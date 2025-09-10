Diễn viên Trúc Mai: ‘Sau cảnh xô xát với Phương Oanh, có khán giả đòi tát tôi’

Tập 12 bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh gây chú ý với phân đoạn mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Hồng (Trúc Mai).

Cụ thể, từ hiểu lầm trong ngày tuyển sinh, Hồng có định kiến với mẹ con Mỹ Anh. Vì vậy, bé Minh (do Gia Nghĩa thủ vai) bị bắt nạt tập thể trong tiệc sinh nhật của Bảo - con Hồng. Thậm chí, Minh nhận một cái tát oan từ Hồng và bị Bảo trả đũa, nhốt trong phòng giặt nhiều giờ đồng hồ.

Tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ con Hồng, biết con mình phải chịu ấm ức, Mỹ Anh “xù lông”, ra tay xử lý Hồng. Phân đoạn này sau khi lên sóng thu hút hơn 7 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận. Bên cạnh lời khen về diễn xuất có phần xuất thần của Phương Oanh, nhiều khán giả bày tỏ phẫn nộ cách hành xử, tạo hình nhân vật Hồng.

Tuy nhiên cũng có ý kiến cảnh Mỹ Anh trừng trị Hồng làm chưa tới, bởi chỉ có mô phỏng bằng âm thanh thay vì hình ảnh trực quan.

Phân đoạn Mỹ Anh trừng trị Hồng khiến khán giả hả hê.

Sự thật về cảnh quay khiến Trúc Mai bị “ném đá”

Chia sẻ với Tiền Phong , diễn viên Trúc Mai cho biết cô lường trước phản ứng của khán giả sau khi xem phân đoạn xấu xí của nhân vật Hồng. Tuy nhiên, nữ diễn viên bất ngờ vì nhiều người xem phản ứng một cách dữ dội và thái quá.

“Tôi thực sự bất ngờ khi nhiều khán giả nhảy vào trang cá nhân bình luận khiếm nhã, thậm chí nói muốn tát vào mặt tôi. Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực, bảo vệ. Họ khen tôi nhập vai tốt, tạo ấn tượng sâu sắc với khán giả truyền hình”, Trúc Mai nói.

Trúc Mai luôn có cái nhìn tích cực về phản ứng thái quá của khán giả, cho rằng họ nhập tâm xem phim nên ghét nhân vật và ghét lây sang diễn viên.

Nói về hậu trường cảnh quay đang gây bão dư luận, Trúc Mai tiết lộ không quá căng thẳng như trên phim. Tuy nhiên, cô day dứt sau cảnh thẳng tay tát bé Minh. Khi xem lại, nữ diễn viên rưng rưng xúc động trước tình cảm của hai mẹ con Mỹ Anh.

“Trước khi cảnh này diễn ra, hai cô cháu đã bàn bạc, tập luyện kỹ lưỡng để làm sao không phải quay nhiều lần. Tôi dự định dùng hình thể để xử lý cái tát sao cho thật nhất, không khiến con bị đau. Tuy nhiên, tôi bất ngờ khi Gia Nghĩa yêu cầu tát thật để con có cảm xúc hơn. Lúc thực hiện cảnh quay, tôi cố gắng hết sức để về mặt hình thức Hồng rất hùng hổ nhưng tác động không khiến con bị đau. Kết thúc cảnh quay, tôi vội ôm con vào lòng và xin lỗi. Mặc dù chỉ là cảnh quay trên phim, tôi cảm thấy day dứt với bé”, Trúc Mai chia sẻ.

Về cảnh xô xát với Phương Oanh, Trúc Mai cho biết cả hai đều hào hứng trước khi bấm máy. Họ bàn bạc kỹ lưỡng từng góc máy, phối hợp để có cảnh quay chân thực, những cú vật lộn giật tóc khiến khán giả hả hê.

“Nhưng khi vào cảnh quay, cả tôi và Phương Oanh đều không nhịn được cười vì thực sự không như những gì chúng tôi đã bàn bạc. Cảnh quay chỉ dừng lại ở việc Mỹ Anh túm tóc đẩy Hồng vào nhà vệ sinh, sau đó cả hai hú hét như 2 người điên rồi Hồng bước ra với đầu tóc bù xù. Chúng tôi thấy chưa được đã lắm, chưa thực sự làm hả hê những khán giả đang căm phẫn Hồng. Tuy nhiên, việc bạo hành không nên cổ xuý trên truyền hình cũng như giữ hình ảnh của nhân vật Mỹ Anh”, Trúc Mai lý giải.

Hậu trường Trúc Mai và Phương Oanh trao đổi trước khi quay cảnh xô xát trong phim.

Cứ lên hình là khiến khán giả dậy sóng

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả bình luận tiêu cực về vai diễn của Trúc Mai. Thậm chí định kiến nữ diễn viên chỉ có thể vào vai phản diện, gọi cô là “phù thuỷ” hay “nhìn mặt đã ghét”.

Không chỉ đến vai Hồng trong Gió ngang khoảng trời xanh Trúc Mai mới khiến dư luận dậy sóng, cô từng khiến khán giả ghét cay ghét đắng khi góp mặt ở dự án Hãy nói lời yêu hay Người đàn bà thứ 2 .

Tạo hình của Trúc Mai trong phim Gió ngang khoảng trời xanh.

Trúc Mai cho biết mỗi khi nhận vai, cô đều tìm hiểu xem nhân vật đó có thể tạo điểm nhấn hay dấu ấn với khán giả không. Cô cho rằng mình may mắn vì các vai diễn đều khiến người xem không thể quên, dù có nhân vật bị ghét bỏ, chửi bới thì đó cũng là thành công.

“Tôi không e ngại việc mình bị đóng đinh với vai phản diện, bởi một số khán giả chưa được xem tôi diễn những vai chính diện, có chiều sâu tâm lý ở sân khấu. Tôi tin rằng nếu có cơ duyên vào dạng vai như vậy trên truyền hình, khán giả sẽ quay xe”, cô chia sẻ.

Nói thêm về việc dàn diễn viên, kịch bản Gió ngang khoảng trời xanh liên tục bị so sánh với bản gốc, Trúc Mai khẳng định mỗi phiên bản có điểm nhấn riêng. Cô mong khán giả hãy xem phim, cảm nhận một cách công tâm.



“Nghệ thuật là món ăn có thể vừa với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với người khác, còn tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi khán giả. Mong rằng bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh là món ăn tinh thần của nhiều khán giả và đón nhận một cách trìu mến, yêu thương”, Trúc Mai chia sẻ.