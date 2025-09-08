Trà My bứt phá ngoạn mục, Diệp Lục và Kim Thanh bị loại

Tập 6 "Vietnam's Next Top Model" đã phát sóng để lại ấn tượng với khán giả. Ở phần thi chính mang tên “Ballad in Blue”, các thí sinh được yêu cầu hóa thân thành những vũ công ballet dưới làn nước sâu hơn 3 mét, kết hợp cùng đạo cụ vòng tròn để tạo nên khung hình thời trang đầy cảm xúc.

Đây là thử thách không hề dễ dàng, bởi người mẫu không chỉ phải kiểm soát hơi thở, biểu cảm mà còn phải làm chủ từng chuyển động của cơ thể trong điều kiện mất trọng lực. Thử thách chụp hình dưới nước luôn được xem là “đặc sản” khắc nghiệt bậc nhất của chương trình.

Có đến 7 thí sinh thừa nhận mình không biết bơi. Bước vào phần thi, Kim Thanh và Diệp Lục lúng túng, loay hoay dưới làn nước, khiến giám khảo Đỗ Mạnh Cường phải rời ghế nóng, trực tiếp đến gần để chỉ dẫn từng bước. Trà My đã biến thử thách thành màn trình diễn riêng. Với lợi thế biết bơi từ nhỏ cùng nền tảng múa dẻo dai, cô dễ dàng làm chủ chuyển động trong làn nước, kết hợp hoàn hảo với vòng tròn để tạo nên những khung hình đầy sức hút.

Phần chụp hình dưới nước mang đến thử thách lớn khi có 7 thí sinh không biết bơi. Ảnh VTV

Tại vòng loại, chính các thí sinh sẽ là người lựa chọn một trong ba tấm hình của mình để trở thành thành phẩm cuối cùng thay vì trước đây Ban Giám khảo là người quyết định, đây cũng là luật mới của chương trình năm nay.

Là người sở hữu tấm hình đẹp nhất, Trà My chính thức trở thành thủ lĩnh mới của nhà chung, đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và tinh thần chiến đấu không ngừng của một thí sinh với xuất phát điểm không có nhiều lợi thế với nghề người mẫu.

Trà My sở hữu bức hình đẹp nhất trong phần thử thách chụp hình dưới nước. Ảnh VTV

Mai Hoa là người được gọi tên thứ hai trong thử thách chụp hình dưới nước. Với thần thái, phong cách, tinh thần thi đấu được giám khảo khen ngợi, Mai Hoa đang cho thấy sự bứt phá ở thời điểm mang tính chất quyết định để trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá cho vị trí quán quân.

Mai Hoa giữ phong độ tốt, trở thành ứng cử viên sáng giá cho ngôi quán quân. Ảnh VTV

Ban Giám khảo tiếp tục thực hiện loại kép, ở tập này, Kim Thanh và Diệp Lục là hai người phải dừng cuộc chơi. Nếu Kim Thanh chưa tận dụng được lợi thế vóc dáng, thì Diệp Lục dù sở hữu gương mặt ấn tượng vẫn chưa đủ bản lĩnh để chinh phục ống kính trong những thử thách khắc nghiệt.

Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ chia tay hai thí sinh Diệp Lục và Kim Thanh. Ảnh VTV

