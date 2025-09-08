Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại
GĐXH - Trong tập 6 "Vietnam's Next Top Model", Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước, trong khi đó Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi nhà chung.
Tập 6 "Vietnam's Next Top Model" đã phát sóng để lại ấn tượng với khán giả. Ở phần thi chính mang tên “Ballad in Blue”, các thí sinh được yêu cầu hóa thân thành những vũ công ballet dưới làn nước sâu hơn 3 mét, kết hợp cùng đạo cụ vòng tròn để tạo nên khung hình thời trang đầy cảm xúc.
Đây là thử thách không hề dễ dàng, bởi người mẫu không chỉ phải kiểm soát hơi thở, biểu cảm mà còn phải làm chủ từng chuyển động của cơ thể trong điều kiện mất trọng lực. Thử thách chụp hình dưới nước luôn được xem là “đặc sản” khắc nghiệt bậc nhất của chương trình.
Có đến 7 thí sinh thừa nhận mình không biết bơi. Bước vào phần thi, Kim Thanh và Diệp Lục lúng túng, loay hoay dưới làn nước, khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường phải rời ghế nóng, trực tiếp đến gần để chỉ dẫn từng bước. Trà My đã biến thử thách thành màn trình diễn riêng. Với lợi thế biết bơi từ nhỏ cùng nền tảng múa dẻo dai, cô dễ dàng làm chủ chuyển động trong làn nước, kết hợp hoàn hảo với vòng tròn để tạo nên những khung hình đầy sức hút.
Tại vòng loại, chính các thí sinh sẽ là người lựa chọn một trong ba tấm hình của mình để trở thành thành phẩm cuối cùng thay vì trước đây Ban Giám khảo là người quyết định, đây cũng là luật mới của chương trình năm nay.
Là người sở hữu tấm hình đẹp nhất, Trà My chính thức trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung, đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần chiến đấu không ngừng của một thí sinh với xuất phát điểm không có nhiều lợi thế với nghề người mẫu.
Mai Hoa là người được gọi tên thứ hai trong thử thách chụp hình dưới nước. Với thần thái, phong cách, tinh thần thi đấu được giám khảo khen ngợi, Mai Hoa đang cho thấy sự bứt phá ở thời điểm mang tính chất quyết định để trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân.
Ban Giám khảo tiếp tục thực hiện loại kép, ở tập này, Kim Thanh và Diệp Lục là hai người phải dừng cuộc chơi. Nếu Kim Thanh chưa tận dụng được lợi thế vóc dáng, thì Diệp Lục dù sở hữu gương mặt ấn tượng vẫn chưa đủ bản lĩnh để chinh phục ống kính trong những thử thách khắc nghiệt.
Bức Tường, Ngũ Cung, Phạm Anh Khoa bùng nổ trong 'Rock Concert - Trái tim Việt Nam'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Tối 7/9, tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả đã hòa trong bầu không khí cuồng nhiệt của những ca khúc cách mạng bất hủ, được khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của chương trình "Rock Concert - Trái tim Việt Nam".
'Mưa đỏ' chính thức vượt 'Mai' của Trấn Thành, lập kỷ lục doanh thu phòng véXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Tính đến thời điểm cuối giờ chiều 7/9, "Mưa đỏ" chính thức vượt "Mai" của Trấn Thành để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé.
Nam sinh Thanh Hóa bứt phá ngoạn mục giành vòng nguyệt quế 'Đường lên đỉnh Olympia'Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Nam sinh Mai Hoàng Quang đến từ Thanh Hóa đã có màn bứt phá ngoạn mục, xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần 'Đường lên đỉnh Olympia'.
Hôm nay (7/9), 'Mưa đỏ' sẽ vượt 'Mai' của Trấn Thành về doanh thu phòng vé?Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước
GĐXH - Theo dự đoán, ngày 7/9, phim "Mưa đỏ" sẽ chính thức vượt qua "Mai" để trở thành phim có doanh thu bán vé cao nhất lịch sử tại Việt Nam.
Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nướcXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 6 Vietnam's Next Top Model, các thí sinh trải qua thử thách đáng nhớ khi tham gia chụp hình dưới, vừa giữ hơi thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng.
Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Quyên năn nỉ Tú cho mình đi câu cá cùng, khi cả hai đang ở trên hồ thì tai nạn xảy ra.
VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.
Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý HảiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn ra rạp, Mưa đỏ cho thấy sức hút mạnh mẽ khi liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé Việt.
Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 95, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương".
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.