẫn tốt, không ốm đau hay bệnh vặt dù trước nay chưa từng uống viên thuốc bổ nào.

"Nhiều em trẻ giờ đi đâu cũng phải có trợ lý kề cận, riêng tôi trước nay chỉ đi 1 mình, mọi thứ tự lo liệu, có hôm 4-5h sáng đã có mặt ở phim trường. Diễn xuất cũng như cuộc đời, quan trọng mình cứ lạc quan, năng lượng", bà chia sẻ.

Nghệ sĩ Thanh Hiền có tình chị em thân thiết với NSƯT Phi Điểu.

Một trong những niềm vui lớn của bà là được tham gia các dự án phim tốt nghiệp của sinh viên trường Sân khấu Điện ảnh.

Dù biết làm việc với các bạn trẻ sẽ vất vả hơn, phải quay đi quay lại nhiều lần, bà vẫn vui vẻ nhận lời.

Thanh Hiền không bao giờ đặt nặng chuyện thù lao, còn quan niệm: “Chắc tôi có vía tốt nên phim tốt nghiệp nào có tôi tham gia cũng đạt điểm cao, được giải”.